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Met Gala 2019: самые незабываемые наряды звезд

Кровавый водопад и люстра на голове – эпатажные образы селебрити

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:19
Cardi B в роскошном платье от Moschino
Cardi B в роскошном платье от Moschino
Фото: AFP

6 мая в нью-йоркском Метрополитен-музее прогремело одно из самых грандиозных событий в мире моды – Бал Института костюма под названием Met Gala 2019.

Множество звездных нарядов были представлены на ковровой дорожке. Кто-то поразил эпатажностью, а другие чрезмерной оригинальностью. Сегодня.Lifestyle выбрали самые незабываемые наряды знаменитостей на Met Gala 2019.

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Четыре образа сразу – перфоменс от Леди Гаги

Масштабно, эффектно и эпатажно – в очередной раз знаменитая певица удивила публику. Казалось, после всех неординарных look певицы чем еще можно поразить? Но голливудской красотке это удалось снова. Леди Гаги решила переодеваться сразу на ковровой дорожке перед гостями бала. Все четыре наряда были пошиты специально для звезды ее любимым дизайнером.

Сначала мы увидели Гагу в платье цвета фуксии с восьмиметровым шлейфом, под которым было еще одно платье – пышное черное.

Леди Гага в платье со шлейфом Brandon Maxwell
Леди Гага в платье со шлейфом Brandon Maxwell
Фото: AFP

Леди Гага в платье Brandon Maxwell и украшениях Tiffany & Co.
Леди Гага в платье Brandon Maxwell и украшениях Tiffany & Co.
Фото: AFP

А далее звезда снова сменила платье на облегающее розовое и в завершении шокировала совсем уж откровенным нарядом – черным бюстгальтером и мини-шортами. Такой себе получился эффект матрешки.

Леди Гага на Met Gala 2019
Леди Гага на Met Gala 2019
Фото: AFP

Финальный штрих звезды на ковровой дорожке – комплект Brandon Maxwell
Финальный штрих звезды на ковровой дорожке – комплект Brandon Maxwell
Фото: AFP

С головой в руках: креативный образ Джареда Лето

47-летний актер Джаред Лето вместо сумки взял с собой на бал еще одну голову – свою собственную. Выглядело незабываемо! С первых секунд его появления на розовой дорожке публика визжала от восторга.

Джаред Лето в Gucci
Джаред Лето в Gucci

Модный трюк оказался не совсем новым – Джаред позаимствовал идеи у модного дома Gucci. На показе коллекции осень-зима 2018 модели вышли на подиум с копиями собственных голов в руках. Помимо необычного "аксессуара" знаменитый актер был облачен в платье насыщенного красного цвета, декорированном многочисленными цепочками из камней.

Кэти Перри в образе женщины-люстры

Стилисты певицы Кэти Перри не меньше проявили креативности при создании ее образа. Звезда появилась с люстрой на голове, а также и в платье-люстре с горящими лампочками от Moschino. Возникал лишь один вопрос, как ей удалось удерживать баланс, ведь конструкция выглядела тяжелой!? Западные эксперты раскритиковали наряд Кэти Перри за излишнюю эпатажность.

Кэти Перри в платье Moschino
Кэти Перри в платье Moschino

Но, напомним, что Met Gala является именно тем светским мероприятием, где уместны подобные костюмы. С ног до головы артистка была усыпана кристаллами Swarovski, а особенно роскошно смотрелись ее туфельки.

Снежный взгляд Джиджи Хадид

Американская супермодель Джиджи Хадид также поразила публику необычным образом Снежной королевы. Звезда облачилась в белый комбинезон Michael Kors, который был выполнен из серебристо-золотистых пайеток.

Джиджи Хадид в комбинезоне Michael Kors
Джиджи Хадид в комбинезоне Michael Kors
Фото: AFP

Голову красотки покрывала шапочка в тон наряду, а обувь на высоком каблуке сливалась с комбинезоном. Ко всему, Хадид примерила длинный кейп с перьями, на глазах сделала акцент накладными белыми ресницами – взгляд модели сразу стал холодным.

Королевский шик от Гвен Стефани

По-королевски на ковровой дорожке выглядела и певица Гвен Стефани. Она предстала перед публикой в усыпанном стразами и камнями боди белого цвета от Moschino. Главной изюминкой богемного образа стала меховая накидка со шлейфом, как у монархов, которая также была декорирована серебристыми камнями. На фоне черных туфлей гармонично смотрелись колготки в мелкую сетку.

Гвен Стефани в Moschino
Гвен Стефани в Moschino

Cardi B в платье – кровавом водопаде

Конечно, самым незабываемым образом Met Gala в 2019 году стало роскошное и огромное платье певицы Cardi B от Moschino, которое напоминало кровавый водопад. Знаменитость полностью была облачена в бордовую ткань и даже покрыла голову тканью, полностью декорированную красными камнями. В сочетании с перьями на плечах образ напоминал жар-птицу.

Cardi B
Cardi B

Также смотрите в нашей подборке, чем еще удивляли знаменитости на розовой дорожке Бала Института костюма Met Gala 2019.

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