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Мелании Трамп — 50: любимые бренды первой леди США

Что интересного в гардеробе супруги президента?

Инна Петрова
Сегодня, 16:42

Сегодня, 26 апреля, Мелании Трамп исполняется 50 лет. Сегодня.Lifestyle рассказывает о любимых брендах первой леди США, которая зарекомендовала себя как уверенная в себе женщина с очень тонким чувством стиля.

С начала президентства Дональда Трампа на его супругу Меланию был обращен взор всех медиа. Пользователи Сети обсуждали лучшие ее образы, а модные критики следили за каждым публичным выходом жены главы США.

Смотрите в сюжете, сколько зарабатывает Мелания Трамп:

Образы Мелании всегда элегантны и соответствуют ее статусу. При этом первая леди не боится ярких оттенков и контрастных сочетаний. Она любит не только одежду класса люкс, но и выбирает наряды из массмаркета. Итак, давайте рассмотрим, что же есть в гардеробе Мелании Трамп?

Мелания неоднократно появлялась на официальных приемах и всевозможных ивентах в одежде таких известных брендов, как Brandon Maxwell, GIVENCHY, Ralph Lauren, Chanel, Dolce&Gabbana, Michael Kors, Hervé Pierre, Gabriela Hearst, Azzedine Alaia, Chloé, Christian Louboutin, Max Mara и др.

Но если говорить точнее, жена Трампа, например, часто носит обувь от Christian Louboutin. Нельзя не заметить, что высокие шпильки и красная подошва – визитная карточка первой леди.

Мелания Трамп предпочитает обувь на высоких каблуках
Мелания Трамп предпочитает обувь на высоких каблуках
Фото: Getty Images

Популярностью у миссис Трамп пользуются пальто от Max Mara.

Самые популярные оттенки пальто в гардеробе Мелании – нежно-голубые и светло-розовые
Самые популярные оттенки пальто в гардеробе Мелании – нежно-голубые и светло-розовые
Фото: Getty Images

Умело подчеркивает свою женственность Мелания платьями и нарядами от Christian Dior. При этом черные наряды на ней чаще всего от Dolce&Gabbana.

Черный – всегда в моде
Черный – всегда в моде
Фото: Getty Images

Не брезгует супруга президента и яркими цветочными нарядами. И как только этой женщине удается выглядеть стильно и сдержанно в таком "кричащем" пальто от D&G?

Мелания Трамп в пальто от Dolce&Gabbana
Мелания Трамп в пальто от Dolce&Gabbana
Фото: Getty Images

На наш взгляд, Мелания Трамп безупречно справляется с задачей выглядеть элегантно и достойно. А как считаете вы? Предлагаем вспомнить ее самые яркие луки последних лет.

Образы Мелании Трамп
Фото: Getty Images
Образы Мелании Трамп
Фото: Getty Images
Образы Мелании Трамп
Фото: Getty Images
Образы Мелании Трамп
Фото: Getty Images
Образы Мелании Трамп
Фото: Getty Images
Образы Мелании Трамп
Фото: Getty Images
Образы Мелании Трамп
Фото: Getty Images
Образы Мелании Трамп
Фото: Getty Images
Образы Мелании Трамп
Фото: Getty Images
Образы Мелании Трамп
Фото: Getty Images
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Напомним, что ранее мы сравнивали образы Елены Зеленской и Мелании Трамп.

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