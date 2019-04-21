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Марина Порошенко VS Елена Зеленская: кто может стать самой стильной первой леди страны?

Сравниваем образы жен главных кандидатов в президенты Украины

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:10
Марина Порошенко VS Елена Зеленская: самая стильная первая леди
Марина Порошенко VS Елена Зеленская: самая стильная первая леди

Сегодня, 21 апреля, состоится второй тур выборов президента Украины. И пока все спорят о том, кто же займет пост главы государства на ближайшие пять лет, мы попробуем решить, чья жена, а в будущем – первая леди страны, самая стильная и элегантная. Далее в материале Сегодня.Lifestyle рассмотрим образы Марины Порошенко и Елены Зеленской

Марина Порошенко: лаконична и женственна 

Жена действующего президента Украины Петра Порошенко – Марина Порошенко – отличается особой элегантностью и умением сочетать в своих аутфитах сдержанный стиль с модными тенденциями. На всех публичных мероприятиях она выглядит опрятно и утонченно. В фешн-арсенале Марины голубые платья с вышивкой, строгая классика, этнические мотивы и различные украшения, которые всегда идеально дополняют ее образ. 

Марина Порошенко в нежно-голубом платье
Марина Порошенко в нежно-голубом платье
Фото: vogue.ua

Есть в гардеробе Марины Порошенко и более роскошные вещи. Жена президента отдает предпочтение нарядам от украинских дизайнеров и брендов, в том числе Оксаны Мухи, Лилии Пустовит и Виты Кин. 

Марина Порошенко носит каблуки, костюмы и юбки. Цветовая гамма ее нарядов всегда держится в рамках базовых, неброских оттенков.   

Можно сказать, что жена Петра Порошенко соответствует своему статусу первой леди и точно знает, что такое дресс-код. Она одинаково хорошо выглядит как в украинском национальном костюме, так и в более современном платье или костюме.  

Что касается макияжа, то здесь супруга президента отдает предпочтение естественной красоте. На Марине Порошенко сложно заметить яркий мейк, за исключением легкого акцента на глазах и неброской помады. Ее волосы практически всегда собраны в пучок или слегка уложены легкими волнами. 

Елена Зеленская: яркая и броская 

Жена Владимира Зеленского, который может стать новым президентом Украины, реже появлялась на публике, чем ее "конкурентка" Марина Порошенко. Потому охарактеризовать стиль возможной будущей главной леди страны немного сложнее.  

На избирательном участке во время первого тура, как и при оглашении предварительных результатов голосования 31 марта Елена Зеленская не осталась незамеченной. Супруга комика за один день сменила два образа: в клетчатом наряде она опустила бюллетень в урну, а вечером стояла рядом с Зеленским в красном костюме и черном топе. 

Елена Зеленская и Владимир Зеленский во время оглашения результатов первого тура выборов
Елена Зеленская и Владимир Зеленский во время оглашения результатов первого тура выборов
 

И хотя Елена Зеленская предпочитает классические цвета, стиль ее нарядов весьма разнообразный. На различных мероприятиях фотографы запечатлели ее в куртке-косухе и платье, в total black луке, в брючном костюме, либо в сарафане в горох. 

С уверенностью можно сказать, что в случае победы Владимира Зеленского, его жене придется пересмотреть свои предпочтения в одежде и очень ответственно подбирать образы, так как взгляд общественности будет прикован к ней не менее, чем к возможному новому президенту. 

Напомним, что ранее Марина Порошенко встретилась с королевой Испании Летицией, с которой обсудила вопросы инклюзивного образования и защиты прав детей с инвалидностью.

О том, как первая леди США Мелания Трамп насолила модным экспертам, смотрите в нашем видео:

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