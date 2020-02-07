Модные идеи маникюра ко Дню Святого Валентина

Какой маникюр сделать на День влюбленных 14 февраля

Маникюр на День святого Валентина Фото: ss.beauty.zone

Праздничное настроение начинается с мелочей. Чем не повод обновить свой маникюр в преддверии романтического праздника 14 февраля? Для начала откажитесь от перегруженности в дизайне и ультрадлины. Сейчас ценится стильный и ненавязчивый дизайн. Маникюр на День святого Валентина может быть ярким, кокетливым и запоминающимся, который выгодно подчеркнет ваш образ. Сегодня.Lifestyle собрал для вас стильные идеи дизайна ногтей.

Как сделать валентинки – лайфхак:

Украшение

Рисунки, наклейки, стемпинг в форме сердечек – всегда вызывают умилительные чувства и смотрятся нежно и красиво. Можно поиграть с цветами и сделать их синими, белыми или даже черными. А также дополнить рисунки другими символами романтики и свиданий – шариками, цветами, мишками Тедди. Выбор за вами!

Маникюр на 14 февраля Фото: ss.beauty.zone

Маникюр ко Дню влюбленных Фото: ss.beauty.zone

Все оттенки красного

Какой же еще цвет так сильно ассоциируется с любовью? Да и этот оттенок никогда не перестанет быть модным. Он отлично сочетается на ногтях любой длины, в том числе коротких и квадратных. Классический цвет страсти и огня вместе с аккуратной формой — беспроигрышное праздничное сочетание.

Маникюр на 14 февраля Фото: ss.beauty.zone

Маникюр на День святого Валентина Фото: ss.beauty.zone

Красный маникюр на 14 февраля Фото: ss.beauty.zone

Шоколадный

Главная сладость дня может оказаться и у вас на пальчиках! К тому же подобные оттенки остаются модными уже несколько сезонов подряд. Пигмент выразителен и обладает глянцевым отливом, но при этом элегантен, так что подойдет и к праздничным образам и к строгим офисным нарядам. Да и в холодную пору года такой маникюр ко дню влюблённых 2020 подарит море удовольствия без последствий для вашей фигуры.

Какой сделать маникюр на День святого Валентина Фото: ss.beauty.zone

Френч

Многие мужчины ценят естественность в своих вторых половинках. Уважить его мнение и удовлетворить свои потребности в прекрасном поможет данный вид маникюра. Френч лучше всего выглядит на ногтях в форме мягкого квадрата или овальных и с тонкими минималистичными полосками. Кстати, большинство членов английской королевской семьи предпочитают именно френч. Однако, если он кажется слишком скучным, можно заменить белые полоски на цветные или добавить стразы, а также попробовать французский маникюр с сердечками.

Французский маникюр Фото: ss.beauty.zone

Стильный французский маникюр Фото: ss.beauty.zone

Блестящий градиент

Блеск, блеск и еще больше блеска – не останавливайте себя в этом порыве! Для создания празднично-футуристического эффекта попросите мастера использовать цветные конфетти, серебристые блестки или голографическую пыль. Такой маникюр также добавит роскоши и шарма вашему вечернему образу.

Маникюр на 14 февраля Фото: ss.beauty.zone

Маникюр на 14 февраля Фото: ss.beauty.zone

Напомним, ранее мы рассказывали, что подарить на День святого Валентина.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

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