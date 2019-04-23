Майли Сайрус, Скарлетт Йоханссон и Гвинет Пэлтроу: наряды актеров на премьере "Мстителей"
Главные звезды фильма выглядели просто ослепительно
В Лос-Анджелесе состоялась премьера долгожданного фильма "Мстители: Финал", на которую съехались главные герои ленты и голливудские звезды, а именно - Майли Сайрус и Лиам Хемсворт, его брат Крис со своей супругой Эльзой Патаки, Скарлетт Йоханссон и Колин Жост, Гвинет Пэлтроу, Натали Портман и многие другие.
Настоящий фурор произвела Скарлетт Йоханссон, которая появилась на премьере со своим бойфрендом Колином Жостом. Скарлетт выбрала необычайной красоты платье от Atelier Versace, которое обтягивало фигуру звезды, словно вторая кожа. Изделие было полностью усыпано кристаллами, а сама Йоханссон в прямом смысле этого слова блистала на красной дорожке.
Но и это оказалось не самой главной изюминкой образа, повернувшись к фотографам спиной, можно было разглядеть сквозь тонкие бретельки татуировку Скарлетт в виде роз.
Не менее эксцентричный образ получился у Натали Портман, которая очаровала фанатов черным нарядом от Dior – боди из тонкой шерсти с деликатным галстуком в ансамбле с пышной юбкой и высоким разрезом.
Отметим, что актриса в последнее время появляется на публике именно в черных нарядах, что очень к лицу Натали.
На главной голливудской премьере также блистала и Гвинет Пэлтроу, которая решила отказаться от традиционного образа гламурной дивы в вечернем наряде, надев стильное коктейльное сочетание - черный удлиненный смокинг с атласными лацканами и шорты G. Label. Дополнила образ полупрозрачная блуза с пышным бантом, босоножки Jimmy Choo и серьги Yvan Tufenkjian.
Нежный образ на себе примеряла Капитан Марвел в исполнении Бри Ларсон. Атласное платье Celine лавандового оттенка с высоким разрезом и драпировкой стало в этот вечер самым романтическим появлением. Светский аутфит Бри дополнила интересными украшениями и серебристыми босоножками на шпильке.
Не обошлось и без провокационных образов на ковровой дорожке. Так, скандальная и эпатажная Майли Сайрус с мужем Лиамом Хемсвортом позировали в черных нарядах - на певице было платье с откровенным декольте, а шею украшали многочисленные подвески. Особое внимание привлекали массивные кольца на пальцах и металлические браслеты. Муж звзеды выбрал классический брючный костюм с белой рубашкой.
Также перед камерами фотографов позировали и другие знаменитости, которые были приглашены на премьеру.
Напомним, ранее студия Marvel показала еще одну сцену из фильма "Мстители: Финал". Премьера фрагмента состоялась в эфире утреннего шоу Good Morning America, куда пригласили актеров из каста поговорить о предстоящей премьере. Отметим, что фильм из киновселенной Marvel "Мстители 4", о героях которого мы писали ранее, будет идти не менее трех часов.
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