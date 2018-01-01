Меган Маркл показала два белых платья в день свадьбы

После официального торжества молодожены принц Гарри и Меган Маркл отправились на закрытый прием

Молодожены принц Гарри и Меган Маркл. Фото: AFP

Вечер, который для молодоженов устраивал принц Уильям, проходил во Фрогмор-хаус — это загородная резиденция членов британской королевской семьи. На прием были приглашены всего 200 гостей, и можно предположить, что атмосфера там была более дружеская и неформальная. Поэтому Меган сменила свое свадебное платье от Givenchy с 5-метровой фатой на менее формальный наряд от британского бренда Stella McCartney.

Молодожены принц Гарри и Меган Маркл. Фото: AFP Фото: AFP Молодожены принц Гарри и Меган Маркл. Фото: AFP Фото: AFP Молодожены принц Гарри и Меган Маркл. Фото: AFP Фото: AFP Молодожены принц Гарри и Меган Маркл. Фото: AFP Фото: AFP Молодожены принц Гарри и Меган Маркл. Фото: AFP Фото: AFP 1/5

Для приема Меган также выбрала белоснежный наряд в пол с небольшим шлейфом, с высоким горлом и открытыми плечами. Она дополняла элегантный образ сатиновыми туфлями Aquazzura с синими подошвами, чтобы по традиции в образе невесты было "что-то синее".

Меган Маркл дополнила образ кольцом принцессы Дианы с аквамарином Фото: AFP

Также невеста в день свадьбы должна надеть "что-то одолженное". Для церемонии это была бриллиантовая тиара королевы Марии, которую Меган одолжила сама королева Елизавета. А вот для приема Маркл получила взаймы кольцо принцессы Дианы с аквамарином.

Во Фрогмор-хаус молодожены отправились прямо из Винздорского замка на голубом кабриотеле 1968 года с символичным номером – Е190518:

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри стали мужем и женой 19 мая. Онлайн-трансляцию церемонии, которая прошла в Часовне Святого Георгия в Винздоре, смотрели тысячи зрителей по всему миру. Свадьба не обошлась без курьезов: мальчик-паж затмил Меган Маркл во время свадьбы и попал на видео.