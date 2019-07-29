День помады 2019: ТОП-7 самых актуальных оттенков

Подборка трендовых оттенков губной помады

Модные оттенки помад 2019 Фото: Pinterest

Сегодня, 29 июля, отмечается Международный день помады – главного атрибута в косметички любой женщины. В погоне за красотой представительницам слабого пола хочется выглядеть на все 100%, а с помощью тонкостей в макияже и правильно подобранного оттенка можно визуально увеличить губы или придать образу ярких деталей.

Также из нашего сюжета вы узнаете, как увеличить глаза с помощью макияжа:

Нюдовые оттенки помады: актуальные варианты на 2019 год

Не всегда насыщенные оттенки придают женщине шарма. Лучше выбрать более спокойный тон и для этого отлично подходит нюд. Такой оттенок губной помады универсальный, а его главное преимущество – сочетается с любым стилем и палитрой цветов в одежде. Ко всему, вы можете визуально увеличить губы и придать им пухлости, используя пастельные оттенки.

Нюдовые помады: самые модные оттенки Фото: Pinterest

Красная помада в макияже – идеи с фото

Красный цвет – извечная классика. Еще в прошлом веке дамы использовали такие оттенки для вечерних выходов в свет и любили сочетать с бархатной одеждой. Со временем красная помада стала актуальна не только на светских мероприятиях, но и в обыденной жизни. Деловые женщины часто добавляют красок в свой повседневной образ и это смотрится весьма уместно.

Красные губные помады Фото: Pinterest

Лиловый оттенок помады на лето 2019

Лиловая помада: самый трендовый оттенок 2019 Фото: Pinterest

Если вы блондинка, и вам кажется, что насыщенные оттенки помад отяготят внешность, то это утверждение ошибочно. Лиловый оттенок – необычный, но подходит блондинкам и брюнеткам. Главное правильно подобрать актуальный образ!

Розовые помады: фото трендовых оттенков

Самые модные оттенки – "пыльная роза" и фуксия. Помада с пыльной ноткой не теряет популярности уже несколько сезонов подряд, и не удивительно, ведь губы выглядят женственно и соблазнительно.

Розовые оттенки помад 2019 Фото: Pinterest

Марсала – актуальная губная помада

Если вы желаете добавить драматичности образу, то помада оттенка марсала – именно то, что нужно. Особенно актуально для вечернего выхода в свет.

Марсала – тренд в макияже 2019 Фото: Pinterest

Шоколад в трендовых оттенках губной помады

Сочные губы и легкая пухлость – именно шоколадные оттенки способны придать губам особого вида. Насыщенность оттенка лучше подбирать по типу вашей кожи. Смуглым девушкам можно экспериментировать, а вот более светлым подходят менее насыщенные тона.

Шоколадная помада: актуальные оттенки Фото: Pinterest

Карамельные губы: выбираем модные оттенки помад

Карамельный оттенок – самый популярный среди девушек, ведь подходит почти под каждый образ. Помогает придать естественного блеска губам и ко всему, добавляет легкой романтики. Идеально для первого свидания!

Карамельные оттенки на губах Фото: Pinterest

Женщины всегда стремятся быть красивыми. И ради этого могут часами просиживать перед зеркалом, рисуя глазки и подводя губки. Но часто бывает так, что ваш мейк-ап не доживает до вечера, а "плывет" прямо на глазах. Чтобы такого с вами не произошло, мы ранее рассказывали, как сохранить стойкость макияжа в любую погоду.

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