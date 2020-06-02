Маникюр на лето: ТОП-5 трендовых вариантов домашнего и салонного дизайна

Больше красок и смелой длины

Самый классный маникюр, конечно, тот, который вам нравится. Но какой модный дизайн ногтей выбрать в 2020 году, чтобы не выглядеть банально и безвкусно? Сегодня.Lifestyle делится трендовыми вариантами, которые точно нужно примерить на свои ногти этим летом.

Не имеет значения, отказались вы от гель-лака за время карантина, или намерены вернуться к любимому nail-мастеру, делать маникюр регулярно приходится всем. Даже тем девушкам, которые предпочитают не носить лак на ногтях, будет интересно узнать о новинках этого сезона и, возможно, вдохновиться на цветные перемены.

Модный маникюр 2020: главные тренды с фото

Первым делом отметим, что длина ваших ногтей может быть любой. Среди модниц сейчас популярные очень длинные ногти квадратной и заостренной формы. Но приветствуется и аккуратная длина с классической овальной формой ногтя.

Определенно самый модный маникюр сезона лето 2020 – разноцветный. Это может быть градиент, кляксы, геометрия и всевозможные яркие элементы.

Модный маникюр фото | Instagram.com/lrzbff

Актуальным остается и маникюр, когда каждый ноготь накрашен другим цветом. В летнее время выбирайте самые сочные и смелые цвета.

Модный маникюр фото | Instagram.com/paznokotki

Поклонницам сдержанных тонов тоже подойдет такой дизайн ногтей. Просто выбирайте лаки пастельного нюдового оттенка. Комбинируйте разные тона одного цвета или комплиментарных.

Модный маникюр 2020 | Instagram.com/domsli22

Модный маникюр 2020 | Instagram.com/beata_kro

Ее величество втирка также не перестанет быть популярной в этом году. Она позволит придать завораживающий блеск ногтям и каждую минуту будет радовать вас своим сиянием.

Потрясающе втирка выглядит как на длинных, так и на ногтях средней длины. Для лета отличный вариант втирки на нюд или нежно-розовый.

Модный дизайн ногтей 2020 | Фото: Pinterest

Более смелым дамам можно подобрать темный насыщенный маникюр с втиркой на черном.

Втирка на ногтях 2020 | Фото: Pinterest

Отметим, что втирка бывает нескольких видов, с разным эффектом, в зависимости от размера пудры или хлопьев, втираемых в ногтевую пластину. Это хром, голографическая, хамелеон, единорог и так далее.

Модный дизайн ногтей 2020 | Фото: Pinterest

Трендовый летний маникюр 2020 не обязательно должен быть "кричащим". Беспроигрышный и аккуратный вариант – красные ногти. Как и все классическое, такой маникюр не выходит из моды практически никогда. Отметим, что более лаконично красный смотрится на коротких ногтях.

Модный маникюр 2020 | Instagram.com/eleonoraarico

Еще одним трендовым решением в дизайне ногтей будет неоновый маникюр. Сплошной или в виде полосок, разводов.

Модный маникюр на лето | Фото: Pinterest

А от устаревшего стемпинга, наклеек, страз, цветочков, ягодок и надписей лучше отказаться. Этот антитренд выдает безвкусицу и выглядит совершенно неуместно всегда.

Смотрите подборку модного летнего маникюра 2020

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Идеи для летнего маникюра | Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Модный летний дизайн ногтей | Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Идеи для маникюра на лето 2020 Фото: Pinterest

Трендовый маникюр 2020 | Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Ранее мы рассказывали о белых пятнах на ногтях: что это означает и как избавиться.

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