Эффектная Мелания Трамп поразила красотой в изумрудном платье: фото

Первая леди США вышла в свет в элегантном наряде

Первая леди США Мелания Трамп Фото: AFP

Первая леди США Мелания Трамп, которая недавно блистала в красном наряде Givenchy, снова поразила публичным выходом в элегантном наряде. Во время своей благотворительной программы супруга президента Америки стала гостьей концерта.

Смотрите видео, как Елизавета II принимала президентскую чету в Букингемском дворце:

Для выхода в свет Мелания Трамп выбрала эффектное платье с юбкой-плиссе. Само изделие было достаточно скромным, но глубокий изумрудный цвет придавал первой леди США изысканности. К светскому аутфиту она подобрала светлые туфли-лодочки и едва заметные украшения. На официальной странице госпожи Трамп в Instagram опубликовали фото с мероприятия в Вашингтоне.

26 Июл 2019 в 7:31 PDT INSTAGRAM (@flotus)

Выбором прически первая леди совсем не удивила. Традиционно она сделала легкие кудри и smokey eyes. Супруга Трампа была в хорошем расположении духа и наслаждалась концертом, который устроили дети с инвалидностью.

Напомним, что во время официальной поездки в Лондон первая леди США Мелания Трамп успела сменить множество нарядов, а самым ярким ее выходом стало появление на праздничном банкете в Виндзорском дворце в белоснежном платье Dior. Также на торжестве блистали сама королева Англии и герцогиня Кейт Миддлтон.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram