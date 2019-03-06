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Модные цвета 2019: тенденции сезона весна/лето

Палитра самых модных цветов 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:02
Самые популярные цвета 2019 года
Самые популярные цвета 2019 года
Фото: Pinterest

Ежегодно команда Института цвета Pantone составляет список самых модных цветовых решений. Наиболее трендовыми в сезоне весна-лето 2019 эксперты назвали 12 оттенков, а также четыре дополнительных нейтральных цвета.

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Какие же цвета будут самыми модными в этому году? Поговорим с вами в этой статье. 

Fiesta 

Красно-оранжевый: модный цвет весны/лета
Красно-оранжевый: модный цвет весны/лета
Фото: Pinterest

Яркий цвет, который вызывает чувство радости, наполняет энергией и напоминает цветущие розы. 

Jester Red 

Глубокий бордо: насыщенный цвет в одежде
Глубокий бордо: насыщенный цвет в одежде
Фото: Pinterest

Благородный цвет, который подходит как для вечерних нарядов, так и для повседневной одежды, например, пальто или комбинезона. 

Turmeric 

Ярко-оранжевый
Ярко-оранжевый
Фото: Pinterest

Оранжевый – явный фаворит среди коллекций модных домов. Согласитесь, такой оттенок не может не вызывать положительных эмоций. Кажется, что он ярче солнечного света. 

Living Coral 

Нежно-коралловый: модные оттенки сезона
Нежно-коралловый: модные оттенки сезона
Фото: Pinterest

Спокойный, но в то же время насыщенный цвет, который отлично сочетается с загорелой кожей. Блондинкам стоит быть осторожней при выборе такого оттенка, ведь бледная кожа может слиться с нарядом. 

Pink Peacock 

Насыщенный розовый
Насыщенный розовый
Фото: Pinterest

Праздничный цвет фуксии – тренд 2019 года. Особенно стильно смотрятся брючные костюмы в таком оттенке. 

Pepper Stem 

Желто-зеленый цвет
Желто-зеленый цвет
Фото: Pinterest

Стебель перца или желто-зеленый оттенок освежает образ. Отдавая дань природе, дизайнеры создают красоту и на роскошном шелке, и повседневном хлопке.

Aspen Gold 

Ярко-желтый цвет
Ярко-желтый цвет
Фото: Pinterest

Также в палитру модных цветов 2019 года вошел насыщенный ярко-желтый оттенок, который отлично сочетается с легкими тканями: атласом, шелком и шифоном. 

Princess Blue 

Королевский синий цвет
Королевский синий цвет
Фото: Pinterest

Единственный холодный оттенок в палитре. Он смотрится по-настоящему величественно и богато. 

Toffee 

Самый модный цвет сезона – коричневый
Самый модный цвет сезона – коричневый
Фото: Pinterest

Вкусный карамельный оттенок сладостей из детства – ирисок. Даже если вы не успели загореть, такой оттенок визуально сделает цвет кожи более шоколадным. 

Mango Mojito

Золотисто-желтый цвет – тренд весны 2019
Золотисто-желтый цвет – тренд весны 2019
Фото: Pinterest

Оттенок спелого манго сразу напоминает нам о лете, спелых плодах и ярком солнце. Такой цвет покорил сердца самых известных модных домов, которые уже представили свои коллекции 2019 года. 

Terrarium Moss 

Модные цвета 2019: глубокий зеленый
Модные цвета 2019: глубокий зеленый
Фото: Pinterest

Не путайте глубокий зеленый цвет с хаки. Он более глубокий и благородный, отлично смотрится в коллаборации с шерстью или кашемиром. 

Sweet Lilac 

Нежно-лиловый цвет
Нежно-лиловый цвет
Фото: Pinterest

Женственный и нежный, он выделяется среди палитры ярких оттенков, соединил в себе два цветка – сирень и лаванду. 

Больше о трендах в одежде весна/лето 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, какие сапоги носить весной и как правильно носить джинсы разных фасонов.

А также предлагаем узнать о самых стильных украшениях нового сезона. 

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