Мелания Трамп переборщила с румянами
Супруга президента США Мелания Трамп немного переусердствовала с косметикой
Мелания Трамп, ранее появившаяся на публике в платье за 2700 долларов, вместе со своим супругом Дональдом Трампом посетила торжественный ужин с участием бизнес-лидеров. Событие прошло в гольф-клубе Трампов, расположенном в Бедминстере.
По такому случаю первая леди США выбрала красивое ажурное платье в розовых тонах и с ярким принтом. А вот с макияжем возникло небольшое недоразумение – очень бросались в глаза яркие румяна, с которыми визажист Мелании явно переборщил. В результате чего ее щеки приобрели слишком неестественный бронзовый оттенок.
Напомним, ранее первая леди Франции Бриджит Макрон рассказала о нелегком замужестве Мелании Трамп. По ее словам, супруга Дональда Трампа достаточно "ограничена в своих действиях".
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Источник: "Сегодня"