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Мелания Трамп проголосовала на выборах в платье от Gucci за 4500 долларов

Сегодня, 10:09

Весь аутфит первой леди США стоит более 20 тысяч долларов

Накануне мы сравнивали образы Джилл Байден и Мелании Трамп, а супруга Трампа уже успела дать новый повод для обсуждения. Мелания проголосовала на выборах США во Флориде, где появилась в дорогом аутфите и без защитной маски.

Первая леди США была одета в миди платье с широкой юбкой и цепочным принтом от Gucci, стоимость которого 4500 долларов, и кремовые туфли на каблуке от Christian Louboutin.

Мелания Трамп в платье Gucci
Мелания Трамп в платье Gucci
Фото: Getty Images

Образ 50-летняя Мелания дополнила белой сумкой Hermès Kelly за 17000 долларов и крупными солнцезащитными очками.

Мелания Трамп
Мелания Трамп
Фото: Getty Images

Мелания Трамп проголосовала в день выборов в округе Палм-Бич, штат Флорида, где она зарегистрирована. Проходя мимо фотографов женщина на секунду улыбнулась и помахала на камеру.

Ранее Иванка Трамп продемонстрировала стильный look в изумрудном платье с закрытыми плечами.

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платье Gucci Мелания Трамп
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