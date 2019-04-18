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Мода в стиле милитари: необычный look Мелании Трамп

Безукоризненная простота наряда от первой леди США

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:43
Первая леди США Мелания Трамп
Первая леди США Мелания Трамп
Фото: AFP

Жена американского президента Дональда Трампа Мелания в своем гардеробе предпочитает более классические фасоны платьев или облегающих юбок. Брючные костюмы также имеют место быть в ее светских аутфитах, а еще реже мы видим госпожу Трамп в брюках. Так, для выступления перед военными США первая леди выбрала тематический костюм в стиле милитари (от англ. military – военный). 

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Жемчужно-серый жакет с поясом на талии от бренда Alexa Chung гармонично сочетался с укороченными брюками темно-бежевого оттенка. Без лишних деталей и насыщенных цветов – такой Меланию мы видим не часто, в основном жена президента выступает на публике в более красочных look.

Мелания Трамп в жемчужно-сером жакете
Мелания Трамп в жемчужно-сером жакете
Фото: AFP

Правда, не обошлось и без акцентов в ее сдержанном образе, а именно – туфель на высоком каблуке с питоновым принтом от ее любимой марки Manolo Blahnik.

Мелания Трамп довершила образ туфлями на шпильке
Мелания Трамп довершила образ туфлями на шпильке
Фото: AFP

Напомним, ранее папарацци запечатлели Меланию на вертолетной лужайке возле Белого дома в розовом приталенном пиджаке-пальто с черными пуговицами, темных облегающих джинсах и простой футболке.

А также во время визита в Аргентину Мелания Трамп умудрилась сменить пять нарядов за один день.  

Также смотрите в нашем сюжете, как Мелания Трамп насолила модным экспертам:

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