"Мать драконов" поет в рекламе нового аромата Dolce & Gabbana

Эмилия Кларк снялась в новой рекламе, посвященной аромату известного бренда

Эмилия Кларк. Фото: Getty

Актриса Эмилия Кларк, известная своей ролью в сериале "Игра престолов", появилась в новом рекламном ролике аромата Dolce & Gabbana под названием The Only One, где исполнила известную итальянскую песню "Quando, Quando, Quando".

Также в рамках рекламной кампании появилось несколько черно-белых постеров, над созданием которых работали всемирно известные фотографы Лука и Алессандро Морелли.

Эмилия Кларк в рекламе Dolce & Gabbana Фото: Dolce & Gabbana

Напомним, ранее бренд Dior презентовал обновленную помаду Rouge Dior — Ultra Rouge, которая стала первым продуктом, созданным на водной основе, а не на масляной или восковой, как все его предшественники. Лицом рекламной кампании стала голливудская актриса Натали Портман.

Тем временем бренд Givenchy представил свою осеннюю коллекцию средств для макияжа, получившую название Midnight Skies. Как рассказал арт-директор бренда Николя Деженн, вдохновением для него послужило легендарное платье Одри Хепберн из фильма "Забавная мордашка", созданное в свое время модельером Юбером де Живанши. Именно поэтому основным цветом новой линейки стал красный.