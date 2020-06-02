Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Маникюр на лето: ТОП-5 трендовых вариантов домашнего и салонного дизайна

Сегодня, 16:31

Больше красок и смелой длины

Самый классный маникюр, конечно, тот, который вам нравится. Но какой модный дизайн ногтей выбрать в 2020 году, чтобы не выглядеть банально и безвкусно? Сегодня.Lifestyle делится трендовыми вариантами, которые точно нужно примерить на свои ногти этим летом.

Не имеет значения, отказались вы от гель-лака за время карантина, или намерены вернуться к любимому nail-мастеру, делать маникюр регулярно приходится всем. Даже тем девушкам, которые предпочитают не носить лак на ногтях, будет интересно узнать о новинках этого сезона и, возможно, вдохновиться на цветные перемены.

Модный маникюр 2020: главные тренды с фото

Первым делом отметим, что длина ваших ногтей может быть любой. Среди модниц сейчас популярные очень длинные ногти квадратной и заостренной формы. Но приветствуется и аккуратная длина с классической овальной формой ногтя.

Определенно самый модный маникюр сезона лето 2020 – разноцветный. Это может быть градиент, кляксы, геометрия и всевозможные яркие элементы.

Модный маникюр фото | Instagram.com/lrzbff

Актуальным остается и маникюр, когда каждый ноготь накрашен другим цветом. В летнее время выбирайте самые сочные и смелые цвета.

Модный маникюр фото | Instagram.com/paznokotki

Поклонницам сдержанных тонов тоже подойдет такой дизайн ногтей. Просто выбирайте лаки пастельного нюдового оттенка. Комбинируйте разные тона одного цвета или комплиментарных.

Модный маникюр 2020 | Instagram.com/domsli22
Модный маникюр 2020 | Instagram.com/beata_kro

Ее величество втирка также не перестанет быть популярной в этом году. Она позволит придать завораживающий блеск ногтям и каждую минуту будет радовать вас своим сиянием.

Потрясающе втирка выглядит как на длинных, так и на ногтях средней длины. Для лета отличный вариант втирки на нюд или нежно-розовый.

Модный дизайн ногтей 2020 | Фото: Pinterest

Более смелым дамам можно подобрать темный насыщенный маникюр с втиркой на черном.

Втирка на ногтях 2020 | Фото: Pinterest

Отметим, что втирка бывает нескольких видов, с разным эффектом, в зависимости от размера пудры или хлопьев, втираемых в ногтевую пластину. Это хром, голографическая, хамелеон, единорог и так далее.

Модный дизайн ногтей 2020 | Фото: Pinterest

Трендовый летний маникюр 2020 не обязательно должен быть "кричащим". Беспроигрышный и аккуратный вариант – красные ногти. Как и все классическое, такой маникюр не выходит из моды практически никогда. Отметим, что более лаконично красный смотрится на коротких ногтях.

Модный маникюр 2020 | Instagram.com/eleonoraarico

Еще одним трендовым решением в дизайне ногтей будет неоновый маникюр. Сплошной или в виде полосок, разводов.

Модный маникюр на лето | Фото: Pinterest

А от устаревшего стемпинга, наклеек, страз, цветочков, ягодок и надписей лучше отказаться. Этот антитренд выдает безвкусицу и выглядит совершенно неуместно всегда.

Смотрите подборку модного летнего маникюра 2020

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest
Идеи для летнего маникюра | Фото: Pinterest
Фото: Pinterest
Модный летний дизайн ногтей | Фото: Pinterest
Фото: Pinterest
Идеи для маникюра на лето 2020 Фото: Pinterest
Трендовый маникюр 2020 | Фото: Pinterest
Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Ранее мы рассказывали о белых пятнах на ногтях: что это означает и как избавиться.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как выбрать идеальную модную блузку: на лето и не только Можно короче: ТОП-5 главных стрижек 2020 года Самые модные окрашивания волос 2020: главные тренды лета
маникюр тренды 2020
Реклама

Новости партнеров

COVID-19 не страшен! Названы знаки Зодиака с крепким иммунитетом
COVID-19 не страшен! Названы знаки Зодиака с крепким иммунитетом
Почему надо пить воду с медом и лимоном по утрам: 6 причин
Почему надо пить воду с медом и лимоном по утрам: 6 причин
Новая беда обрушилась на семью Тодоренко и Топалова
Новая беда обрушилась на семью Тодоренко и Топалова
Невестка Пугачевой поразила красотой во время отдыха с мужем
Невестка Пугачевой поразила красотой во время отдыха с мужем

Популярные статьи

Сегодня, 11:09Travel

Куда поехать на Троицу-2020 в Украине: необычные направления

Сегодня, 10:53Стиль

Коронация Елизаветы II: какой стиль предпочитала юная королева

Сегодня, 10:37Events

Когда Троица-2020 в Украине: дата праздника

Вчера, 19:30Шоу-бизнес

Алла Мазур показала, как выглядит после операции: фото

Вчера, 17:28Шоу-бизнес

ТОП-10 малоизвестных фактов из жизни секс-символа Мэрилин Монро

Вчера, 13:25Стиль

Можно короче: ТОП-5 главных стрижек 2020 года

Вчера, 12:13Стиль

Самые модные окрашивания волос 2020: главные тренды лета

Вчера, 12:05Техно

Дешевой не будет: Sony раскрыла цену PlayStation 5

Вчера, 11:17Шоу-бизнес

Бэби-бум в украинском шоу-бизнесе: кто из звезд готовится стать родителями

Вчера, 11:15Food

Как приготовить клубничное варенье: ТОП-5 рецептов

Вчера, 10:37Шоу-бизнес

Даша Астафьева показала полностью обнаженную фигуру: фото 18+

Вчера, 08:19Fun

День защиты детей: красивые поздравления и стихи

31 маяШоу-бизнес

Всемирный день блондинок: ТОП-10 белокурых звезд Голливуда

31 маяTravel

День Киева: ТОП-10 интересных мест, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни

31 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Стрельцам нужно избегать негативных мыслей, а Козерогам – самостоятельно решать свои вопросы

30 маяТехно

SpaceX и NASA успешно отправили в космос астронавтов на корабле Crew Dragon: видео

Новости партнеров

Настя Каменських зробила гучне зізнання, мурашки навіть у Потапа
Настя Каменських зробила гучне зізнання, мурашки навіть у Потапа
Смачна закуска – рецепт класичного форшмаку з оселедця
Смачна закуска – рецепт класичного форшмаку з оселедця
Украинцы молятся за Дядю Жору, подробности о состоянии шоумена
Украинцы молятся за Дядю Жору, подробности о состоянии шоумена
Горячая экс-солистка
Горячая экс-солистка "Серебро" разделась ради эффектного фото
Как выглядят первые жены Меладзе, Харламова, Баскова и других
Как выглядят первые жены Меладзе, Харламова, Баскова и других
Час времени и они будут как новые: чистим грязные сковородки
Час времени и они будут как новые: чистим грязные сковородки
У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
Ротару показала своє справжнє обличчя: як насправді вона виглядає
Ротару показала своє справжнє обличчя: як насправді вона виглядає

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять