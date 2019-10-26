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Маникюр на Хэллоуин: идеи страшно красивых ногтей

Дополните свой праздничный образ стильным хэллоуин-маникюром: интересные решения и оригинальные идеи с фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:04
Маникюр на Хэллоуин
Маникюр на Хэллоуин
Фото: Instagram

Самый известный осенний праздник Всех Святых, Хэллоуин, никого не страшит – наоборот всех радует и дает еще один повод хорошенько повеселиться. И, конечно, придумать себе самый лучший образ и обязательно всем этим похвастаться в Instagram.

Лайфхак: как создать праздничную атмосферу на Хэллоуин

Костюмы, прически, макияж, угощения на стол, декор – ну чем вам не Новый Год? Да еще и костюмированный. Да и к тому же, сделать себе яркий маникюр на Хэллоуин – простой, но эффективный способ поднять себе настроение в хмурые осенние дни, когда так хочется праздника!

Ногти – важная деталь образа

Итак, вы подобрали образ. И чтобы он был завершен, его нужно продумать до кончиков ногтей. И украсить их чем-то особенным, при этом в стилистике праздника. Итак, как сделать маникюр на Хэллоуин?

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Сначала выбрать, что вам ближе: что-то агрессивно-вызывающее или только стилизованное под праздник. Затем вдохновиться идеями в интернете и начать креативить. Если будете делать самостоятельно, лучше погуглить что-то вроде "маникюр на хэллоуин пошаговые фото", чтобы вам было максимально понятно. Если же обратитесь к мастеру, просто продумайте заранее, что бы вам хотелось.

Самый простой маникюр на Хэллоуин – черно-оранжевые цвета в любых сочетаниях.

Какой дизайн выбрать

В маникюре на Хэллоуин важен дизайн, в первую очередь. Милый или агрессивныйн – все зависит от ваших пожеланий. Кто-то любит хардкор, побольше гробиков-скелетов, а кто-то предпочитает даже на такой "страшный" праздник придумать что-то милое – тыковки, привиденьица-касперы, паучки. Главное, чтобы присутствовал традиционный цвет или один из символов праздника.

Основные символы Хэллоуина: тыквы, пауки, летучие мыши, капли крови, привидения, черепа, ведьмы, черные коты, скелеты, паутина, кресты и т.д.

Маникюр на Хэллоуин 2019
Маникюр на Хэллоуин 2019
Фото: Instagram

Традиционные цвета: черный, красный, оранжевый, темно-синий, иногда зеленый и комбинации. Но на самом деле их можно подбирать исходя из своего образа, ведь главное не столько сам цвет, сколько элементы декора в стилистике. А также образ в целом.

Маникюр на Хэллоуин 2019: что в тренде

Маникюр с тыквами на Хэллоуин – самый распространенный дизайн. Но есть масса вариантов сделать его интересно. На втором месте по популярности в маникюре на Хеллоуин – паутина и пауки. И на третьем месте хит-парада дизайнов маникюра на Хэллоуин – "капли крови", подтеки или стилизация под них.

Также пользуются популярностью:

  • принты пауков и паутины;

INSTAGRAM
  • кровавые подтеки, капли крови и сочетания красного и черного цветов в маникюре;

INSTAGRAM
  • привидения и тени деревьев, мрачные силуэты, черепа и кости, изображения черных котов, лица клоунов, джокера и других "ужасных" персонажей, свечи, гробики, кресты, устрашающие надписи

Маникюр на Хэллоуин
Фото: Instagram
Маникюр на Хэллоуин
Фото: Instagram
Маникюр на Хэллоуин
Фото: Instagram
Маникюр на Хэллоуин
Фото: Instagram
Маникюр на Хэллоуин
Фото: Instagram
Маникюр на Хэллоуин
Фото: Instagram
Маникюр на Хэллоуин
Фото: Instagram
Маникюр на Хэллоуин
Фото: Instagram
1/8

Особенно эффектно смотрится хэллоуин-стайл на коротких ногтях:

Маникюр на Хэллоуин на короткие ногти
Фото: Pinterest
Маникюр на Хэллоуин на короткие ногти
Фото: Pinterest
Маникюр на Хэллоуин на короткие ногти
Фото: Pinterest
Маникюр на Хэллоуин на короткие ногти
Фото: Pinterest
1/4

Можно использовать страшных персонажей в качестве смешных и даже милых – в таком случае ваш маникюр будет вызывать улыбку и даже умиление. А для более яркого образа можно использовать шипы, камушки и кусочки фольги.

INSTAGRAM

Для более спокойного маникюра на Хэллоуин выбирайте синий, белый, красный или бежевый лак, дополнив росписью орнаментов. Можно выбрать один основной цвет и просто украсить пару ноготков паутинкой – и вы уже в образе.

Маникюр на Хэллоуин – кровь
Фото: Pinterest
Маникюр на Хэллоуин – кровь
Фото: Pinterest
Маникюр на Хэллоуин – кровь
Фото: Pinterest
Маникюр на Хэллоуин – кровь
Фото: Pinterest
1/4

Более сложный дизайн лучше делать на длинные ноготки – сложные принты легче разместятся и не перегрузят маникюр. Кстати, острые ногти сами по себе смотрятся эффектно, напоминая коготочки. Очень красиво смотрятся на длинных ногтях абстракции, стилизации или даже мини-картины.

INSTAGRAM

Проявите фантазию – никаких правил! Ведь Хэллоуин – один из самых ярких и красочных праздников мира, пришедший к нам от кельтов. А они были хоть и суровым народом, но веселиться любили. Да и вообще, красивый маникюр – всегда придает уверенности в себе и собственной красоте.

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