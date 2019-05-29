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Манящая легкость: must have платья в летнем гардеробе

Тренды летних платьев для самых стильных

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:41
Что надеть летом: стильные идеи
Что надеть летом: стильные идеи
Фото: Pinterest

Через пару дней наступит самая любимая и долгожданная пора – лето. С чем у вас ассоциируется этот период? Легкость, жара, наслаждение, жажда – все эти слова идеально описывают лето. А чтобы максимально комфортно чувствовать себя в жаркую погоду, необходимо разумно подойти к выбору летнего гардероба с учетом главных трендов 2019 года.

Также смотрите видео о самом трендовом цвете 2019 года – неоновом:

Главное правило – натуральность и легкость ткани, иначе синтетический материал вас будет попросту раздражать. В 2019 году как раз актуальны модели для максимального удобства в носке – прямой крой, платья-комбинации на бретельках, шелковые изделия и фасоны-разлетайки. Сегодня.Lifestyle предлагают подборку актуальных вариантов летних платьев. 

Необычный вариант летнего платья – кроше

Один из самых крутых представителей стиля бохо – платья-кроше. Вязанная крючком сетка смотрится невероятно женственно и придает особой атмосферы летнему образу. И самое главное преимущество – все тело дышат!

Идеи вязаных платьев на лето 2019
Фото: Pinterest
Идеи вязаных платьев на лето 2019
Фото: Pinterest
Идеи вязаных платьев на лето 2019
Фото: Pinterest
Идеи вязаных платьев на лето 2019
Фото: Pinterest
Идеи вязаных платьев на лето 2019
Фото: Pinterest
1/5

Конечно, такие фасоны не особы подходят для офисной моды, но почему не надеть кроше для прогулки или похода на пляж? А если скромность не позволяет выпячивать оголенные участки тела на всеобщее смотрение, наденьте под вязанное платье нюдовую майку или платье-комбинацию. 

Платье на бретельках: актуальные модели платья на лето 

Такая тенденция давно заполонила сердца модниц. Платья на бретельках выгодны – удобно, женственно и подходит под любую обувь. Даже шелковые варианты сочетаются с кроссовками или другой спортивной обувью. Это на тот случай, если вы не особый любитель каблуков. 

Платье на лето: модные фасоны на бретельках
Фото: Pinterest
Платье на лето: модные фасоны на бретельках
Фото: Pinterest
Платье на лето: модные фасоны на бретельках
Фото: Pinterest
Платье на лето: модные фасоны на бретельках
Фото: Pinterest
Платье на лето: модные фасоны на бретельках
Фото: Pinterest
Платье на лето: модные фасоны на бретельках
Фото: Pinterest
1/6

Летний тренд на платья - плиссе

Плиссированные платья и юбки – один из самых романтических элементов в женском гардеробе. Такие платья отлично подходят для прогулки, офисной работы и свидания.

Мода на лето 2019: выбираем платье-плиссе
Фото: Pinterest
Мода на лето 2019: выбираем платье-плиссе
Фото: Pinterest
Мода на лето 2019: выбираем платье-плиссе
Фото: Pinterest
Мода на лето 2019: выбираем платье-плиссе
Фото: Pinterest
Мода на лето 2019: выбираем платье-плиссе
Фото: Pinterest
Мода на лето 2019: выбираем платье-плиссе
Фото: Pinterest
Мода на лето 2019: выбираем платье-плиссе
Фото: Pinterest
Мода на лето 2019: выбираем платье-плиссе
Фото: Pinterest
1/8

Легкость ткани и широкий спектр подбора обуви делают такой вариант весьма комфортным для повседневной носки. Сочетать платья-плисе летом можно с сандалями, шлепками, балетками и кроссовками. 

Летние платья с запахом – must have в женском гардеробе 

Платье на запах с принтом polka dot (групный или мелкий горох) – без такого ансамбля немыслимый летний образ. Платья таких фасонов причем в удлиненных или укороченных вариантах – на пике популярности.

Летние платья на запах: тренды 2019
Фото: Pinterest
Летние платья на запах: тренды 2019
Фото: Pinterest
Летние платья на запах: тренды 2019
Фото: Pinterest
Летние платья на запах: тренды 2019
Фото: Pinterest
Летние платья на запах: тренды 2019
Фото: Pinterest
1/5

Без лишних деталей, которые отягощают движение в летний знойный день! Однозначно must have в гардеробе. 

Больше о трендах в одежде на лето 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, какие выбрать модные заколки для волос.

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