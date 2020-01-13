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Мастера PIED-DE-POULE о популярных услугах для мужчин: от мужских стрижек до косметологии

PIED-DE-POULE – сеть салонов красоты в Киеве, нацеленная на европейский уровень сервиса

PIED-DE-POULE – сеть салонов красоты в Киеве, нацеленная на европейский уровень сервиса, высококлассное обслуживание и следование модным тенденциям. Поэтому в распоряжении у клиентов бренда более 70 бьюти услуг, причем не только для прекрасных девушек, но и сильного пола.

Мастера фирменных салонов отмечают, что спрос на услуги индустрии красоты среди мужчин неизменно растет с каждым годом. Что важнее, расширяется ассортимент процедур, которыми интересуются парни и мужчины всех возрастов.

На первом месте – мужские стрижки 1/5

Конечно, лидерство все еще удерживают мужские стрижки. Мастера мужского зала PIED-DE-POULE следят за тенденциями, придерживаясь французской школы парикмахерского искусства и предлагая молодым людям трендовые варианты стрижек, укладки и окрашивания.

Параллельно растет спрос на услуги по уходу за бородой и усами – брутальная растительность уступает ухоженности, заботе о здоровье волос и кожи, утонченности и аккуратности.

Еще одна набирающая популярность услуга, которую предлагают салоны мужских причесок – камуфляж седины. А вот другие виды окрашивания мужчины все еще выбирают редко, оставляя мелирование, шатуш и AirTouch женщинам.

Маникюр и педикюр

Все больше представителей сильного пола, по мнению мастеров салонов, уделяют внимание рукам. Аккуратные и ухоженные пальцы – обязательное требование в некоторых профессиях, а еще – залог уверенности в себе, независимо от выбранного образа.

Кроме непосредственного аппаратного или обрезного маникюра некоторые мужчины покрывают ногти бесцветными лаками, а также выбирают комплексные процедуры по уходу за кожей рук и ногтевой пластиной. Вроде SPA для пальцев и парафинотерапии.

Косметология и визаж

В области косметологических услуг ассортимент мужских процедур пока уступает женскому залу, но и здесь намечаются определенные тенденции.

В авангарде идут услуги по чистке лица, ультразвуковой и традиционный пилинг. особой популярностью пользуется комплексная процедура по уходу Men's Treatment. Среди инновационных услуг – мезотерапия и микродермаобразия.

Среди трендовых направлений 2020 года можно отметить массажные услуги, особенно массаж для тех, кто занимается портом и тренировками, массаж лиц и воротниковой зоны, позволяющий улучшить кровоток, снять напряжение и стресс.

Материал предоставлен салоном красоты в Киеве PIED-DE-POULE

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