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Марина Карпий: "За одну свадебную съемку я могу похудеть на два килограмма"

Эксклюзивное интервью с одним из самых востребованных фотографов Украины Мариной Карпий

Марина встречает нас в своей квартире в Киеве и мы сразу поднимаемся на второй этаж, где и расположена фотостудия. Ее рабочий график давно заполнен на несколько месяцев вперед, она предупреждает, что у нее не больше часа на интервью, ведь впереди еще съемки. Когда же наступит холодный период, она вернется в Грузию, где ждет еще одна страсть всей ее жизни – муж, Гиги Дедаламазишвили, лидер группы Mgzavrebi.

На вопрос, который уже сотни раз задавали всем успешным женщинам и из-за которого разбилось немало семей – как совмещать работу и семью, а в случае сегодняшней героини и постоянную жизнь на две страны, Марина только пожимает плечами, искренне не понимая, почему кто-то считает это невозможным. О том, как ей это удается, что нужно знать начинающему фотографу и как не сдаться, когда обстоятельства против тебя, рассказала одна из самых востребованных фотографов Украины Марина Карпий в эксклюзивном интервью для Сегодня.Lifestyle.

Как пришла в профессию фотографа

Марина Карпий: Когда ты находишь любимую профессию, то преград просто не видишь Фото: Олег Батрак, Сегодня

Фотограф всегда в тени, да и технически эта профессия сложная. Были ли у вас сомнения, стоит ли посвящать свою жизнь этому делу?

Мне комфортно быть за кадром. Да, я сама фотографироваться не люблю, чувствую себя странно. Когда ты находишь любимую профессию, то преград просто не видишь. Конечно, свои опасения тоже были, например, свадьбы. Мне казалось, что это настолько сложно и такая большая ответственность, что я только через лет пять решусь их снимать, но все оказалось иначе. Моими же первыми работами были портреты, просто снимала своих знакомых. На тот момент уже были популярны социальные сети, и я подумала, что это неплохая схема: фотографировать бесплатно своих друзей, а взамен просить их подписывать снимки моим псевдонимом. Тогда я была "Todes girl", ведь в тот период я училась в этой школе. Затем я создала сайт на бесплатном ресурсе, и вот уже у меня и первый заказчик появился.

Как отнеслась семья к вашему выбору профессии?

Вначале меня не поддерживали. Отец хотел, чтобы я поступила на юриста. Я же выбрала международные отношения, просто потому что они настаивали и выбора у меня особого и не было. Через два месяца я забрала документы из университета. А смысл там был оставаться? Я же просто ничего не делала на парах, только сидела фотографировала своих одногруппников. Я решила отправиться на различные курсы фотографии.

Получается, вы стали фотографом без соответствующего образования?

Нет, я его не получила. Меня всегда ругают, когда я говорю, что мне не понадобилось высшее образование в этой сфере. Я думаю, фотограф – не совсем та профессия, которая обязательно нуждается в подкреплении дипломом и соответствующими документами, мой диплом – это мои работы. У меня еще никто ни разу не спросил, какое у меня образование. В 21 веке доступно столько учебного материала, выставок, работ известных художников – бери и обучайся.

Марина Карпий: Чтобы купить мне профессиональное оборудование, мама продала машину Фото: Олег Батрак, Сегодня

А не было ли у вас мысли, что это не мое дело, раз постоянно возникают трудности, вас же еще и ограбили на старте карьеры?

Да, я помню этот момент. Я остановилась на дороге, жду друга, ко мне подъехала другая машина и люди, которые там сидели, начали спрашивать, как проехать в центр. Пока я подробно объясняла, воры украли всю технику, которая была на пассажирском сидении сзади, да там и личные вещи были. Я даже не поняла, что произошло. Осознала только, когда приехала на съемку. Моя депрессия по поводу случившегося длилась, наверное, сутки, не больше. Я понимала насколько я люблю фотографировать и хочу этим заниматься и дальше, но я понимала также, что у меня нет денег на покупку новой техники, а брать в аренду я не считаю правильным. Тогда мама приняла решение продать машину и мы на эти деньги купили высококлассное новое оборудование. Я решила думать об этой ситуации так, что просто настало время для новой техники. Да и сейчас каждая новая камера, объектив – это такой мощный заряд вдохновения, ведь ты получаешь новые возможности, новую картинку.

Советы начинающим фотографам от Марины Карпий

Насколько начинающему фотографу важно работать с хорошей дорогостоящей камерой?

Я все время считала, что вообще не важно, но в последнее время поменяла свое мнение. Ведь ежегодно выходит новая техника, которая помогает добиться еще лучшего качества фото, так почему бы не воспользоваться этим? При этом важно понимать, что первостепенны – сама идея снимка, его задумка, видение. Даже самая навороченная техника не поможет, если этого нет. Можно снять клип за 50 долларов, а можно и за несколько миллионов, но не факт, что он будет круче бюджетного.

Марина Карпий: Первостепенны – Фото: Олег Батрак, Сегодня

Есть ли еще правила, как же сделать красивый снимок?

Я всегда делаю такие съемки и кадры, и так общаюсь с людьми, как хотела, чтобы так делали для меня, с таким же рвением и отдачей. Вот и все.

В фильме-портрете о вас, который называется "Воздух", вы сказали, что можно сделать хороший кадр, когда человек впускает вас в свое личное пространство. Как вы этого добиваетесь?

Фотограф должен быть немного психологом. Важно еще и научиться работать с людьми, входить в доверие. Если вы открытый и позитивный, то вам уже будет легче расположить к себе человека. Социопату будет тяжело работать в этой деятельности точно.

Когда вы поняли, что да, у меня все начало получаться?

Дело даже не в количестве кадров. Наверное, когда ко мне вернулись клиенты во второй раз – это означает, что я все делаю верно, и моя работа выполнена хорошо.

О личном бренде и бизнесе

Как фотографу понять, сколько он может попросить за свою работу?

Мой съемочный день стоит 1500 долларов. Когда люди начинают сомневаться, я говорю, что лучше вообще не приходить, ведь график очень плотно расписан, и лучше я уделю больше внимания другим заказчикам. Свою цену следует выстраивать в зависимости от спроса: если он большой, вы можете позволить себе поднять свой прайс.

У вас есть райдер?

Да, я предоставляю его, когда мне нужно находиться больше 10 часов на съемке. Я осознала, насколько он нужен после одной многочасовой свадьбы, когда для меня и команды не было предоставлено даже еды. Я не думаю, что сделано со зла, просто люди не задумываются об этом, значит нужно им подсказать. Я также оговариваю дедлайн, что максимальное время, через которое я могу отдать фото – три месяца, хотя зачастую, конечно же, я все выполняю оперативнее. Такая перестраховка необходима из-за огромного объема работы. Когда вам платят деньги, следует объяснить, что люди за них получают и что я ожидаю от другой стороны – это двухсторонняя история и ее необходимо обсуждать заранее.

Марина Карпий: Мой съемочный день стоит 1500 долларов Фото: Олег Батрак, Сегодня

Есть ли интерес к украинским фотографам за границей?

Наши мастера выгодно отличаются от европейских. За границей предоставляется намного худшее качество услуг, но за гораздо большие деньги. Я знаю, что иностранные агентства очень часто приглашают украинских профессионалов, потому что знают, что наши ребята подходят к делу с качеством и не требуют заоблачных гонораров.

Как вы выстраиваете бизнес на две страны – Украину и Грузию?

Я живу в этих странах по полгода. В активный съемочный период – с мая по октябрь – я в Украине, а с приходом осени, когда начинается постепенный спад, я возвращаюсь в Грузию. Там у меня уже не такой активный рабочий график, я там отдыхаю, даю себе паузу, чтобы соскучиться по фотографии и, конечно, провожу время с мужем и двумя детьми – Лизи и Никуша.

А какая лучшая реклама для фотографа?

"Сарафанное радио" самое действенное. Делайте свою работу хорошо – это лучший старт. Хорошо выполненная работа приносит новую работу.

Не устаете от своей работы?

Бывали и кризисы, но это скорее из-за физической усталости. Мне же приходится много говорить, двигаться. К слову, за одну свадебную съемку я могу похудеть на два килограмма! Иногда мне нужно перестать снимать, уехать далеко и просто помолчать.

Марина Карпий: Лучший старт – делать свою работу хорошо Фото: Олег Батрак, Сегодня

Самая запоминающаяся съемка за последнее время?

Недавно за 10 часов я сняла почти 12 тысяч кадров. Я работала с неимоверной парой молодоженов, они могли просто молчать, но их взгляды были невероятно выразительными!

А экстремальные съемки были?

Очень часто! Бывает, снимаем на дороге. Я иду спиной и не вижу, что происходит позади меня. Поэтому часто прошу, чтобы меня кто-то подстраховывал.

О проекте мечты

Какой ваш проект мечты?

На каждую годовщину нашей свадьбы с Гиги мы устраиваем фоторекурсию (изображение какого-либо объекта или процесса внутри самого этого объекта или процесса, то есть ситуация, когда объект является частью самого себя – ред.). Ежегодно мы становимся у грузинского храма, где нас венчали, с фотографией, которую мы делали в прошлом году, и просим друзей или прохожих нас сфотографировать. Так у нас получается "фотография в фотографии".

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У меня есть маленькая амбиция – через лет 15 организовать выставку нашей семейной фоторекурсии, показать, как менялись мы, наши дети. Я хочу вдохновить людей создавать семьи и быть счастливыми.

А есть те, кому вы доверяете фотографировать саму себя?

Да выбрать не трудно, я же многих знаю, видела их работы. Но вот договориться с ними бывает сложно. Они иногда говорят: "Нет, нет, мы не хотим брать на себя такую ответственность". Сложно найти человека, который согласится. Я сама, если знаю, что буду снимать фотографа, очень трепетно к этому отношусь. Хочется удивить коллегу.

Когда вас фотографируют, вы можете вмешаться в работу?

Нет, я на своем опыте знаю насколько неприятно получать подобные комментарии. В этот момент я стараюсь выключить все свои познания в фотографии, стараюсь просто молчать, даже если мне что-то не нравится.

О личном

Кстати, в день, когда вы познакомились с Гиги, вы заявили во всеуслышание, что именно сегодня найдете своего мужа. Как вам удалось так предсказать свою судьбу?

Не знаю, ранее ничего подобного не заявляла. Мы познакомились на дне рождения подруги, я понятия не имела кто он. Потом начала слушать его песни, мне очень понравилось творчество его группы. Когда уже приехала к нему в Тбилиси, осознала весь масштаб его популярности. Не нужно себя никак по-особенному вести или думать, как себя показать. Когда ты искренне влюбляешься, все получается само собой и тебе не нужно ничего выдумывать. Просто следует однажды искренне полюбить.

Марина Карпий: Когда ты искренне влюбляешься, все получается само собой, просто следует однажды искренне полюбить Фото: Олег Батрак, Сегодня

Как переносите частые разлуки?

Мы стараемся этого не допускать, хотя и бывают сложности. Сейчас из-за работы я с малышами в Киеве, и муж прилетает к нам по возможности. Знаете, мы просто изобрели для себя такую формулу, что чем дальше мы, тем больше скучаем друг по другу. Расстояние проверяет силу чувств: ты либо доверяешь партнеру, либо нет. Разлука – это еще более высший уровень в отношениях. Я иногда просто представляю, что отпустила любимого в море и скоро он вернется на мой берег.

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