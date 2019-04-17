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Маша Ефросинина запустила личный бренд одежды: фото

Mashsh – новое детище украинской ведущей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:07
Маша Ефросинина
Маша Ефросинина
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Украинская телеведущая Маша Ефросинина порадовала своих подписчиков Instagram неожиданной новостью – знаменитость запускает свою личную линию одежды и аксессуаров для дома под названием Mashsh. 

Ефросинина признается, что готовила выпуск комфортной одежды на протяжении года, чтобы женщины могли себя чувствовать более свободно и стильно даже в домашних условиях. 

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"Сегодня я объявляю о запуске своего бренда Mashsh - одежды и аксессуаров для дома и активного досуга . 
Девочки, это год нашей работы с моей командой, которая разделяет мои ценности, образ жизни и любовь к вам, женщинам! Мы трудились, создавая для вас одежду, которая поможет стать увереннее и свободнее во всех ваших женских слабостях!", – написала Ефросинина в своем аккаунте. 

В Instagram уже создана отдельная страничка с опубликованными фото коллекции Mashsh, в которую вошли: повязки для сна, худи, платья, лонгсливы, легинсы, ночные рубашки и другие атрибуты для домашнего стиля. 

Платье для сна
Фото: instagram.com/mashsh.wear
Черная туника
Фото: instagram.com/mashsh.wear
Лонгслив и лосины
Фото: instagram.com/mashsh.wear
Повязки для сна
Фото: instagram.com/mashsh.wear
Худи пудрового оттенка
Фото: instagram.com/mashsh.wear
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Ранее в эксклюзивном комментарии Сегодня.Lifestyle Маша Ефросинина рассказала о неожиданном повороте в жизни и прокомментировала слухи о беременности. А также недавно звезда преподнесла своим подписчикам урок по стилю, как правильно сочетать голубые колготки. 

К слову, украинская ведущая откровенно рассказала о своих внутренних переживаниях и страхах. Детали смотрите в сюжете:

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