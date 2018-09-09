Модель с витилиго стала "ангелом" Victoria's Secret

Модель Винни Харлоу появится на ближайшем шоу Victoria's Secret

Фото: instagram/winnieharlow

На Манхэттене прошел кастинг моделей на очередное шоу Victoria's Secret, одной из звезд которого является модель Ирина Шейк, пришедшая на днях на вечеринку в культовом золотом платье от Versace.

И в числе новых "ангелов", девушек, ставших лицом бренда, которые будут представлять его на всех показах, стала 24-летняя Винни Харлоу, которую можно будет увидеть на подиуме в нижнем белье Victoria's Secret уже в ноябре.

Модель Винни Харлоу Фото: instagram/winnieharlow Модель Винни Харлоу Фото: instagram/winnieharlow Модель Винни Харлоу Фото: instagram/winnieharlow Модель Винни Харлоу Фото: instagram/winnieharlow Модель Винни Харлоу Фото: instagram/winnieharlow Модель Винни Харлоу Фото: instagram/winnieharlow 1/6

Напомним, Винни является канадской моделью и активисткой, получившей известность после участия в шоу "Топ-модель по-американски". Отличительной чертой девушки является пигментация кожи, вызванная витилиго.

Напомним, ранее бренд нижнего белья Victoria’s Secret объявил о намерении закрыть 20 своих магазинов еще до конца нынешнего года. Более того, шесть из них свою работу уже прекратили. Белье и купальники Victoria’s Secret любят модницы на всех континентах, однако за последние несколько лет интерес к марке значительно снизился.