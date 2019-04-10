Модницам на заметку: правильно подбираем look с брюками-кюлотами

С чем можно сочетать широкие брюки – свежие идеи

Тренд весны/лета 2019 - брюки-кюлоты Фото: Pinterest

Облегающие брюки изживают себя, а на смену устаревшему тренду "пришли" широкие брюки-кюлоты. Многие девушки опасаются такой модной новинки, ведь одно неправильное движение и можно ненароком подчеркнуть неточности фигуры. Не бойтесь, если грамотно собрать образ, вы будете смотреться сногсшибательно.

Сегодня.Lifestyle предлагают варианты самых стильных идей, с чем можно сочетать тренд весны/лета 2019 - брюки-кюлоты.

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Расклешенные штанины круто смотрятся с кроссовками, причем на низкой и высокой платформе. Для любительниц casual стиля к кюлотам можно подобрать короткую куртку-косуху или пиджак средней длины классического кроя. Важно помнить, что брюки-кюлоты в сочетании с обувью на низком ходу (лоферы, кеды, шлепанцы) могут позволить себе исключительно высокие девушки, низкие ростом попросту "срежут" себе несколько сантиметров.

Но, конечно, лучшим помощники для гармонизации пропорций станут каблуки и ремень. С помощью шпилек или высокой платформы ноги визуально удлинятся, а ремень подчеркнет талию и сделает вас стройнее.

Будьте осторожны с декором!

Накладные карманы и дополнительные вставки полнят, делают образ более грубым. Если уж вам так хочется надеть широкие брюки с карманами, верх должен быть максимально простым без лишнего принта и декора.

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Вообще брюки-кюлоты универсальная вещь в гардеробе! Подходит для офисной работы, светских выходов, вечерних прогулок и на каждый день. Удобно и стильно – что еще нужно для городского жителя, который целый день мотается по городу. Среди актуальных моделей 2019 года – брюки-кюлоты со стрелками, лампасами и на сильно завышенной талии.

Предлагаем просмотреть 16 идей, с чем можно носить кюлоты.

Деловой образ: кюлоты в клетку с белой рубашкой и черными туфлями-лодочками Фото: Pinterest Бордовые кюлоты со стрелками и кожаной курткой-косухой Фото: Pinterest Черные кюлоты из атласа с бежевым пиджаком и туфлями на высоком каблуке Фото: Pinterest Кюлоты цвета хаки с белым поясам на талии и минимальным декором Фото: Pinterest Белые кюлоты свободного кроя с черной блузкой на длинный рукав Фото: Pinterest Летний образ: белые кюлоты в сочетании с кроссовками и голубым топом Фото: Pinterest Полосатые кюлоты с черной майкой и босоножками на шпильке Фото: Pinterest Белые кюлоты с завышенной талией и футболкой в тон Фото: Pinterest Красные кюлоты с футболкой-матроской и белыми кроссовками Фото: Pinterest Образ на лето 2019: темно-голубые кюлоты на пуговицах с белым топиком и босоножками Фото: Pinterest Широкие брюки-кюлоты из натуральной ткани с черной майкой Фото: Pinterest Джинсовый look: кюлоты на завышенной талии с рубашкой и босоножками Фото: Pinterest Джинсовые кюлоты в сочетании с длинным кардиганом и коричневым ремнем Фото: Pinterest Светлые кюлоты с джинсовой курткой и шлепками на высокой платформе Фото: Pinterest Вечерний образ: кожаные кюлоты на поясе с белой рубашкой свободного кроя Фото: Pinterest Кюлоты в костюмной вариации и белыми туфлями на каблуке Фото: Pinterest Изумрудные кюлоты из плащевки и белая футболка с рисунком Фото: Pinterest 1/17

Также Сегодня.Lifestyle ранее рассказывали, с чем можно носить джинсы разных фасонов: от skinny до классического кроя.

К слову, этой весной также актуальны будут велосипедки. Подробнее о новом тренде смотрите в сюжете:

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