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Мелания Трамп шокировала нарядом на военном параде: вы должны это увидеть

Первая леди США выбрала белое платье, но что-то пошло не так

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:59
Мелания Трамп
Мелания Трамп
Фото: AFP

Первая леди США Мелания Трамп, которая недавно блистала в красном наряде Givenchy, выбрала для торжественного парада в честь Дня Независимости Америки не совсем удачное платье от Carolina Herrera. 

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Дело в том, что американская икона стиля Мелания Трамп не надела нижнее белье под белое платье своего любимого дизайнера Carolina Herrer. В целом образ получился удачным, вот только сквозь белый верх просвечивалась грудь первой леди. 

Мелания Трамп пришла на парад без нижнего белья
Мелания Трамп пришла на парад без нижнего белья
Фото: instagram.com/flotus

Праздничный образ госпожа Трамп дополнила лодочками оттенка фуксии от Christian Louboutin, которые удачно сочетались с цветными полосками на изделии. Мелания Трамп выглядела сдержано, а ее укладка с макияжем были выполнены в традиционном для нее стиле – аккуратно уложенные волосы и акцент на глазах. 

Мелания Трамп в платье Carolina Herrera на праздничном параде
Фото: AFP
Мелания Трамп в платье Carolina Herrera на праздничном параде
Фото: AFP
Мелания Трамп в платье Carolina Herrera на праздничном параде
Фото: AFP
Мелания Трамп в платье Carolina Herrera на праздничном параде
Фото: AFP
Мелания Трамп в платье Carolina Herrera на праздничном параде
Фото: AFP
Мелания Трамп в платье Carolina Herrera на праздничном параде
Фото: AFP
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Напомним, что во время официальной поездки в Лондон первая леди США Мелания Трамп успела сменить множество нарядов, а самым ярким ее выходом стало появление на праздничном банкете в Виндзорском дворце в белоснежном платье Dior. Также на торжестве блистали сама королева Англии и герцогиня Кейт Миддлтон.

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