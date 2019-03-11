Модно и удобно: стильные комбинезоны на весну 2019

Самые стильные варианты комбинезонов

Комбинезоны на весну/лето 2019 Фото: Pinterest

Самая модная вещь сезона весна/лето 2019 – комбинезон. Почти все мировые дизайнеры представили на своих показах яркие вариации такого стильного вида одежды.

Комбинезоны подходят только высоким женщинам – это стереотип и заблуждение. Главное правильно подобрать фасон и крой наряда, чтобы умело подчеркнуть достоинства и скрыть то, что окружающим не нужно видеть.

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Сегодня.Lifestyle сделали подборку трендовых комбинезонов.

Джинсовые комбинезоны

В 2019 году модно все из джинса: джинсовые жакеты, юбки, обувь, сумки и, конечно же, джинсовые комбинезоны.

Джинсовый комбинезон на одно плече с длинным рукавом Фото: Pinterest

Комбинезоны на одно плече

Самый женственный и романтический вариант комбинезона – модели на одно плече. В таких моделях не чувствуешь себя полуголой, как в комбинезонах без бретелей, но в то же время они придают светский шарм, позаимствованный от вечерних платьев.

Комбинезон на одно плече цвета мокко Фото: Pinterest

Вечерние комбинезоны: фасоны и тренды

Классический черный комбинезон Фото: Pinterest Шикарный вечерний комбинезон цвета марсала Фото: Pinterest Классический комбинезон нежно-голубого цвета с голыми плечами Фото: Pinterest Нежный комбинезон с объемными пуговицами Фото: Pinterest Роскошный красно-белый комбинезон на вечер Фото: Pinterest 1/5

Изысканная модель комбинезона 2019 года напоминает платье за счет широких развевающихся штанин, которые кажутся одним целым даже во время движения. Конечно же, ни одна вещь на выход не обойдется без классических туфель на высоком каблуке и клатча.

Комбинезоны-спецодежда

Комбинезон в стиле спецодежды в кремовом цвете Фото: Pinterest

Спецодежда стала невероятно популярным трендом на весну 2019. Чтобы такую одежду действительно не спутать с рабочей, выбирайте модели с поясом и не забудьте надеть под них туфли или гламурные ботинки.

Лучшие модели комбинезонов на 2019 год

Самые красивые и стильные модели комбинезонов на 2019 год Фото: Pinterest Самые красивые и стильные модели комбинезонов на 2019 год Фото: Pinterest Самые красивые и стильные модели комбинезонов на 2019 год Фото: Pinterest Самые красивые и стильные модели комбинезонов на 2019 год Фото: Pinterest Самые красивые и стильные модели комбинезонов на 2019 год Фото: Pinterest Самые красивые и стильные модели комбинезонов на 2019 год Фото: Pinterest Самые красивые и стильные модели комбинезонов на 2019 год Фото: Pinterest 1/7

Перед тем, как выбрать комбинезон, определитесь с фасоном, цветом и составом ткани. Для более жаркого периода предпочтительней будет вещь из легких тканей – хлопка, бамбука или льна. Если вы невысокого роста, штанина должна быть короткой и прикрывать колена. И что касается цвета, не бойтесь ярких красок: желтый, красный или оранжевый – тренды весны и лета.

Больше о трендах весны/лета 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, какие сапоги носить весной и как правильно носить джинсы разных фасонов.

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