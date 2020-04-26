Мелании Трамп — 50: любимые бренды первой леди США
Что интересного в гардеробе супруги президента?
Сегодня, 26 апреля, Мелании Трамп исполняется 50 лет. Сегодня.Lifestyle рассказывает о любимых брендах первой леди США, которая зарекомендовала себя как уверенная в себе женщина с очень тонким чувством стиля.
С начала президентства Дональда Трампа на его супругу Меланию был обращен взор всех медиа. Пользователи Сети обсуждали лучшие ее образы, а модные критики следили за каждым публичным выходом жены главы США.
Смотрите в сюжете, сколько зарабатывает Мелания Трамп:
Образы Мелании всегда элегантны и соответствуют ее статусу. При этом первая леди не боится ярких оттенков и контрастных сочетаний. Она любит не только одежду класса люкс, но и выбирает наряды из массмаркета. Итак, давайте рассмотрим, что же есть в гардеробе Мелании Трамп?
Мелания неоднократно появлялась на официальных приемах и всевозможных ивентах в одежде таких известных брендов, как Brandon Maxwell, GIVENCHY, Ralph Lauren, Chanel, Dolce&Gabbana, Michael Kors, Hervé Pierre, Gabriela Hearst, Azzedine Alaia, Chloé, Christian Louboutin, Max Mara и др.
Но если говорить точнее, жена Трампа, например, часто носит обувь от Christian Louboutin. Нельзя не заметить, что высокие шпильки и красная подошва – визитная карточка первой леди.
Популярностью у миссис Трамп пользуются пальто от Max Mara.
Умело подчеркивает свою женственность Мелания платьями и нарядами от Christian Dior. При этом черные наряды на ней чаще всего от Dolce&Gabbana.
Не брезгует супруга президента и яркими цветочными нарядами. И как только этой женщине удается выглядеть стильно и сдержанно в таком "кричащем" пальто от D&G?
На наш взгляд, Мелания Трамп безупречно справляется с задачей выглядеть элегантно и достойно. А как считаете вы? Предлагаем вспомнить ее самые яркие луки последних лет.
Напомним, что ранее мы сравнивали образы Елены Зеленской и Мелании Трамп.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное