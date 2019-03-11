Модно и удобно: стильные комбинезоны на весну 2019
Самые стильные варианты комбинезонов
Самая модная вещь сезона весна/лето 2019 – комбинезон. Почти все мировые дизайнеры представили на своих показах яркие вариации такого стильного вида одежды.
Комбинезоны подходят только высоким женщинам – это стереотип и заблуждение. Главное правильно подобрать фасон и крой наряда, чтобы умело подчеркнуть достоинства и скрыть то, что окружающим не нужно видеть.
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Сегодня.Lifestyle сделали подборку трендовых комбинезонов.
Джинсовые комбинезоны
В 2019 году модно все из джинса: джинсовые жакеты, юбки, обувь, сумки и, конечно же, джинсовые комбинезоны.
Комбинезоны на одно плече
Самый женственный и романтический вариант комбинезона – модели на одно плече. В таких моделях не чувствуешь себя полуголой, как в комбинезонах без бретелей, но в то же время они придают светский шарм, позаимствованный от вечерних платьев.
Вечерние комбинезоны: фасоны и тренды
Изысканная модель комбинезона 2019 года напоминает платье за счет широких развевающихся штанин, которые кажутся одним целым даже во время движения. Конечно же, ни одна вещь на выход не обойдется без классических туфель на высоком каблуке и клатча.
Комбинезоны-спецодежда
Спецодежда стала невероятно популярным трендом на весну 2019. Чтобы такую одежду действительно не спутать с рабочей, выбирайте модели с поясом и не забудьте надеть под них туфли или гламурные ботинки.
Лучшие модели комбинезонов на 2019 год
Перед тем, как выбрать комбинезон, определитесь с фасоном, цветом и составом ткани. Для более жаркого периода предпочтительней будет вещь из легких тканей – хлопка, бамбука или льна. Если вы невысокого роста, штанина должна быть короткой и прикрывать колена. И что касается цвета, не бойтесь ярких красок: желтый, красный или оранжевый – тренды весны и лета.
Больше о трендах весны/лета 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, какие сапоги носить весной и как правильно носить джинсы разных фасонов.
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