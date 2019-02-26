Меган Маркл на встречу с королем Марокко надела платье за 4200 долларов

Принц Гарри и Меган Маркл на торжественном приеме в резиденции короля Марокко

Меган Маркл и принц Гарри в Марокко Фото: Getty Images

Во время официальной встречи с королем Марокко Мухаммедом VI жена британского принца Гарри Меган Маркл надела платье василькового оттенка с растительными принтами в пол за 4200 долларов.

Беременная герцогиня Сассекская остановила свой выбор на роскошном голубом платье от Carolina Herrera длиной до самого пола. Это платье - перешитая по спецзаказу версия шифонового наряда из коллекции 2019 года.

Образ дополнила сдержанная прическа – туго собранные волосы в пучок. А в руке Меган Маркл был клатч золотистого оттенка. Принц Гарри надел светло-серый костюм, цвет которого дополнял образ беременной супруги.

Принц Гарри и Меган Маркл на торжественном приеме Фото: Getty Images

В первый день официального визита в Марокко беременная Меган Маркл, которая недавно устроила вечеринку в честь будущего ребенка, появилась на публике в ярко-красном платье колен от Valentino. Образ она дополнила небольшой сумочкой того же бренда и классическими бежевыми лодочками.

Позже жена принца Гарри переоделась для прогулки по Андалузским садам и появилась на публике в черном плиссированном платье в сочетании с белым пиджаком от бюджетного бренда Babaton.

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