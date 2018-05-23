Модная битва: Меган Маркл и Кейт Миддлтон в свадебных нарядах для приема

Кейт Миддтон и Меган Маркл сменили по два платья в день своей свадьбы

Кейт Миддлтон VS Меган Маркл. Фото: Getty

Меган Маркл уже совершила свой первый светский выход в роли жены принца Гарри и герцогини Сассекской. Но мир моды до сих пор продолжает обсуждать ее свадебные образы и, конечно же, сравнивать их с нарядами Кейт Миддлтон.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл в платьях для свадебного приема Фото: Getty

Для свадебной церемонии Меган отдала предпочтение лаконичному платью от Givenchy с 5-метровой фатой. А вот для закрытого свадебного приема она выбрала менее формальный наряд – белоснежное платье от британского бренда Stella McCarthey с открытыми плечами и шлейфом, дополнив образ кольцом принцессы Дианы с аквамарином.

Меган Маркл и принц Гарри Меган Маркл и принц Гарри Меган Маркл и принц Гарри Кейт Миддлтон Кейт Миддлтон Кейт Миддлтон 1/6

Кейт Миддлтон шла под венец в платье, которое создала креативный директор модного дома Alexander McQueen Сара Бертон из атласа, кружева и органзы. Для свадебного приема Кейт отдала предпочтение наряду того же бренда – Alexander McQueen. Атласное платье с пышной юбкой и мерцающим поясом.

Чей наряд вам нравится больше? Напишите в комментариях ниже!

Напомним, что стали известны подробности закрытой вечеринки принца Гарри и Меган Маркл, на которой Джордж Клуни выступил в роли бармена, а звездных гостей угощали "гламурными бургерами". А вот Амаль Клуни стала самой стильной гостьей на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри.

Как проходила свадьба принца Гарри и Меган Маркл, смотрите в сюжете ниже: