Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Меган Маркл сообщила, что никогда не наденет вещи бренда Виктории Бэкхем

Герцогиня сделала неожиданное заявление относительно подруги королевской семьи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:14
Меган Маркл. Фото: Getty
Меган Маркл. Фото: Getty

Герцогиня Сассекская, которая, как выяснили журналисты, тратит на одежду гораздо больше денег, чем герцогиня Кембриджская, призналась, что никогда не наденет вещи бренда Виктории Бэкхем.

Меган Маркл рассказала в интервью, что ей очень нравится одежда, которую создает Виктория, пишет Daily Mail. Однако она не будет ее носить даже не смотря на то, что Дэвид и Виктория Бэкхемы являются друзьями королевской семьи и посещают все ее торжества, включая и свадьбу принца Гарри и Меган Маркл.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Почему Меган Маркл часто надевает вещи одного цвета

А все дело в том, что бренд Victoria Beckham хоть и шьет красивые платья, однако ни одно из них не подходит для фигуры Меган. По словам самой герцогини Сассекской, ей нравятся многие наряды, но они лучше смотрятся на манекене, чем на ней.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что украинский дизайнер Евгения Франковская создаст костюм для герцогини Сассекской. Стилисты Меган Маркл уже оговаривают материал, из котрого будет пошит наряд, и мелкие детали. 

Еще несколько материалов по теме:
Роскошь и аристократия в новой коллекции свадебных платьев Oscar de la Renta Модная битва: Кейт Миддлтон и Меган Маркл на дне рождения королевы Британская королевская семья посетила легендарные скачки Royal Ascot - фото Опубликованы официальные фото со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
заявление одежда платья бренд Виктория Бэкхем Меган Маркл
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров