Меган Маркл сообщила, что никогда не наденет вещи бренда Виктории Бэкхем

Герцогиня сделала неожиданное заявление относительно подруги королевской семьи

Меган Маркл. Фото: Getty

Герцогиня Сассекская, которая, как выяснили журналисты, тратит на одежду гораздо больше денег, чем герцогиня Кембриджская, призналась, что никогда не наденет вещи бренда Виктории Бэкхем.

Меган Маркл рассказала в интервью, что ей очень нравится одежда, которую создает Виктория, пишет Daily Mail. Однако она не будет ее носить даже не смотря на то, что Дэвид и Виктория Бэкхемы являются друзьями королевской семьи и посещают все ее торжества, включая и свадьбу принца Гарри и Меган Маркл.

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А все дело в том, что бренд Victoria Beckham хоть и шьет красивые платья, однако ни одно из них не подходит для фигуры Меган. По словам самой герцогини Сассекской, ей нравятся многие наряды, но они лучше смотрятся на манекене, чем на ней.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что украинский дизайнер Евгения Франковская создаст костюм для герцогини Сассекской. Стилисты Меган Маркл уже оговаривают материал, из котрого будет пошит наряд, и мелкие детали.