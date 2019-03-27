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Мисс элегантность: Хайди Клум в платье с оголенной спиной покоряла Гонконг

Немецкая модель вместе со своим женихом появились в Гонконге

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:41
Немецкая модель Хайди Клум со своим женихом Томом Каулитцем в Гонконге
Немецкая модель Хайди Клум со своим женихом Томом Каулитцем в Гонконге
Фото: AFP

45-летняя немецкая модель Хайди Клум, которая недавно вышла в свет со своим 29-летним женихом, гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем, приехала покорять Гонконг в откровенном и в тоже время элегантном платье.

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Для благотворительного мероприятия Хайди Клум выбрала длинное черное платье, которое смотрелось весьма неординарно благодаря разным элементам: оголенной спине, разрезу на правой ноге и глубокому декольте с крупной сеткой на груди. С помощью босоножек на высоких каблуках сексуальная Хайди подчеркнула длинные и стройные ноги.

Модель Хайди Клум в черном облегающем платье с сеткой на груди
Модель Хайди Клум в черном облегающем платье с сеткой на груди
Фото: AFP

45-летняя модель Хайди Клум демонстрирует оголенную спину в черном вечернем платье
45-летняя модель Хайди Клум демонстрирует оголенную спину в черном вечернем платье
Фото: AFP

Главным атрибутом вечернего образа стали массивные драгоценности с крупными зелеными камнями. Даже в прическе можно было прочувствовать утонченный вкус модели – туго собранные волосы в пучок украшали закрученные бакенбарды на висках. Рядом со звездой позировал молодой жених в классическом брючном костюме и со серьгой в ухе. 

Ранее Хайди уже демонстрировала свое пышное декольте на красной дорожке "Золотого глобуса". На премию Хайди пришла с Томом Каулитцем. Этот выход стал первым появлением Хайди и Тома вместе в качестве жениха и невесты.

Напомним, Хайди Клум и Том Каулитц недавно объявили о своей помолвке.

Также в нашем сюжете мы рассказывали о том, что Хайди Клум снова собралась замуж:

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