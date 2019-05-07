Met Gala 2019: самые роскошные наряды ковровой дорожки
Пышные юбки и облегающие платья – очаровательные звезды бала
В Нью-Йорке прогремело грандиозное событие – Бал Института костюма Met Gala 2019. Знаменитости со всего мира съехались на торжественное мероприятие, чтобы показать всю свою красоту и яркие образы, которые они готовили не один месяц.
Сегодня.Lifestyle сделали подборку самых красивых нарядов ковровой дорожки Met Gala 2019.
32-летняя модель эпатировала публику в роскошном платье. В ее образе идеальным было все – длина платья, цвет, прическа и накидка из перьев. Роскошное изделие от Oscar de la Renta подчеркивало грацию британской красотки, а классический макияж с акцентом на алые губы – сияющую кожу.
48-летняя модель Наоми Кэмпбелл выбрала для выхода на ковровую дорожку лиловый наряд с перьями от модного дома Valentino. "Черная пантера" решила сделать ставку и на глубокое декольте и длинные ноги в кружевных колготках. Также у платья был длинный шлейф из перьев, а завершали образ нежно-розовые босоножки на каблуках.
Одна из "ангелов" Victoria’s Secret очаровала выбором белоснежного платья от August Getty Atelier, верх которого был выполнен из многочисленных камней. Ее ангельский образ дополнял шикарный бриллиантовый комплект в виде массивного кольца и сережек от Lorraine Schwartz.
Еще одна модель Жозефин Скривер, на которую просто невозможно не обратить внимание. Ее цветочная феерия в исполнении модельера Jonathan Simkhai поразила публику. Жозефин позировала на ковровой дорожке в коротком платье с длинным шлейфом, который был расшит яркими цветами. Это был не просто наряд, а целое произведение искусства. Также модель украсила свой аутфит роскошным обручем из цветов и высокими сапогами в тон наряду.
Модель Эмили Ратаковски появилась на публике в наряде от Dundas в египетском стиле и с крыльями на голове. Пожалуй, это был самый откровенный выход на ковровой дорожке Met Gala 2019. Тело Эмили было почти полностью оголенным благодаря короткому переплетенному на груди топику и юбке с низкой посадкой.
Также смотрите в нашей подборке, чем еще удивляли знаменитости на ковровой дорожке Бала Института костюма Met Gala 2019, а также фотографии ТОП-15 влюбленных пар на ковровой дорожке мероприятия.
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