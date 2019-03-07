Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Модные костюмы весны 2019: советы дизайнера

Фото новинок стильных брючных костюмов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:55
Модные брючные костюмы от украинского дизайнера Елены Голец Фото: пресс-служба Венского бала в Киеве
Модные брючные костюмы от украинского дизайнера Елены Голец
Фото: пресс-служба Венского бала в Киеве

В рамках открытия Клуба венского бала украинский дизайнер Елена Голец в столичном ресторане "Аляска" презентовала новую коллекцию брючных костюмов для мужчин и женщин. 

Читайте также
Модные каблуки: какую обувь носить в 2019 году

Какие костюмы будут модными в новом сезоне весна/лето 2019 – об этом Сегодня.Lifestyle эксклюзивно рассказала владелица бренда Golets дизайнер Елена Голец.

"Очень моден в этом году пиджак-oversize, такой большой, как с барского плеча. Он хорошо смотрится на высоких и худых девушках или на более плотных, но тоже рослых. Девушкам среднего и низкого роста лучше брать короткие, очень приталенные пиджаки", – рассказала Елена Голец.

По словам украинского дизайнера, также из моды не выходят и смокинги, особенно из более натуральных тканей, которые нетрадиционные для таких моделей одежды.

"Сейчас экспериментируем пошив смокингов из льна с атласом. Смотрится очень классно, потому что он и повседневный, и нарядный. Смокинг из джинса тоже смотрится нестандартно. Очень классно сочетаются розовый и красный цвета. Белый - классика", – советует стилист.

Белый брючный костюм для женщин / Фото: пресс-служба Венского бала в Киеве
Белый брючный костюм для женщин / Фото: пресс-служба Венского бала в Киеве

В этому году модникам Елена советует обратить внимание на ткани из бамбука, которые по своей тонкости напоминают лен и делают образ фантастически воздушным. 

Классический мужской костюм в крупную клетку
Классический мужской костюм в крупную клетку
Фото: Сегодня

"Не бойтесь, что ткань будет мяться. Это же натуральный материал, как и шелк и смотрится на порядок лучше, чем синтетика. Бархат – это вечная люксовая ткань и с того момента, как она родилась, не потеряла своей актуальности", – подытожила дизайнер.

Бархатный женский смокинг
Бархатный женский смокинг
Фото: Сегодня

В представленной коллекции бренда Golets были модели свободного кроя, классические зауженные и современные минималистичные. Особый акцент дизайнер сделала на форме атласных и шелковых лацканов, которые являются визитной карточкой смокинга.

Продумана и цветовая гамма, в которой отразились модные тенденции по оттенкам – кремовый беж, пудровый розовый, жемчужно-серый, темно-изумрудный, теплый коричневый. И, конечно же классика – черный и белый. Смокинги от Golets выглядят как дерзкая и, одновременно, элегантная альтернатива традиционному вечернему платью для женщин и классическому костюму для мужчин.

Бежевый брючный костюм из натуральных тканей
Бежевый брючный костюм из натуральных тканей
Фото: Сегодня

Модные деловые костюмы отлично соседствовали с длинными футболками, украшенными страусиными перьями.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие цвета в одежды модные этой весной и летом. А также предлагаем узнать о самых стильных украшениях нового сезона. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Модные кроссовки 2019: какие модели в тренде весной Модные стрижки 2019: крутые идеи на разную длину волос Последняя коллекция Карла Лагерфельда: в Париже прошел показ Chanel Модные очки весна-лето 2019: тренды и новинки
дизайнер мода стиль костюмы весна 2019
Реклама

Новости партнеров

Двойник Тины Кароль произвела фурор на сцене шоу «Голос країни 9»
Двойник Тины Кароль произвела фурор на сцене шоу «Голос країни 9»
5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день
5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день
Холодильник на кухне: 10 креативных способов размещения
Холодильник на кухне: 10 креативных способов размещения
10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером
10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером

Популярные статьи

Сегодня, 16:55Fun

Стихи на 8 Марта: короткие и оригинальные смс

Сегодня, 10:07Fun

Поздравления с 8 Марта в прозе: самые красивые тексты и открытки

Сегодня, 08:50Fun

С 8 Марта: открытки, короткие поздравления, стихи и смс

Сегодня, 07:02Fun

Голодная свадьба экономных молодоженов повергла свидетельницу в шок

Сегодня, 07:00Wellness

Великий пост 2019: календарь питания по дням и рецепты блюд

Сегодня, 05:58Fun

Украл у соседей: кот-клептоман принес хозяйке пачку денег

Вчера, 13:48Стиль

Модные стрижки 2019: крутые идеи на разную длину волос

Вчера, 10:54Шоу-бизнес

Наталья Холоденко во второй раз стала мамой

Вчера, 09:40Fun

Масленица 2019: что ни в коем случае нельзя делать

5 мартаСтиль

Внучка Софии Ротару в наряде от украинского бренда прогулялась по Парижу

5 мартаШоу-бизнес

Семья Люка Перри прокомментировала смерть актера: официальное заявление

5 мартаШоу-бизнес

Последние фото Люка Перри взбудоражили сеть

5 мартаШоу-бизнес

Умер Люк Перри: реакция соцсетей на смерть актера

5 мартаТехно

Почему Samsung Galaxy S10 стоит дорого : названа причина

5 мартаТехно

На "Марсе" обнаружили странных существ

4 мартаFun

4 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Новости партнеров

Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом
Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад
«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад
Крутые упражнения на пресс, которые тебя покорят
Крутые упражнения на пресс, которые тебя покорят
5 вариантов маникюра, который визуально удлинит твои ногти
5 вариантов маникюра, который визуально удлинит твои ногти
5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой
5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой
Почему волосы быстро становятся грязными? 5 ошибок
Почему волосы быстро становятся грязными? 5 ошибок
Назвали причину епідемії раку серед молодих людей
Назвали причину епідемії раку серед молодих людей