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Модные идеи маникюра ко Дню Святого Валентина

Какой маникюр сделать на День влюбленных 14 февраля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:37
Маникюр на День святого Валентина
Маникюр на День святого Валентина
Фото: ss.beauty.zone

Праздничное настроение начинается с мелочей. Чем не повод обновить свой маникюр в преддверии романтического праздника 14 февраля? Для начала откажитесь от перегруженности в дизайне и ультрадлины. Сейчас ценится стильный и ненавязчивый дизайн. Маникюр на День святого Валентина может быть ярким, кокетливым и запоминающимся, который выгодно подчеркнет ваш образ. Сегодня.Lifestyle собрал для вас стильные идеи дизайна ногтей.

Как сделать валентинки – лайфхак:

Украшение

Рисунки, наклейки, стемпинг в форме сердечек – всегда вызывают умилительные чувства и смотрятся нежно и красиво. Можно поиграть с цветами и сделать их синими, белыми или даже черными. А также дополнить рисунки другими символами романтики и свиданий – шариками, цветами, мишками Тедди. Выбор за вами!

Маникюр на 14 февраля
Маникюр на 14 февраля
Фото: ss.beauty.zone

Маникюр ко Дню влюбленных
Маникюр ко Дню влюбленных
Фото: ss.beauty.zone

Все оттенки красного

Какой же еще цвет так сильно ассоциируется с любовью? Да и этот оттенок никогда не перестанет быть модным. Он отлично сочетается на ногтях любой длины, в том числе коротких и квадратных. Классический цвет страсти и огня вместе с аккуратной формой — беспроигрышное праздничное сочетание.

Маникюр на 14 февраля
Маникюр на 14 февраля
Фото: ss.beauty.zone

Маникюр на День святого Валентина
Маникюр на День святого Валентина
Фото: ss.beauty.zone

Красный маникюр на 14 февраля
Красный маникюр на 14 февраля
Фото: ss.beauty.zone

Шоколадный

Главная сладость дня может оказаться и у вас на пальчиках! К тому же подобные оттенки остаются модными уже несколько сезонов подряд. Пигмент выразителен и обладает глянцевым отливом, но при этом элегантен, так что подойдет и к праздничным образам и к строгим офисным нарядам. Да и в холодную пору года такой маникюр ко дню влюблённых 2020 подарит море удовольствия без последствий для вашей фигуры.

Какой сделать маникюр на День святого Валентина
Какой сделать маникюр на День святого Валентина
Фото: ss.beauty.zone

Френч

Многие мужчины ценят естественность в своих вторых половинках. Уважить его мнение и удовлетворить свои потребности в прекрасном поможет данный вид маникюра. Френч лучше всего выглядит на ногтях в форме мягкого квадрата или овальных и с тонкими минималистичными полосками. Кстати, большинство членов английской королевской семьи предпочитают именно френч. Однако, если он кажется слишком скучным, можно заменить белые полоски на цветные или добавить стразы, а также попробовать французский маникюр с сердечками.

Французский маникюр
Французский маникюр
Фото: ss.beauty.zone

Стильный французский маникюр
Стильный французский маникюр
Фото: ss.beauty.zone

Блестящий градиент

Блеск, блеск и еще больше блеска – не останавливайте себя в этом порыве! Для создания празднично-футуристического эффекта попросите мастера использовать цветные конфетти, серебристые блестки или голографическую пыль. Такой маникюр также добавит роскоши и шарма вашему вечернему образу.

Маникюр на 14 февраля
Маникюр на 14 февраля
Фото: ss.beauty.zone

Маникюр на 14 февраля
Маникюр на 14 февраля
Фото: ss.beauty.zone

Напомним, ранее мы рассказывали, что подарить на День святого Валентина.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

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