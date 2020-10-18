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Маша Ефросинина показала, с чем носить платье в горошек осенью (фото)

Сегодня, 13:52

К скромному наряду ведущая добавила грубую обувь и колготы в сетку. Это выглядит весьма удачно

Ведущая Маша Ефросинина показала нежный и одновременно дерзкий образ в платье в горошек. Знаменитость сочетала миди-наряд с грубой обувью и колготками в сетку. В итоге получился очень удачный и стильный look для теплой осени.

Миксовать нежные платья или юбки с ботинками или кроссовками на платформе стоит осторожно. Ведь не всякая подобная обувь может правильно дополнить женственный аутфит.

Но у Маши Ефросининой это получилось. В Instagram телезвезда показала свой образ для выходного дня. На ней черное платье в принт polka dot с двумя разрезами и белым воротником. Маша надела черные колготки и ботинки на шнуровке.

Ведущая Маша Ефросинина
Ведущая Маша Ефросинина
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Бытует мнение, что платье в горох – это классический наряд для романтических прогулок или каких-либо торжеств. Однако современные модницы демонстрируют противоположное – такое платье можно носить по любому поводу, главное – правильно расставить акценты.

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Например, туфли на каблуках или кроссовки могут кардинально поменять весь образ. Важны также длина и фасон платья. Вот несколько разных осенних аутфитов с polka dot.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest
Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

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