Маникюр на лето: ТОП-5 трендовых вариантов домашнего и салонного дизайна
Больше красок и смелой длины
Самый классный маникюр, конечно, тот, который вам нравится. Но какой модный дизайн ногтей выбрать в 2020 году, чтобы не выглядеть банально и безвкусно? Сегодня.Lifestyle делится трендовыми вариантами, которые точно нужно примерить на свои ногти этим летом.
Не имеет значения, отказались вы от гель-лака за время карантина, или намерены вернуться к любимому nail-мастеру, делать маникюр регулярно приходится всем. Даже тем девушкам, которые предпочитают не носить лак на ногтях, будет интересно узнать о новинках этого сезона и, возможно, вдохновиться на цветные перемены.
Первым делом отметим, что длина ваших ногтей может быть любой. Среди модниц сейчас популярные очень длинные ногти квадратной и заостренной формы. Но приветствуется и аккуратная длина с классической овальной формой ногтя.
Определенно самый модный маникюр сезона лето 2020 – разноцветный. Это может быть градиент, кляксы, геометрия и всевозможные яркие элементы.
Актуальным остается и маникюр, когда каждый ноготь накрашен другим цветом. В летнее время выбирайте самые сочные и смелые цвета.
Поклонницам сдержанных тонов тоже подойдет такой дизайн ногтей. Просто выбирайте лаки пастельного нюдового оттенка. Комбинируйте разные тона одного цвета или комплиментарных.
Ее величество втирка также не перестанет быть популярной в этом году. Она позволит придать завораживающий блеск ногтям и каждую минуту будет радовать вас своим сиянием.
Потрясающе втирка выглядит как на длинных, так и на ногтях средней длины. Для лета отличный вариант втирки на нюд или нежно-розовый.
Более смелым дамам можно подобрать темный насыщенный маникюр с втиркой на черном.
Отметим, что втирка бывает нескольких видов, с разным эффектом, в зависимости от размера пудры или хлопьев, втираемых в ногтевую пластину. Это хром, голографическая, хамелеон, единорог и так далее.
Трендовый летний маникюр 2020 не обязательно должен быть "кричащим". Беспроигрышный и аккуратный вариант – красные ногти. Как и все классическое, такой маникюр не выходит из моды практически никогда. Отметим, что более лаконично красный смотрится на коротких ногтях.
Еще одним трендовым решением в дизайне ногтей будет неоновый маникюр. Сплошной или в виде полосок, разводов.
А от устаревшего стемпинга, наклеек, страз, цветочков, ягодок и надписей лучше отказаться. Этот антитренд выдает безвкусицу и выглядит совершенно неуместно всегда.
Смотрите подборку модного летнего маникюра 2020
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