Мейкап по-украински: три варианта яркого макияжа ко Дню Независимости
Мастера визажа предложили золото брюнеткам и цвета флага самым смелым
Накануне Дня Независимости мы попросили известных визажистов создать патриотический мейкап украинки. "Украинские женщины, от природы наделенные красотой, обожают привлекать к себе взгляды", — уверен известный киевский визажист Олег Машуков. Он сделал особый акцент на бровях и губах, окрасив их желто-синим блеском. Нестандартное чередование цвета (одна бровь синяя, другая желтая) подчеркивает смелость нашего народа и стремление выделиться из толпы.
"Украинцы — вообще яркий и нестандартный народ, которому нужно дать свободу творчества во всем", — уверен Олег.
Инна Мирошниченко из Запорожья постаралась показать боевой дух и красоту украинок: флаг из теней для век — любовь к своей родине, блестки на шее — нежность и чистота. Калина в руках — символ красоты и силы.
А киевский визажист Ася Анистрай представила, как бы выглядела эпатажная художница Фрида Кало, если бы была украинкой. Яркие губы, подчеркнутый темными тенями разрез глаз (макияж в стиле бургунди) и, конечно же, цветы в волосах, как любила Фрида. Нарочито огромные маки напоминают о стиле фолк-арт и демонстрируют страстность и сердечность украинок.
Машуков: карьера "на бровях" и женская зависть
Еще пару лет назад считалось, что визажист — это сугубо женская профессия. Но сегодня множество парней раскрыли себя в этом деле: например, киевский визажист Олег Машуков работает со звездами телеканала СТБ и "Нового канала", делает мейк многим известным людям и даже успел сняться в сериале.
"Украинские девушки, к сожалению, предпочитают глаза поярче, скулы выделить, нос убрать, — говорит мастер. — Это все возможно, но зачем? Я за то, чтобы делать в меру яркие макияжи в зависимости от типа лица девушки и лишь подчеркивать ее красоту и индивидуальность. Но, увы, мало кто это понимает. Конечно, как и любой мастер, могу дать совет, но чаще всего в работе визажисту нужно учитывать пожелание клиентов. А вообще я люблю украинскую женскую красоту. Меня не раз приглашали работать в другие страны, но в Украине нравится больше всего".
На День Независимости Олег предлагает не побояться и сделать яркий макияж — ведь и этот праздник для нашей страны достаточно яркий. Можно, к примеру, эпатировать публику, выделив брови и губы цветами украинского флага. Дополнительной яркости такому образу добавят шиммеры.
"Может, теперь это смешно звучит, но моя карьера визажиста и художника по гриму началась с... бровей, — говорит Олег. — Я просто начал делать идеальные брови себе, своим подругам и друзьям. Со временем понял: мне нужно активно развиваться в сфере визажа, так как ни в чем другом себя не видел. Несмотря на то, что визажистов сейчас как блох, известными и популярными становятся единицы. А все потому, что мало быть хорошим визажистом, нужно быть еще и личностью. Я четко это понимал и стремился стать лучшим в своем деле".
Многие думают, что это совсем не мужская профессия, но родители Олега всегда были на стороне сына, верили, что он сам выберет свой путь.
"Со стороны родителей всегда чувствовал поддержку, и это мне очень помогло, — говорит парень. — Именно благодаря их вере я буквально за 4 года смог достичь вершин в индустрии красоты. Вообще, что бы там ни говорили, визажист — это художник. А у художников нет гендерного деления".
По мнению парня, мужчины в деле визажа — интереснее и провокационнее, ведь именно они могут рассмотреть женскую красоту и правильно ее подчеркнуть.
"Мужчины — независимые судьи, а женщины склонны завидовать чужой красоте. Думаю, что в дальнейшем мужской пол захватит эту сферу. Судя по работам мужчин-визажистов, которые я наблюдаю на разных выставках и мероприятиях, их мейк выполнен зачастую более качественно, чем мейк женщины-визажиста", — говорит мастер.
По словам Олега, в этой сфере визажа, как и в любой другой, существуют свои нюансы. Это работа с людьми — совершенно разными личностями, у которых свои вкусы и местами очень оригинальные взгляды. Нужно быть максимально внимательным в этом деле и готовым к разным сюрпризам.
"Помню, ко мне пришла женщина на макияж, — рассказывает мастер. — Результат был крутым, но я не ожидал, что она начнет плакать!! В итоге моя работа была испорчена. Мне пришлось переделывать все заново. Знаете, это было, с одной стороны, смешно, а с другой — грустно. Но скажу одно: когда клиентки плачут от счастья — наверное, это лучшая награда для визажиста".
Мирошниченко: когда ссора во благо
Инна Мирошниченко из Запорожья мечтала быть визажистом еще в детском саду.
"Приходя из садика, брала старую мамину палетку и рисовала ею тени всех цветов радуги, — с улыбкой вспоминает Инна. — Родители никогда меня не ругали и не говорили, что это некрасиво, просто тактично подсказывали, что исправить, и вообще всегда поддерживали. Чуть повзрослев, я уже делала макияж соседкам и знакомым, а они со мной расплачивались разным вкусностями. Так потихоньку я и начала расти в своем деле".
На День Независимости Инна предлагает девушкам подчеркнуть не только свою красоту, но и внутреннюю силу. Для этого нежность кожи можно подчеркнуть блестками или шиммером. На лице акцент делаем на бровях и глазах: патриотизм натуры можно передать использованием цветов украинского флага. Губам стоит оставить натуральный оттенок, а волосы украсить крупными цветами, гроздьями калины или венком.
Когда пришло время определяться с профессией, родители Инны убедили, что макияж не может быть делом всей жизни.
"Я поступила на журфак, пошла работать, но вскоре поняла — это не мое", — признается мастер.
В выборе профессии Инне помогла... ссора с парнем. В сердцах он как-то сказал:
"Единственное, что ты умеешь, так это краситься!" Как ни странно, но именно тогда я, назло парню, решила, что впредь буду развиваться и рекомендовать себя как визажист. И что вы думаете? Дело быстро пошло вверх".
Первое, с чем столкнулась Инна — колоссальная конкуренция.
"Многие поняли, что макияжем можно зарабатывать деньги, — говорит Инна. — Есть визажисты, которые рекламируют в сети не свои работы, или свои, но только очень отретушированные в фоторедакторах. Выходит, что пока не попробуешь на себе, не поймешь — хороший ли мастер. Но сарафанное радио никто не отменял, и если человек любит свое дело, то он обречен на успех".
Инна делает мейк для фотосессий разнообразных торжеств, чаще всего свадеб, среди клиентов — и политики, и артисты, и девушки из эскорт-услуг.
"Красивыми хотят быть все, — уверена Инна. — Но чем выше статус клиента, тем хуже отношение. До сих пор работает стереотип — парикмахер, визажист — обслуживающий персонал, а не личность. Порой жалею, что не родилась мужчиной: в наше время девочки-визажисты — это привычно, а вот парень-визажист — совсем другое дело. Кстати, в последнее время ко мне приходят делать мейк все больше мужчин! И не только женихи на свадьбу. Мейк делают для съемок фильмов, телепередач, встреч и выступлений. Им я могу подкрасить брови, бороду, затемнить ресницы, но очень аккуратно, максимально естественно".
Макияж Инна Мирошниченко может сделать даже за пять минут, но бывают такие, на которые уходят часы!
"Как-то заказали грим на Хеллоуин, который я делала 2,5 часа, — вспоминает визажист. — Еще длительный по времени макияж для восточной невесты: его сложность — в густоте красок глаз, которые являются центром притяжения взгляда. Для стран, где носят паранджу, глаза — главное, губы почти не играют никакой роли. Нереально сложный макияж, который пользуется огромной популярностью сегодня. Именно за ним ко мне чаще всего и приходят".
"Когда я стала делать европейский макияж (глаза окрашены в серый или коричневый "дым", подведены цветным или черным карандашом. — Авт.), мне предложили открыть курсы! — продолжает Инна. — В итоге я провела свой первый мастер-класс по европейскому мейку. Было аж три человека (смеется), но мы все остались очень довольны. Сейчас группы растут, теперь у меня есть студенты из других стран. Я делаю большую ставку на обучение, планирую со временем открыть свою школу макияжа. Первое, чему я учу ребят, — важно гордиться своей профессией. Обязательно нужно верить в себя, потому что найдутся те, кто попытается тебя убедить: не занимайся чепухой, иди работать в офис. Еще важно — не просто "махать кисточками", а создавать прекрасное. И еще — никогда нельзя останавливаться, думать: все, я профи! Где бы ни была, я всегда мысленно делаю мейк соседу. Красивыми ходят быть все".
Ася Анистрай: "Клиенты выбирают натуральный мейк"
Ася Анистрай работает визажистом в двух странах одновременно — Украине и Израиле.
"Поначалу, конечно, было сложно, но потом я привыкла, — говорит Ася. — Израиль стал для меня родным, и в Киеве я работаю в двух салонах красоты. В общем, успеваю делать людей красивыми везде. В каждой стране у меня свой график, так что трудностей нет никаких. Когда начинала, сложновато мне было в Киеве: здесь обо мне никто не знал. В Киеве, в отличие от Израиля, чтобы стать востребованным визажистом, нужно уметь все. Потому я дополнительно заканчивала курсы по созданию причесок, накладыванию ресниц, формированию бровей. С другой стороны — я рада, что теперь столько знаю".
На День Независимости Ася предлагает украинкам нанести броский макияж, который подчеркнет черты, и не забыть про аксессуары: крупные украшения, будь то броши, венки или заколки для волос, этим летом особенно актуальны. Разрез глаз стоит подчеркнуть темными тенями, а губы выделить заметным ярким цветом — например, трендовым бургунди. Если же темные цвета вам не идут, можно оставить губы без покрытия, подчеркнув хрупкость и уязвимость образа.
По опыту работы Ася говорит, что израильтяне и украинцы во многом очень схожи, но в Израиле люди более прямолинейные. Они могут сказать о своем недовольстве в лоб, тогда как наши пока лишь учатся этому.
"Вообще в любой стране найдутся те, кто захочет тебя унизить и сказать, что ты бездарь, — уверена Ася. — Но когда опускаются руки у меня или моих знакомых, я всегда говорю: людей много, нервов на всех не хватит. Нужно четко знать свою позицию и ничего не принимать близко к сердцу".
Ася Анистрай делает визаж в разных стилях, но предпочитает бохо, модный в 70-х гг. прошлого века: растрепанные волосы с вплетением разных этноаксессуаров, персиковый оттенок на щеках и нейтральный макияж глаз.
"Благодаря бохо мы возвращаемся в романтическое время хиппи, — говорит Ася. — Техника такого макияжа достаточно необычно смотрится сегодня. Сейчас очень популярен и восточный макияж, но большинство моих клиентов предпочитают натуральный мейкап и не очень хотят использовать яркие цвета".
Благодаря навыкам Ася создает не только мейк, но и полный образ своему клиенту.
"Зачастую люди пользуются моими услугами, когда хотят выглядеть сногшибательно на вечеринках, — говорит Ася. — Особенно я "отрываюсь" на Хеллоуин в Украине и Пурим в Израиле. Вот уж где клиенты дают полную волю мастерам визажа!".
Самый сложный визаж Аси был в стиле кубизма.
"Это была моя дипломная работа, — говорит мастер. — Я решила скреативить, это была нереальная графика! Вышла очень яркая работа в желтых, зеленых, синих цветах... На первый взгляд, мейк выглядит крайне просто и легко. Но профи знают, что за простотой скрывается сложность. Нужно нарисовать очень четкие линии, при этом не смешивая цвета. Эта работа у меня заняла три часа".
Ася считает, что научиться делать макияж может каждый, но развиваться в этой сфере и, что особенно важно, выдержать большую конкуренцию — могут далеко не все.
"Думаю, главное — любить то, что ты делаешь, —уверена мастер. — Кто-то строит дома и придумывает теоремы. А кто-то взмахом пары кисточек способен подарить человеку веру в себя и свои силы и изменить его в лучшую сторону".