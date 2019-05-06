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Met Gala 2019: что известно о главном модном событии года

Бал Института костюма пройдет в Нью-Йорке 6 мая

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:25
Рианна на красной дорожке Met Gala в прошлом году
Рианна на красной дорожке Met Gala в прошлом году
Фото: Getty Images

Уже этой ночью (по киевскому времени) в нью-йоркском Музее Метрополитен пройдет одно из самых громких событий в мире моде, аналог премии "Оскар" - Бал Института костюма под названием Met Gala 2019.

Все, что стоит знать о нынешнем событии – читайте в нашем материале.

Что такое Met Gala?

Это гала-концерт Института костюма в нью-йоркском Музее искусств Метрополитен. Впервые балл Met Gala был проведен в 1948 году благодаря Элинор Ламберт, которую считали "крестной мамой" американской моды. И с тех времен ежегодно в первый понедельник мая Met Gala объединяет знаменитых людей модной, музыкальной и кинематографической индустрий, чтобы провести сбор средств в поддержку фонда Института костюма Метрополитен-музея. В 2018 году сообщалось, что было собрано около 420 миллионов долларов.

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Сама вечеринка будет проходить в таком формате – гости дефилируют по красной дорожке, потом осматривают новую выставку, где будут представлены вещи из коллекций Moschino весна-лето 2017, Gucci осень-зима 2016/2017 и Off-White Pre-Fall 2018, а также знаменитое платье-лебедь дизайна Marjan Pejoski наряду со сказочным ансамблем-фламинго Schiaparelli.

INSTAGRAM (@metmuseum)

Среди самых интересных объектов – костюмы Оскара Уайльда, а также работы Энди Уорхола, Жан-Поля Готье, Джона Гальяно, Жана де Кастельбажака, Тома Брауна. После звездных гостей будет ожидать праздничный ужин. 

Какая тема Met Gala в этому году?

Каждый год меняется и основная стилистика вечеринки, чтобы звезды и приглашенные гости смогли показать самые лучшие костюмы на красной дорожке. В 2019 году основной темой Met Gala станет Camp: Notes on Fashion ("Кэмп: заметки о моде").

INSTAGRAM (@metmuseum)

Согласно заявленной теме, наряды должны соответствовать Кэмпу, которому характерна пошлость, театральность и даже плохой вкус. Кэмп особенно был популярен в 1960-е годы, часто освещали в своих фильмах такие режиссеры, как Джордж и Майк Кучар, Джек Смит, Энди Уорхол, Джон Уотерс ("Розовые фламинго", "Лак для волос", "Полиэстер").

Напомним, что перед Met Gala 2019 уже прошла праздничная вечеринка, на которой появилась знаменитая голливудская певица и актриса Леди Гага. Она поразила публику многослойным мини-платьем от Marc Jacobs в черно-белую полоску и обувью на огромной платформе.

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