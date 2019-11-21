Мисс элегантность: Елена Зеленская покорила нарядом с необычным декольте

Первая леди нарядилась в элегантное платье

Елена Зеленская Фото: Getty Images

Супруга президента Украины Елена Зеленская, которая стала героиней масштабного проекта Vogue UA и портрет которой украсил обложку декабрьского номера глянца, продолжает покорять сердца своим непринужденным чувством стиля. Так, первая леди Украины покорила элегантным нарядом во время встречи с представителями ЮНИСЕФ в Украине.

О нарядах во время визита первой леди Украины в США смотрите подробнее в сюжете:

Так, супруга главы украинского государства на деловую встречу с главой представительства ЮНИСЕФ в Украине Лоттой Сильвандер по случаю 30-й годовщины Конвенции ООН о правах ребенка нарядилась в элегантное платье. Темно-синее изделие с тоненьким пояском на талии декорировано вышивкой в тон. Но главной чертой костюма первой леди стало необычное декольте.

Елена Зеленская Фото: Офис Президента Украины

Аутфит Елены Зеленской довершали классические черные туфли-лодочки. Прическа – собранные волосы. В макияже стилисты первой леди сделали акцент на глазах, добавив тени теплого коричневого оттенка.

Ранее мы также писали, что посольство Японии прокомментировало желтый наряд Елены Зеленской.

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