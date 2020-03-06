Светский выход: принц Гарри и Меган Маркл произвели фурор на благотворительном вечере

Герцогиня облачилась в наряд от Victoria Beckham

Впервые после громкого заявления о выходе из королевской семьи принц Гарри и его супруга Меган Маркл, которая прилетела в Лондон 5 марта, осуществили официальный выход. Супруги появились на ежегодном благотворительном вечере Endeavour Fund Awards. Их появление уже стало настоящей сенсацией!

Меган Маркл в буквальном смысле этого слова ослепила публику весенним нарядом – облегающим платьем бирюзового оттенка от Victoria Beckham за 32 200 гривен. Роскошный образ герцогини дополняли туфли от Manolo Blahnik и клатч под мрамор от Stella McCartney.

Согласно официальному расписанию вечера, принц Гарри и Меган Маркл выступили с короткой речью. Затем они вручили награды и посетили прием перед началом церемонии.

Меган Маркл и принц Гарри на благотворительном вечере в Лондоне Фото: Getty Images Меган Маркл и принц Гарри на благотворительном вечере в Лондоне Фото: Getty Images Меган Маркл и принц Гарри на благотворительном вечере в Лондоне Фото: Getty Images Меган Маркл и принц Гарри на благотворительном вечере в Лондоне Фото: Getty Images Меган Маркл и принц Гарри на благотворительном вечере в Лондоне Фото: Getty Images 1/5

"Сегодня вечером в Лондоне третий год подряд герцог и герцогиня Сассекские принимали участие в ежегодной премии Фонда Endeavour. Которая отмечает достижения ветеранов, получивших травмы на службе, но которые показывают выдающиеся спортивные достижения за последний год. Решив взять на себя то, что кажется невозможным, эти мужчины и женщины не только ставят перед собой цели, но и вдохновляют миллионы людей во всем мире", — сказано в официальном сообщении герцогов в Instagram.

Какие мероприятия запланированы у герцогов Сассекских на ближайшие дни – пока не сообщается. Однако известно, что последний официальный выход в свет в качестве старших членов королевской семьи Меган Маркл и принца Гарри назначен на 9 марта. Герцоги Сассекские посетят Службу Содружества в Вестминстерском аббатстве – об этом их просила лично королева Елизавета ІІ.

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