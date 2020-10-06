Miu Miu показали коллекцию весна-лето 2021 с олимпийками и выбритыми бровями

Зрителями онлайн-шоу стали известные актрисы

В последний день парижской Недели Моды, 6 октября, состоялся показ весенне-летней коллекции 2021 бренда Miu Miu. Звездными гостьями шоу стали известные актрисы, которые наблюдали за моделями с больших экранов. Что итальянский бренд предлагает носить в следующем году, рассказываем далее.

В этом году все показы Недели Моды в Париже прошли в онлайн-формате. Шоу Miu Miu не стало исключением. Для ивента выбрали пространство в розовых и белых тонах, похожее на подземку. Проектированием, к слову, занималось бюро AMO архитектора Рема Колхаса, неоднократно работавшего с Prada.

Скриншот из YouTube

Моделей одели в яркие мини и макси юбки, олимпийки, спортивные штаны и платья в стиле 90-х. Изюминкой стали массивные украшения, мюли, больше похожие на кроссовки, а также главный Ista-тренд этого года, перекочевавший из начала нулевых, выбритые брови.

Скриншот из YouTube

Гостьями показа Miu Miu были актрисы Хлоя Севиньи, Эль и Дакота Фаннинг, звезда "Эйфории" Сидни Суини, участница корейской группы Girls’ Generation Им Юн А и другие.

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