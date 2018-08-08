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Мелания Трамп переборщила с румянами

Супруга президента США Мелания Трамп немного переусердствовала с косметикой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:04
Мелания Трамп на торжественном ужине. Фото: AFP
Мелания Трамп на торжественном ужине. Фото: AFP

Мелания Трамп, ранее появившаяся на публике в платье за 2700 долларов, вместе со своим супругом Дональдом Трампом посетила торжественный ужин с участием бизнес-лидеров. Событие прошло в гольф-клубе Трампов, расположенном в Бедминстере.

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Мелания Трамп на торжественном ужине
Фото: AFP

По такому случаю первая леди США выбрала красивое ажурное платье в розовых тонах и с ярким принтом. А вот с макияжем возникло небольшое недоразумение – очень бросались в глаза яркие румяна, с которыми визажист Мелании явно переборщил. В результате чего ее щеки приобрели слишком неестественный бронзовый оттенок.

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Мелания Трамп на торжественном ужине
Фото: AFP

Напомним, ранее первая леди Франции Бриджит Макрон рассказала о нелегком замужестве Мелании Трамп. По ее словам, супруга Дональда Трампа достаточно "ограничена в своих действиях".

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Источник: "Сегодня"
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