Маникюр на Новый год: стильные идеи для праздника

Выбираем вместе дизайн ногтей на Новый год 2020

Маникюр на Новый год 2020 Фото: Pinterest

Зима — сложнейший сезон в жизни каждой модницы, верхняя одежда не располагает к экспериментам, а шапка уничтожает всю прическу. Так что в дизайне ногтей ограничивать себя точно не стоит, особенно в период новогодних праздников. Отложите в сторону все нюдовые оттенки, пусть ваши ногти засверкают как елочные игрушки и создадут волшебные блики в свете гирлянд.

Так каким же должен быть маникюр на Новый год Крысы? Рассказываем все тренды и показываем, какой сделать маникюр на Новый 2020 год. Все новинки и тенденции узнайте в нашем материале!

Что думают о своей работе мастера маникюра – видео:

Модный зимний маникюр превосходно будет смотреться в технике "жидкий металл", "слеза единорога" или украшенный различными стразами. Праздничный эффект добавит блестящая втирка, с помощью которой вы создадите чудесный градиент. Сияние, блеск и блестки – все ассоциации с Новым годом у вас на руках.

Модный маникюр на Новый год 2020 Фото: Pinterest Модный маникюр на Новый год 2020 Фото: Pinterest Модный маникюр на Новый год 2020 Фото: Pinterest 1/3

Если вам еще предстоит поработать и нужно соответствовать деловому образу, остановите свой выбор на геометрическом нейл-арте, можно добавить к узору и немного блестящего градиента.

Маникюр на Новый год 2020 Фото: School Anna Avramenko

Пусть главные герои волшебных зимних праздников поселятся у вас на руках: закажите у вашего мастера нарисовать Санта-Клауса, снежинки, звезды, елки и елочные шары, cов и медведей. Не забывайте и про основную гамму цветов: белый, красный и синий. Последний, кстати, стал главным цветом наступающего года по версии Pantone.

Модный цвет маникюра на Новый год 2020 Фото: School Anna Avramenko Модный цвет маникюра на Новый год 2020 Фото: School Anna Avramenko Модный цвет маникюра на Новый год 2020 Фото: School Anna Avramenko Модный цвет маникюра на Новый год 2020 Фото: School Anna Avramenko Модный цвет маникюра на Новый год 2020 Фото: School Anna Avramenko Модный цвет маникюра на Новый год 2020 Фото: School Anna Avramenko Модный цвет маникюра на Новый год 2020 Фото: School Anna Avramenko Модный цвет маникюра на Новый год 2020 Фото: School Anna Avramenko 1/8

Вязаный маникюр прекрасно сочетается с любыми теплыми вещами: объемными шарфами, трикотажными платьями, вязаными изделиями и прочими видами зимней одежды. Можно дополнить его узорами в виде снежинок, елочек, мишек Тедди и другими рисунками разных стилей. Такой вид маникюра предполагает нанесение на ногти объtмного узора, ощутимого при проведении по нему рукой. Эффектно такой прием смотрится на ногтях и короткой, и средней длины.

Вязаный маникюр 2020 Фото: Pinterest Вязаный маникюр 2020 Фото: Pinterest Вязаный маникюр 2020 Фото: Pinterest Вязаный маникюр 2020 Фото: Pinterest Вязаный маникюр 2020 Фото: Pinterest 1/5

Волшебную ноту в модном новогоднем дизайне ногтей придаст матовый финиш, который создает бархатистый эффект. Добавит роскоши декор из страз и блесток. Модным будет и сочетание матово-глянцевого эффекта в новогоднем маникюре с рисунками и различными декоративными элементами.

Маникюр 2020: матовый финиш Фото: School Anna Avramenko Маникюр 2020: матовый финиш Фото: School Anna Avramenko Маникюр 2020: матовый финиш Фото: School Anna Avramenko Маникюр 2020: матовый финиш Фото: School Anna Avramenko 1/4

Элегантный французский маникюр тоже отличная идея! Можно отойти от привычного способа нанесения и украсить края ногтя стразами и блестками.

Французский маникюр 2020 Фото: School Anna Avramenko

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать модную прическу на Новый год 2020 своими руками. Кроме того, рассказывали, в чем нужно встречать Новый год 2020.

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