Манящая легкость: must have платья в летнем гардеробе

Тренды летних платьев для самых стильных

Что надеть летом: стильные идеи Фото: Pinterest

Через пару дней наступит самая любимая и долгожданная пора – лето. С чем у вас ассоциируется этот период? Легкость, жара, наслаждение, жажда – все эти слова идеально описывают лето. А чтобы максимально комфортно чувствовать себя в жаркую погоду, необходимо разумно подойти к выбору летнего гардероба с учетом главных трендов 2019 года.

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Главное правило – натуральность и легкость ткани, иначе синтетический материал вас будет попросту раздражать. В 2019 году как раз актуальны модели для максимального удобства в носке – прямой крой, платья-комбинации на бретельках, шелковые изделия и фасоны-разлетайки. Сегодня.Lifestyle предлагают подборку актуальных вариантов летних платьев.

Необычный вариант летнего платья – кроше

Один из самых крутых представителей стиля бохо – платья-кроше. Вязанная крючком сетка смотрится невероятно женственно и придает особой атмосферы летнему образу. И самое главное преимущество – все тело дышат!

Идеи вязаных платьев на лето 2019 Фото: Pinterest Идеи вязаных платьев на лето 2019 Фото: Pinterest Идеи вязаных платьев на лето 2019 Фото: Pinterest Идеи вязаных платьев на лето 2019 Фото: Pinterest Идеи вязаных платьев на лето 2019 Фото: Pinterest 1/5

Конечно, такие фасоны не особы подходят для офисной моды, но почему не надеть кроше для прогулки или похода на пляж? А если скромность не позволяет выпячивать оголенные участки тела на всеобщее смотрение, наденьте под вязанное платье нюдовую майку или платье-комбинацию.

Платье на бретельках: актуальные модели платья на лето

Такая тенденция давно заполонила сердца модниц. Платья на бретельках выгодны – удобно, женственно и подходит под любую обувь. Даже шелковые варианты сочетаются с кроссовками или другой спортивной обувью. Это на тот случай, если вы не особый любитель каблуков.

Платье на лето: модные фасоны на бретельках Фото: Pinterest Платье на лето: модные фасоны на бретельках Фото: Pinterest Платье на лето: модные фасоны на бретельках Фото: Pinterest Платье на лето: модные фасоны на бретельках Фото: Pinterest Платье на лето: модные фасоны на бретельках Фото: Pinterest Платье на лето: модные фасоны на бретельках Фото: Pinterest 1/6

Летний тренд на платья - плиссе

Плиссированные платья и юбки – один из самых романтических элементов в женском гардеробе. Такие платья отлично подходят для прогулки, офисной работы и свидания.

Мода на лето 2019: выбираем платье-плиссе Фото: Pinterest Мода на лето 2019: выбираем платье-плиссе Фото: Pinterest Мода на лето 2019: выбираем платье-плиссе Фото: Pinterest Мода на лето 2019: выбираем платье-плиссе Фото: Pinterest Мода на лето 2019: выбираем платье-плиссе Фото: Pinterest Мода на лето 2019: выбираем платье-плиссе Фото: Pinterest Мода на лето 2019: выбираем платье-плиссе Фото: Pinterest Мода на лето 2019: выбираем платье-плиссе Фото: Pinterest 1/8

Легкость ткани и широкий спектр подбора обуви делают такой вариант весьма комфортным для повседневной носки. Сочетать платья-плисе летом можно с сандалями, шлепками, балетками и кроссовками.

Летние платья с запахом – must have в женском гардеробе

Платье на запах с принтом polka dot (групный или мелкий горох) – без такого ансамбля немыслимый летний образ. Платья таких фасонов причем в удлиненных или укороченных вариантах – на пике популярности.

Летние платья на запах: тренды 2019 Фото: Pinterest Летние платья на запах: тренды 2019 Фото: Pinterest Летние платья на запах: тренды 2019 Фото: Pinterest Летние платья на запах: тренды 2019 Фото: Pinterest Летние платья на запах: тренды 2019 Фото: Pinterest 1/5

Без лишних деталей, которые отягощают движение в летний знойный день! Однозначно must have в гардеробе.

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