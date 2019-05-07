Met Gala 2019: самые роскошные наряды ковровой дорожки

Пышные юбки и облегающие платья – очаровательные звезды бала

Модель Жозефин Скривер Фото: AFP

В Нью-Йорке прогремело грандиозное событие – Бал Института костюма Met Gala 2019. Знаменитости со всего мира съехались на торжественное мероприятие, чтобы показать всю свою красоту и яркие образы, которые они готовили не один месяц.

Сегодня.Lifestyle сделали подборку самых красивых нарядов ковровой дорожки Met Gala 2019.

Рози Хантингтон-Уайтли – розовый фламинго

Роузи Хантингтон-Уайтли в Oscar de la Renta

32-летняя модель эпатировала публику в роскошном платье. В ее образе идеальным было все – длина платья, цвет, прическа и накидка из перьев. Роскошное изделие от Oscar de la Renta подчеркивало грацию британской красотки, а классический макияж с акцентом на алые губы – сияющую кожу.

Наоми Кэмпбелл – кокетливая модница

Наоми Кэмпбелл в Valentino

48-летняя модель Наоми Кэмпбелл выбрала для выхода на ковровую дорожку лиловый наряд с перьями от модного дома Valentino. "Черная пантера" решила сделать ставку и на глубокое декольте и длинные ноги в кружевных колготках. Также у платья был длинный шлейф из перьев, а завершали образ нежно-розовые босоножки на каблуках.

Сара Сампайо – белоснежный ангел

Сара Сампайо в платье August Getty Atelier Фото: AFP

Одна из "ангелов" Victoria’s Secret очаровала выбором белоснежного платья от August Getty Atelier, верх которого был выполнен из многочисленных камней. Ее ангельский образ дополнял шикарный бриллиантовый комплект в виде массивного кольца и сережек от Lorraine Schwartz.

Жозефин Скривер – цветочная феерия

Жозефин Скривер в образе от Jonathan Simkhai Фото: AFP

Еще одна модель Жозефин Скривер, на которую просто невозможно не обратить внимание. Ее цветочная феерия в исполнении модельера Jonathan Simkhai поразила публику. Жозефин позировала на ковровой дорожке в коротком платье с длинным шлейфом, который был расшит яркими цветами. Это был не просто наряд, а целое произведение искусства. Также модель украсила свой аутфит роскошным обручем из цветов и высокими сапогами в тон наряду.

Эмили Ратаковски - с крыльями на голове

Эмили Ратаковски в египетском наряде от Dundas Фото: AFP

Модель Эмили Ратаковски появилась на публике в наряде от Dundas в египетском стиле и с крыльями на голове. Пожалуй, это был самый откровенный выход на ковровой дорожке Met Gala 2019. Тело Эмили было почти полностью оголенным благодаря короткому переплетенному на груди топику и юбке с низкой посадкой.

Также смотрите в нашей подборке, чем еще удивляли знаменитости на ковровой дорожке Бала Института костюма Met Gala 2019, а также фотографии ТОП-15 влюбленных пар на ковровой дорожке мероприятия.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram