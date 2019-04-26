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Модные итоги: лучшие наряды звезд за неделю

Подборка самых красивых образов уходящей недели

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:04
Модные итоги звездного стиля
Модные итоги звездного стиля
Фото: Getty Images

Уходящая неделя оказалась богатой на красивые и стильные наряды звезд, а также членов королевской семьи. Сегодня.Lifestyle решили вспомнить самые яркие и запоминающиеся выходы этой недели. 

Королева Елизавета II в ментоловом пальто McQueen

Главный козырем стала королева Англии Елизавета II, которой 21 апреля исполнилось 93 года. Именинница Елизавета II выбрала для праздничной службы в часовне Святого Георгия наряд приятного ментолового оттенка. Пальто от Alexander McQueen Ее Величество украсила дамской шляпой с цветами оттенка фуксии. Однозначно, британская королева получает звание "самого яркого образа недели". 

Праздничный образ королевы Елизаветы II от Alexander McQueen
Праздничный образ королевы Елизаветы II от Alexander McQueen
Фото: AFP

Изумрудный наряд Кейт Миддлтон в пальто Catherine Walker

Еще одним ярким выходом в свет стало появление ее невестки - герцогиня Кембриджская. Кейт Миддлтон нарядилась в новое пальто изумрудного цвета от Catherine Walker и шляпку с перьями в тон. Гармонично между собой соседствовали зеленые замшевые туфли на каблуках и клатч. Синие перчатки жена принца Уильяма держала в руках, а из украшений Кейт отдала предпочтение подвеске и серьгам с топазами.

Кейт Миддлтон в изумрудном пальто от Catherine Walker
Кейт Миддлтон в изумрудном пальто от Catherine Walker
Фото: Getty Images

Малиновая роскошь Givenchy от Шарлиз Терон

Одним из самых запоминающихся образов недели стало появление голливудской актрисы Шарлиз Терон в Лондоне на премьере фильма "Та еще парочка". 43-летняя Терон нарядилась в элегантный комплект Givenchy, который состоял из полупрозрачной юбки цвета фуксии и черной блузе с глубоким декольте. Изящная деталь – черный ремешок – невероятно стройнил красотку. И снова из украшений мы видим изящные серьги от Messika, а в руке актриса держит блестящий клатч.

Элегантная Шарлиз Терон в наряде от Givenchy
Элегантная Шарлиз Терон в наряде от Givenchy
Фото: Getty Images

Эмилия Кларк в красном платье Dolce & Gabbana

Удивила выбором платья еще одна известная актриса Эмилия Кларк. Для выхода на ковровую дорожку в Нью-Йорке "мать драконов" выбрала красное платье Dolce & Gabbana с фатиновой юбкой и прозрачной зоной декольте. Красный атласный пояс на талии подчеркнул стройную фигуру Эмилии и придал помпезности образу. Ко всему, знаменитость обула также красные туфли-лодочки на шпильке от Christian Louboutin. 

Эмилия Кларк в пышном платье с прозрачным декольте от Dolce & Gabbana
Эмилия Кларк в пышном платье с прозрачным декольте от Dolce & Gabbana
Фото: AFP

Фееричный наряд сексуальной Скарлетт Йоханссон от Versace

Эта голливудская красотка дала жару на красной дорожке во время премьеры фильма "Мстители: Финал". Скарлетт Йоханссон выбрала необычайной красоты платье от Atelier Versace, которое обтягивало фигуру звезды, словно вторая кожа. Изделие было полностью усыпано кристаллами, а сама Йоханссон в прямом смысле этого слова блистала на красной дорожке.

Скарлетт Йоханссон в платье Versace вместе со своим бойфрендом Колином Жостом
Скарлетт Йоханссон в платье Versace вместе со своим бойфрендом Колином Жостом
Фото: AFP

Но и это оказалось не главной изюминкой образа: повернувшись к фотографам спиной, сквозь тонкие бретельки Скарлетт продемонстрировала татуировку в виде роз. 


Скарлетт Йоханссон демонстрирует тату на оголенной спине
Скарлетт Йоханссон демонстрирует тату на оголенной спине
Фото: AFP

Ранее в нашей статье мы описали, как менялся стиль всех первых леди независимой Украины.

Также в нашем сюжете смотрите, кто из звезд Голливуда носит украинскую одежжу:

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