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Мисс элегантность: ТОП-5 изумительных нарядов именинницы Иванки Трамп

Дочка президента США сегодня отмечает день рождения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:56
Иванка Трамп
Иванка Трамп
Фото: Getty Images

Одна из самых элегантных персон Америки Иванка Трамп сегодня, 30 октября, отмечает свой день рождения. Дочка президента США Дональда Трампа неофициально носит статус иконы стиля и оправданно! Каждый ее выход в свет сопровождается изумительными нарядами.

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В честь дня рождения Сегодня.Lifestyle сделали подборку самых эффектных выходов Иванки Трамп за последний год.

Розовая нежность для ужина с правителями Африки

Для государственного ужина с правителями Африки 37-летняя бизнесвумен облачилась в облегающее платье с длинными рукавами-плиссе от австралийского бренда Alex Perry. Эффектный наряд обошелся госпоже Трамп около 1,5 тысяч долларов (40 тысяч гривен).

Иванка Трамп покорила гостей облегающим платьем Alex Perry
Иванка Трамп покорила гостей облегающим платьем Alex Perry
Фото: instagram.com/alwaysivanka

Ее нежный и элегантный look украшала обувь настоящей леди – белые туфли с камнями. Также Иванка удивила выбором прически – собранные волосы с небрежно подкрученными прядями у виска, а ведь мы ее привыкли видеть с распущенными волосами.

Иванка Трамп дополнила образ вечерней прической
Иванка Трамп дополнила образ вечерней прической
Фото: instagram.com/alwaysivanka

Особое платье для свидания с мужем

Для встречи со своим мужем бизнесвумен выбрала длинное серебристое платье с глубоким декольте, расшитое пайетками. Ее стройную фигуру удачно подчеркнул красный бархатный бант на поясе. Свой аутфит дочь президента дополнила аккуратными локонами и любимым макияжем smoky eyes.

Иванка Трамп и Джаред Кушнер
Иванка Трамп и Джаред Кушнер
Фото: instagram.com/ivankatrump

Самый трендовый наряд 2019 года – желтый брючный костюм

Для поездки в Эфиопию стилисты успешной бизнесвумен собрали самые красочные наряды. Иванка Трамп решила примерить куда более яркий наряд насыщенного желтого цвета.

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Для официального визита в африканский город Абиджан эффектная блондинка выбрала любимый вариант одежды – двубортный костюм, который состоял из удлиненного пиджака и классических брюк со стрелками.

Иванка Трамп в желтом брючной костюме
Иванка Трамп в желтом брючной костюме
Фото: instagram.com/alwaysivanka

Образ дочери Дональда Трампа завершила большая сумка с плетеными элементами, с которой мы ее уже видели в Эфиопии, и туфли-лодочки с красными вставками.

Иванка Трамп дополнила образ сумкой с плетенными вставками
Иванка Трамп дополнила образ сумкой с плетенными вставками
Фото: instagram.com/alwaysivanka

Деловой look для Белого дома

На первое заседание консультативного совета в государственной столовой Белого дома бизнеследи предстала в деловом розовом костюме, который состоял из брюк-клеш с узкими красными лампасами и жакета. На поясе у Иванки Трамп был завязан большой бордовый бант.

Стильная Иванка Трамп
Стильная Иванка Трамп
Фото: www.instagram.com/ivankatrumppix

Образ 37-летней дочери президента США дополнили туфли-лодочки на высоком каблуке в тон роскошного банта. Волосы Иванки были аккуратно собраны.

Дочь президента США Иванка Трамп
Дочь президента США Иванка Трамп
Фото: AFP

Сливовая роскошь с драгоценными украшениями

Для дня рождения супруга, с которым она живет с 2009 года, воспитывая троих детей, Иванка Трамп облачилась в очень элегантное платье красивого сливового оттенка с большим декольте. На ее шее и запястьях виднеются ожерелье и браслет из разноцветных камней, которые очень подходят под цвет наряда.

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Иванка Трамп с мужем Джаредом
Фото: instagram/ivankatrump

Напомним, ранее Иванка Трамп пришла в Белый дом в очень элегантном образе, напомнившем героинь книжных романов XIX века. Волосы Иванки были собраны в пучок, из которого они выбивались небрежными прядями, создавая эффект чувственной и невинной сексуальности.

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