Майли Сайрус, Скарлетт Йоханссон и Гвинет Пэлтроу: наряды актеров на премьере "Мстителей"

Главные звезды фильма выглядели просто ослепительно

Капитан Марвел в исполнении Бри Ларсон на премьере "Мстителей: Финал" Фото: AFP

В Лос-Анджелесе состоялась премьера долгожданного фильма "Мстители: Финал", на которую съехались главные герои ленты и голливудские звезды, а именно - Майли Сайрус и Лиам Хемсворт, его брат Крис со своей супругой Эльзой Патаки, Скарлетт Йоханссон и Колин Жост, Гвинет Пэлтроу, Натали Портман и многие другие.

Настоящий фурор произвела Скарлетт Йоханссон, которая появилась на премьере со своим бойфрендом Колином Жостом. Скарлетт выбрала необычайной красоты платье от Atelier Versace, которое обтягивало фигуру звезды, словно вторая кожа. Изделие было полностью усыпано кристаллами, а сама Йоханссон в прямом смысле этого слова блистала на красной дорожке.

Скарлетт Йоханссон в платье Versace вместе со своим бойфрендом Колином Жостом Фото: AFP

Но и это оказалось не самой главной изюминкой образа, повернувшись к фотографам спиной, можно было разглядеть сквозь тонкие бретельки татуировку Скарлетт в виде роз.

Скарлетт Йоханссон демонстрирует тату на оголенной спине Фото: AFP

Не менее эксцентричный образ получился у Натали Портман, которая очаровала фанатов черным нарядом от Dior – боди из тонкой шерсти с деликатным галстуком в ансамбле с пышной юбкой и высоким разрезом.

Отметим, что актриса в последнее время появляется на публике именно в черных нарядах, что очень к лицу Натали.

Натали Портман в total black от Dior Фото: AFP

На главной голливудской премьере также блистала и Гвинет Пэлтроу, которая решила отказаться от традиционного образа гламурной дивы в вечернем наряде, надев стильное коктейльное сочетание - черный удлиненный смокинг с атласными лацканами и шорты G. Label. Дополнила образ полупрозрачная блуза с пышным бантом, босоножки Jimmy Choo и серьги Yvan Tufenkjian.

Гвинет Пэлтроу в смокинге и экстремально коротких шортах Фото: AFP

Нежный образ на себе примеряла Капитан Марвел в исполнении Бри Ларсон. Атласное платье Celine лавандового оттенка с высоким разрезом и драпировкой стало в этот вечер самым романтическим появлением. Светский аутфит Бри дополнила интересными украшениями и серебристыми босоножками на шпильке.

Бри Ларсон в лавандовом платье Celine Фото: AFP

Не обошлось и без провокационных образов на ковровой дорожке. Так, скандальная и эпатажная Майли Сайрус с мужем Лиамом Хемсвортом позировали в черных нарядах - на певице было платье с откровенным декольте, а шею украшали многочисленные подвески. Особое внимание привлекали массивные кольца на пальцах и металлические браслеты. Муж звзеды выбрал классический брючный костюм с белой рубашкой.

Майли Сайрус с мужем Лиамом Хемсвортом в черных нарядах Фото: AFP

Также перед камерами фотографов позировали и другие знаменитости, которые были приглашены на премьеру.

Эльза Патаки и Крис Хемсворт Фото: AFP Зои Салдана в вечернем платье цвета фуксии Фото: AFP Джош Бролин с женой Кэтрин Бойд Фото: AFP Крис Прэтт и Кэтрин Юнис Шварценеггер Фото: AFP Роберт Дауни – младший и Брэдли Купер Фото: AFP Крис Эванс в синем брючном костюме Фото: AFP Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер в черных нарядах Фото: AFP Вин Дизель в тематическом пиджаке Фото: AFP Коби Смолдерс в бордовом платье с разрезом Фото: AFP 1/9

Напомним, ранее студия Marvel показала еще одну сцену из фильма "Мстители: Финал". Премьера фрагмента состоялась в эфире утреннего шоу Good Morning America, куда пригласили актеров из каста поговорить о предстоящей премьере. Отметим, что фильм из киновселенной Marvel "Мстители 4", о героях которого мы писали ранее, будет идти не менее трех часов.

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