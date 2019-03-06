Модные цвета 2019: тенденции сезона весна/лето

Палитра самых модных цветов 2019

Самые популярные цвета 2019 года Фото: Pinterest

Ежегодно команда Института цвета Pantone составляет список самых модных цветовых решений. Наиболее трендовыми в сезоне весна-лето 2019 эксперты назвали 12 оттенков, а также четыре дополнительных нейтральных цвета.

Какие же цвета будут самыми модными в этому году? Поговорим с вами в этой статье.

Fiesta

Красно-оранжевый: модный цвет весны/лета Фото: Pinterest

Яркий цвет, который вызывает чувство радости, наполняет энергией и напоминает цветущие розы.

Jester Red

Глубокий бордо: насыщенный цвет в одежде Фото: Pinterest

Благородный цвет, который подходит как для вечерних нарядов, так и для повседневной одежды, например, пальто или комбинезона.

Turmeric

Ярко-оранжевый Фото: Pinterest

Оранжевый – явный фаворит среди коллекций модных домов. Согласитесь, такой оттенок не может не вызывать положительных эмоций. Кажется, что он ярче солнечного света.

Living Coral

Нежно-коралловый: модные оттенки сезона Фото: Pinterest

Спокойный, но в то же время насыщенный цвет, который отлично сочетается с загорелой кожей. Блондинкам стоит быть осторожней при выборе такого оттенка, ведь бледная кожа может слиться с нарядом.

Pink Peacock

Насыщенный розовый Фото: Pinterest

Праздничный цвет фуксии – тренд 2019 года. Особенно стильно смотрятся брючные костюмы в таком оттенке.

Pepper Stem

Желто-зеленый цвет Фото: Pinterest

Стебель перца или желто-зеленый оттенок освежает образ. Отдавая дань природе, дизайнеры создают красоту и на роскошном шелке, и повседневном хлопке.

Aspen Gold

Ярко-желтый цвет Фото: Pinterest

Также в палитру модных цветов 2019 года вошел насыщенный ярко-желтый оттенок, который отлично сочетается с легкими тканями: атласом, шелком и шифоном.

Princess Blue

Королевский синий цвет Фото: Pinterest

Единственный холодный оттенок в палитре. Он смотрится по-настоящему величественно и богато.

Toffee

Самый модный цвет сезона – коричневый Фото: Pinterest

Вкусный карамельный оттенок сладостей из детства – ирисок. Даже если вы не успели загореть, такой оттенок визуально сделает цвет кожи более шоколадным.

Mango Mojito

Золотисто-желтый цвет – тренд весны 2019 Фото: Pinterest

Оттенок спелого манго сразу напоминает нам о лете, спелых плодах и ярком солнце. Такой цвет покорил сердца самых известных модных домов, которые уже представили свои коллекции 2019 года.

Terrarium Moss

Модные цвета 2019: глубокий зеленый Фото: Pinterest

Не путайте глубокий зеленый цвет с хаки. Он более глубокий и благородный, отлично смотрится в коллаборации с шерстью или кашемиром.

Sweet Lilac

Нежно-лиловый цвет Фото: Pinterest

Женственный и нежный, он выделяется среди палитры ярких оттенков, соединил в себе два цветка – сирень и лаванду.

Больше о трендах в одежде весна/лето 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, какие сапоги носить весной и как правильно носить джинсы разных фасонов.

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