Меховая жилетка и штаны на подтяжках: эпатажный образ Джей Ло

Стильная звезда посетила утреннее шоу на радио

Певица Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Голливудская звезда Дженнифер Лопес уже не первый раз проявляет любовь к меховым жилеткам. Недавно во время съемок известная актриса появилась в весьма экстравагантном look – фиолетовой меховой жилетке.

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Так, для очередного шоу на радио знаменитость выбрала не менее эпатажный наряд – белую майку, черные брюки с сильно завышенной талией на подтяжках. Завершающим штрихом стали меховая жилетка рыжего оттенка и черные ботинки на ультравысоких каблуках от бренда Alaia.

Дженнифер Лопес в стильных брюках на черных подтяжках Фото: Getty Images

Из украшений на Джей Ло были фирменные серьги-кольца, кожаный браслет с золотой вставкой и массивные кольца. Выйдя на улицу, 49-летняя красотка надела темные солнцезащитные очки-авиаторы.

Джей Ло в меховой жилетке на улицах Нью-Йорка Фото: Getty Images

Напомним, ранее Дженнифер Лопес на прогулке с женихом Алексом Родригесом была замечена в розовым пальто и белых кроссовках от Alexander McQueen. Также недавно актриса показала подкаченное тело в соблазнительном розовом бикини.

Смотрите видео о том, как Дженнифер Лопес вернулась на большие экраны:

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