Модель с витилиго стала "ангелом" Victoria's Secret
Модель Винни Харлоу появится на ближайшем шоу Victoria's Secret
На Манхэттене прошел кастинг моделей на очередное шоу Victoria's Secret, одной из звезд которого является модель Ирина Шейк, пришедшая на днях на вечеринку в культовом золотом платье от Versace.
И в числе новых "ангелов", девушек, ставших лицом бренда, которые будут представлять его на всех показах, стала 24-летняя Винни Харлоу, которую можно будет увидеть на подиуме в нижнем белье Victoria's Secret уже в ноябре.
Напомним, Винни является канадской моделью и активисткой, получившей известность после участия в шоу "Топ-модель по-американски". Отличительной чертой девушки является пигментация кожи, вызванная витилиго.
Напомним, ранее бренд нижнего белья Victoria’s Secret объявил о намерении закрыть 20 своих магазинов еще до конца нынешнего года. Более того, шесть из них свою работу уже прекратили. Белье и купальники Victoria’s Secret любят модницы на всех континентах, однако за последние несколько лет интерес к марке значительно снизился.