Модель plus-size Эшли Грэм в серебристом платье оголила ноги

Эшли Грэм похвасталась формами в вечернем платье

Модель plus-size Эшли Грэм Фото: Getty Images

Модель рlus-size Эшли Грэм часто появляется на публике в откровенных нарядах и гордится пышными формами. Чего только стоит ее выход в облегающем красном платье или грудь, которую 30-летняя модель залепила скотчем.

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Для очередного светского выхода 31-летняя модель выбрала, как обычно, достаточно откровенное платье серебристого цвета на бретельках и экстремальным разрезом. Также Эшли Грэм эпатировала публику Манхэттена глубоким декольте.

Модель Эшли Грэм в серебристом платье с высоким разрезом и глубоким декольте Фото: Getty Images

Сексуальный образ знаменитости дополняли лишь босоножки на шпильке цвета металлик, броский макияж в коричневых тонах и слегка подкрученные волосы. Из-за броской ткани платья Эшли решила обойтись без украшений, которые могли бы сделать ее образ слишком вычурным.

Напомним, модель plus-size Эшли Грэм, не так давно появившаяся в Нью-Йорке в очень ярком трикотажном платье, разместила на своей странице в Instagram видео из спортзала. На нем звезда находится в зале в эффектных лосинах с леопардовым принтом и коротком светлом топе. Немного отдышавшись, она начинает поднимать штангу.

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