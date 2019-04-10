Модницам на заметку: правильно подбираем look с брюками-кюлотами
С чем можно сочетать широкие брюки – свежие идеи
Облегающие брюки изживают себя, а на смену устаревшему тренду "пришли" широкие брюки-кюлоты. Многие девушки опасаются такой модной новинки, ведь одно неправильное движение и можно ненароком подчеркнуть неточности фигуры. Не бойтесь, если грамотно собрать образ, вы будете смотреться сногсшибательно.
Сегодня.Lifestyle предлагают варианты самых стильных идей, с чем можно сочетать тренд весны/лета 2019 - брюки-кюлоты.
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Расклешенные штанины круто смотрятся с кроссовками, причем на низкой и высокой платформе. Для любительниц casual стиля к кюлотам можно подобрать короткую куртку-косуху или пиджак средней длины классического кроя. Важно помнить, что брюки-кюлоты в сочетании с обувью на низком ходу (лоферы, кеды, шлепанцы) могут позволить себе исключительно высокие девушки, низкие ростом попросту "срежут" себе несколько сантиметров.
Но, конечно, лучшим помощники для гармонизации пропорций станут каблуки и ремень. С помощью шпилек или высокой платформы ноги визуально удлинятся, а ремень подчеркнет талию и сделает вас стройнее.
Будьте осторожны с декором!
Накладные карманы и дополнительные вставки полнят, делают образ более грубым. Если уж вам так хочется надеть широкие брюки с карманами, верх должен быть максимально простым без лишнего принта и декора.
Вообще брюки-кюлоты универсальная вещь в гардеробе! Подходит для офисной работы, светских выходов, вечерних прогулок и на каждый день. Удобно и стильно – что еще нужно для городского жителя, который целый день мотается по городу. Среди актуальных моделей 2019 года – брюки-кюлоты со стрелками, лампасами и на сильно завышенной талии.
Предлагаем просмотреть 16 идей, с чем можно носить кюлоты.
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