Модные костюмы весны 2019: советы дизайнера

Фото новинок стильных брючных костюмов

Модные брючные костюмы от украинского дизайнера Елены Голец Фото: пресс-служба Венского бала в Киеве

В рамках открытия Клуба венского бала украинский дизайнер Елена Голец в столичном ресторане "Аляска" презентовала новую коллекцию брючных костюмов для мужчин и женщин.

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Какие костюмы будут модными в новом сезоне весна/лето 2019 – об этом Сегодня.Lifestyle эксклюзивно рассказала владелица бренда Golets дизайнер Елена Голец.

"Очень моден в этом году пиджак-oversize, такой большой, как с барского плеча. Он хорошо смотрится на высоких и худых девушках или на более плотных, но тоже рослых. Девушкам среднего и низкого роста лучше брать короткие, очень приталенные пиджаки", – рассказала Елена Голец.

По словам украинского дизайнера, также из моды не выходят и смокинги, особенно из более натуральных тканей, которые нетрадиционные для таких моделей одежды.

"Сейчас экспериментируем пошив смокингов из льна с атласом. Смотрится очень классно, потому что он и повседневный, и нарядный. Смокинг из джинса тоже смотрится нестандартно. Очень классно сочетаются розовый и красный цвета. Белый - классика", – советует стилист.

Белый брючный костюм для женщин / Фото: пресс-служба Венского бала в Киеве

В этому году модникам Елена советует обратить внимание на ткани из бамбука, которые по своей тонкости напоминают лен и делают образ фантастически воздушным.

Классический мужской костюм в крупную клетку Фото: Сегодня

"Не бойтесь, что ткань будет мяться. Это же натуральный материал, как и шелк и смотрится на порядок лучше, чем синтетика. Бархат – это вечная люксовая ткань и с того момента, как она родилась, не потеряла своей актуальности", – подытожила дизайнер.

Бархатный женский смокинг Фото: Сегодня

В представленной коллекции бренда Golets были модели свободного кроя, классические зауженные и современные минималистичные. Особый акцент дизайнер сделала на форме атласных и шелковых лацканов, которые являются визитной карточкой смокинга.

Продумана и цветовая гамма, в которой отразились модные тенденции по оттенкам – кремовый беж, пудровый розовый, жемчужно-серый, темно-изумрудный, теплый коричневый. И, конечно же классика – черный и белый. Смокинги от Golets выглядят как дерзкая и, одновременно, элегантная альтернатива традиционному вечернему платью для женщин и классическому костюму для мужчин.

Бежевый брючный костюм из натуральных тканей Фото: Сегодня

Модные деловые костюмы отлично соседствовали с длинными футболками, украшенными страусиными перьями.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие цвета в одежды модные этой весной и летом. А также предлагаем узнать о самых стильных украшениях нового сезона.

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