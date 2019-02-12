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Маникюр на День святого Валентина 2019: оригинальные идеи и пошаговая инструкция

Несколько креативных идей для маникюра ко Дню всех влюбленных

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 16:16
Эффектный маникюр на 14 февраля 2019
Эффектный маникюр на 14 февраля 2019
Фото: Pinterest

Какой сделать маникюр ко дню влюбленных 2019, чтобы получилось мило, стильно и в духе праздника? Совсем скоро тысячи влюбленных пар будут отмечать День святого Валентина. К нему, как и к любому другому празднику, желательно подготовиться заранее. Мы уже рассказали, что подарить своей второй половинке на День святого Валентина, сделав небольшую подборку интересных подарков, которые придутся по душе каждому. А чтобы выглядеть в этот день на все 100%, мы предлагаем несколько интересных и несложных идей нейл-дизайна, а также креативные картинки для маникюра на День святого Валентина.

Эффектный маникюр на День Валентина

Этот минималистичный узор выглядит просто, но стильно. Сделать его довольно легко. Вам понадобятся кисточка или "дотс" (инструмент для рисования узоров на ногтях), красный лак, основа для маникюра, лак с блесточками и топ (финишное покрытие).

Красивый маникюр на День Валентина
Красивый маникюр на День Валентина
Фото: naildesignsjournal.com

1. Нанесите основу для маникюра и дайте ей подсохнуть.

2. После этого нанесите прозрачный лак с блесточками на один ноготь.

3. Специальной кисточкой с красным лаком нарисуйте сердце, не закрашивая серединку (кисть может заменить, к примеру, игла).

4. Закрасьте остальную часть ногтя красным лаком. 

5. Нанести красный лак на остальные ногти и закрепите топом. Готово!

Разновидность французского маникюра с сердечками на 14 февраля

Следующий тип маникюра подойдет обладательницам овальной или острой формы ногтей.

Красивый маникюр на День Валентина
Красивый маникюр на День Валентина
Фото: naildesignsjournal.com

1. Нанесите базу для маникюра и дайте ей подсохнуть.

2. Красный лак с блестками нанесите на кончик ногтя, создавая таким образом узор "сердечко".

3. Закрепите получившийся узор финишным покрытием.

Креативные идеи маникюра на День влюбленных

Еще один интересный дизайн "три сердечка" уж точно не оставит вас без внимания окружающих. Для него понадобятся: основа под маникюр, финишное покрытие, белый лак, три лака разных оттенков (желательно красного), кисточка или дотс (их могут заменить игла или зубочистка).

Красивый маникюр на День Валентина
Красивый маникюр на День Валентина
Фото: naildesignsjournal.com

1. Как обычно, наносим основу для маникюра и даем ей подсохнуть.

2. Наносим белый лак и ждем, пока он высохнет.

3. Поверх белого лака тремя разными лаками рисуем точки в ряд .

4. После этого берем иглу (зубочистку, дотс и т.д) и с самого верха проводим вертикальную линию сквозь все три точки. 

5. После того, как узор подсохнет, необходимо нанести финишное покрытие. 

Для следующей идеи вам понадобятся похожие инструменты: основа, топ, белый лак, кисть для рисования узоров, лак красного цвета. Такой дизайн – очень оригинален и нарисовать его совсем несложно. На белом лаке, на безымянном пальце необходимо нарисовать "сердечко", а на остальных – узор кардиограммы.

Красивый маникюр на День Валентина
Красивый маникюр на День Валентина
Фото: naildesignsjournal.com

Также узнайте, как сделать красивую и оригинальную прическу на День святого Валентина.

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