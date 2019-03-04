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Маша Ефросинина восхитила нарядом с оголенными плечами (видео)

Украинская ведущая выбрала экстравагантное платье

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:14
Маша Ефросинина
Маша Ефросинина
Фото: пресс-служба канала "Украина"

Знаменитая украинская ведущая, почетный посол фонда ООН в области народонаселения в Украине и эксперт шоу "Дивовижні люди" Маша Ефросинина на своей странице в Instagram опубликовала фото в роскошном вечернем платье с кружевами.

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Во время недавней поездки в Харьков ведущая надела черное платье-футляр с открытыми плечами, которое весьма удачно подчеркивало ее фигуру. Зона открытых плеч была украшена оборками белого цвета. Под черные с золотистым носиком туфли Маша надела колготки с блестками.

Стильная Маша Ефросинина в Харькове
Стильная Маша Ефросинина в Харькове
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Когда проснулась в номере отеля и не сразу вспомнила, в каком ты городе", – с юмором подписала под фото Ефросинина.

INSTAGRAM (@mashaefrosinina)

Подписчики в восторге от образа Маши Ефросининой и не жалеют ей комплиментов под опубликованным постом. 

Напомним, участник шоу "Дивовижні люди" довел Машу Ефросинину до слез.

Ранее в эксклюзивном комментарии Сегодня.Lifestyle Маша Ефросинина рассказала о неожиданном повороте в жизни и прокомментировала слухи о беременности.

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