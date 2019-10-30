Мисс элегантность: ТОП-5 изумительных нарядов именинницы Иванки Трамп
Дочка президента США сегодня отмечает день рождения
Одна из самых элегантных персон Америки Иванка Трамп сегодня, 30 октября, отмечает свой день рождения. Дочка президента США Дональда Трампа неофициально носит статус иконы стиля и оправданно! Каждый ее выход в свет сопровождается изумительными нарядами.
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В честь дня рождения Сегодня.Lifestyle сделали подборку самых эффектных выходов Иванки Трамп за последний год.
Для государственного ужина с правителями Африки 37-летняя бизнесвумен облачилась в облегающее платье с длинными рукавами-плиссе от австралийского бренда Alex Perry. Эффектный наряд обошелся госпоже Трамп около 1,5 тысяч долларов (40 тысяч гривен).
Ее нежный и элегантный look украшала обувь настоящей леди – белые туфли с камнями. Также Иванка удивила выбором прически – собранные волосы с небрежно подкрученными прядями у виска, а ведь мы ее привыкли видеть с распущенными волосами.
Для встречи со своим мужем бизнесвумен выбрала длинное серебристое платье с глубоким декольте, расшитое пайетками. Ее стройную фигуру удачно подчеркнул красный бархатный бант на поясе. Свой аутфит дочь президента дополнила аккуратными локонами и любимым макияжем smoky eyes.
Для поездки в Эфиопию стилисты успешной бизнесвумен собрали самые красочные наряды. Иванка Трамп решила примерить куда более яркий наряд насыщенного желтого цвета.
Для официального визита в африканский город Абиджан эффектная блондинка выбрала любимый вариант одежды – двубортный костюм, который состоял из удлиненного пиджака и классических брюк со стрелками.
Образ дочери Дональда Трампа завершила большая сумка с плетеными элементами, с которой мы ее уже видели в Эфиопии, и туфли-лодочки с красными вставками.
На первое заседание консультативного совета в государственной столовой Белого дома бизнеследи предстала в деловом розовом костюме, который состоял из брюк-клеш с узкими красными лампасами и жакета. На поясе у Иванки Трамп был завязан большой бордовый бант.
Образ 37-летней дочери президента США дополнили туфли-лодочки на высоком каблуке в тон роскошного банта. Волосы Иванки были аккуратно собраны.
Сливовая роскошь с драгоценными украшениями
Для дня рождения супруга, с которым она живет с 2009 года, воспитывая троих детей, Иванка Трамп облачилась в очень элегантное платье красивого сливового оттенка с большим декольте. На ее шее и запястьях виднеются ожерелье и браслет из разноцветных камней, которые очень подходят под цвет наряда.
Напомним, ранее Иванка Трамп пришла в Белый дом в очень элегантном образе, напомнившем героинь книжных романов XIX века. Волосы Иванки были собраны в пучок, из которого они выбивались небрежными прядями, создавая эффект чувственной и невинной сексуальности.
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