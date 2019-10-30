Мисс элегантность: ТОП-5 изумительных нарядов именинницы Иванки Трамп

Дочка президента США сегодня отмечает день рождения

Иванка Трамп Фото: Getty Images

Одна из самых элегантных персон Америки Иванка Трамп сегодня, 30 октября, отмечает свой день рождения. Дочка президента США Дональда Трампа неофициально носит статус иконы стиля и оправданно! Каждый ее выход в свет сопровождается изумительными нарядами.

Также смотрите в нашем сюжете о всех скандалах Иванки Трамп:

В честь дня рождения Сегодня.Lifestyle сделали подборку самых эффектных выходов Иванки Трамп за последний год.

Розовая нежность для ужина с правителями Африки

Для государственного ужина с правителями Африки 37-летняя бизнесвумен облачилась в облегающее платье с длинными рукавами-плиссе от австралийского бренда Alex Perry. Эффектный наряд обошелся госпоже Трамп около 1,5 тысяч долларов (40 тысяч гривен).

Иванка Трамп покорила гостей облегающим платьем Alex Perry Фото: instagram.com/alwaysivanka

Ее нежный и элегантный look украшала обувь настоящей леди – белые туфли с камнями. Также Иванка удивила выбором прически – собранные волосы с небрежно подкрученными прядями у виска, а ведь мы ее привыкли видеть с распущенными волосами.

Иванка Трамп дополнила образ вечерней прической Фото: instagram.com/alwaysivanka

Особое платье для свидания с мужем

Для встречи со своим мужем бизнесвумен выбрала длинное серебристое платье с глубоким декольте, расшитое пайетками. Ее стройную фигуру удачно подчеркнул красный бархатный бант на поясе. Свой аутфит дочь президента дополнила аккуратными локонами и любимым макияжем smoky eyes.

Иванка Трамп и Джаред Кушнер Фото: instagram.com/ivankatrump

Самый трендовый наряд 2019 года – желтый брючный костюм

Для поездки в Эфиопию стилисты успешной бизнесвумен собрали самые красочные наряды. Иванка Трамп решила примерить куда более яркий наряд насыщенного желтого цвета.

Для официального визита в африканский город Абиджан эффектная блондинка выбрала любимый вариант одежды – двубортный костюм, который состоял из удлиненного пиджака и классических брюк со стрелками.

Иванка Трамп в желтом брючной костюме Фото: instagram.com/alwaysivanka

Образ дочери Дональда Трампа завершила большая сумка с плетеными элементами, с которой мы ее уже видели в Эфиопии, и туфли-лодочки с красными вставками.

Иванка Трамп дополнила образ сумкой с плетенными вставками Фото: instagram.com/alwaysivanka

Деловой look для Белого дома

На первое заседание консультативного совета в государственной столовой Белого дома бизнеследи предстала в деловом розовом костюме, который состоял из брюк-клеш с узкими красными лампасами и жакета. На поясе у Иванки Трамп был завязан большой бордовый бант.

Стильная Иванка Трамп Фото: www.instagram.com/ivankatrumppix

Образ 37-летней дочери президента США дополнили туфли-лодочки на высоком каблуке в тон роскошного банта. Волосы Иванки были аккуратно собраны.

Дочь президента США Иванка Трамп Фото: AFP

Сливовая роскошь с драгоценными украшениями

Для дня рождения супруга, с которым она живет с 2009 года, воспитывая троих детей, Иванка Трамп облачилась в очень элегантное платье красивого сливового оттенка с большим декольте. На ее шее и запястьях виднеются ожерелье и браслет из разноцветных камней, которые очень подходят под цвет наряда.

Иванка Трамп с мужем Джаредом Фото: instagram/ivankatrump

Напомним, ранее Иванка Трамп пришла в Белый дом в очень элегантном образе, напомнившем героинь книжных романов XIX века. Волосы Иванки были собраны в пучок, из которого они выбивались небрежными прядями, создавая эффект чувственной и невинной сексуальности.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.