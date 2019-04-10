Меховая жилетка и штаны на подтяжках: эпатажный образ Джей Ло
Стильная звезда посетила утреннее шоу на радио
Голливудская звезда Дженнифер Лопес уже не первый раз проявляет любовь к меховым жилеткам. Недавно во время съемок известная актриса появилась в весьма экстравагантном look – фиолетовой меховой жилетке.
Так, для очередного шоу на радио знаменитость выбрала не менее эпатажный наряд – белую майку, черные брюки с сильно завышенной талией на подтяжках. Завершающим штрихом стали меховая жилетка рыжего оттенка и черные ботинки на ультравысоких каблуках от бренда Alaia.
Из украшений на Джей Ло были фирменные серьги-кольца, кожаный браслет с золотой вставкой и массивные кольца. Выйдя на улицу, 49-летняя красотка надела темные солнцезащитные очки-авиаторы.
Напомним, ранее Дженнифер Лопес на прогулке с женихом Алексом Родригесом была замечена в розовым пальто и белых кроссовках от Alexander McQueen. Также недавно актриса показала подкаченное тело в соблазнительном розовом бикини.
Смотрите видео о том, как Дженнифер Лопес вернулась на большие экраны:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram