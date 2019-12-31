Мечта любой девчонки: Надя Дорофеева показала огромную гардеробную и коллекцию украшений

Участница "Время и Стекло" недавно переехала в собственный дом

Надя Дорофеева показала огромную гардеробную Фото: YouTube

Надя Дорофеева из группы "Время и Стекло" недавно переехала в собственный загородный дом. В своем влоге певица впервые показала огромную гардеробную, коллекцию обуви и украшений.

Смотрите в сюжете, как собрать идеальный гардероб:

На официальном Youtube-канале Нади Дорофеевой опубликован последний в этом году влог, в котором артистка провела рум-тур. В ролике звезда показала поклонникам святую святых своего жилища – гардеробную комнату.

По словам Нади, она всегда мечтала о комнате, где сможет хранить свои многочисленные наряды, обувь и аксессуары. А главным артибутом ее гардеробной стал мягкий пушистый ковер. "Я не могла сделать гардеробную без ковра. У меня была голубая мечта – чтобы можно было мягко вот так находиться здесь без обуви", – поделилась Дорофеева.

Скриншот с Yotube

Еще одна вещь, которой гордится певица – огромное зеркало, изготовленное на заказ. "Я увидела его в Pinterest, но никто не хотел делать такое большое и тяжелое зеркало. Оно нереального размера и толщины. Но все же нам удалось, и теперь это моя гордость", – рассказала Надя.

Девушка также с удовольствием показала свою коллекцию свитшотов. Свободную спортивную одежду Надя предпочитает носить во время переездов и перелетов.

Скриншот с Yotube

Особое место в гардеробной Нади Дорофеевой отведено обуви и сумкам. Певица призналась, что несколько сумок ей досталось в подарок от продюсера Ирины Горовой, а сумку от Louis Vuitton ей подарил Потап.

Ранее мы рассказывали, как сделать красивую укладку на Новый год.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.