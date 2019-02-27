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Модные каблуки: какую обувь носить в 2019 году

Обувь на высоком каблуке опасна для здоровья

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:31

Тонкая шпилька, высокая платформа или толстый каблук – приходится выбирать модницам каждый сезон. Какие цвета в тренде в этом году и какие каблуки безопасны для здоровья, узнала Алена Шевченко. Насыщенные цвета и интересные принты – именно такая яркая обувь будет в моде в этом году и дополнит образ.

Дизайнер Анна Бублик считает: главное, чтобы обувь подходила к стилю одежды и соответствовала образу жизни.

"Это могут быть и лодочки разных цветов с заостренным немножко носиком и буквально 8-9 сантиметров каблука. Также предлагается обувь на тракторной подошве, не слишком заостренный носик и какой-то мех, отделка", – рассказывает дизайнер и советует, какой цвет лучше выбрать.

"Голубой или белый, или даже коралловый. Это то, что актуально. И, конечно, в черном, коричневом, сером цвете – то, что должно быть в гардеробе", – отметила Анна Бублик.

А вот удобные балетки на плоской подошве и кроссовки-чулки дизайнер советует не надевать. Они больше не в тренде.

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"Я люблю ходить на каблуках и осенью, и летом. И от такой обуви через несколько часов начинают болеть ноги", – признается корреспондент Елена Шевченко.

Врачи уверяют: носить каблуки надо как можно реже. Если же от такой обуви отказаться не можете – выберите туфли на невысокой платформе. Они менее травматичны для стопы.

"Если какая-то вечеринка или какой-то праздник, или какие-то события, то можно иногда надеть, вреда от этого не будет, но систематически, ежедневно нельзя ходить на каблуках. Это может привести к деформации стопы", – рекомендует ортопед-травматолог Роман Воробей.

Чтобы не было плоскостопии – врач советует покупать обувь на каждый день с ортопедическими стельками. И подбирать материал, который пропускает воздух, чтобы нога дышала. Это защитит от грибка.

Напомним, ранее мы писали о том, какую обувь носят модницы Парижа.

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