Мода в стиле милитари: необычный look Мелании Трамп
Безукоризненная простота наряда от первой леди США
Жена американского президента Дональда Трампа Мелания в своем гардеробе предпочитает более классические фасоны платьев или облегающих юбок. Брючные костюмы также имеют место быть в ее светских аутфитах, а еще реже мы видим госпожу Трамп в брюках. Так, для выступления перед военными США первая леди выбрала тематический костюм в стиле милитари (от англ. military – военный).
Жемчужно-
Правда, не обошлось и без акцентов в ее сдержанном образе, а именно – туфель на высоком каблуке с питоновым принтом от ее любимой марки Manolo Blahnik.
Напомним, ранее папарацци запечатлели Меланию на вертолетной лужайке возле Белого дома в розовом приталенном пиджаке-пальто с черными пуговицами, темных облегающих джинсах и простой футболке.
А также во время визита в Аргентину Мелания Трамп умудрилась сменить пять нарядов за один день.
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