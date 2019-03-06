Модные кроссовки 2019: какие модели в тренде весной
Самые модные женские кроссовки 2019
Туфли и сапоги на каблуках, безусловно, – красивая и женственная обувь. Но, кроме красоты, хочется чувствовать комфорт и легкость в ногах. Для пеших прогулок лучший вариант обуви – кроссовки.
Тем более, что в моде сейчас коллаборация классической одежды со спортивной обувью. Такое гардеробное соседство – тренды весны и лета 2019 года, а кроссовки давно перестали быть просто спортивным атрибутом.
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Дизайнеры предлагают разные модели, формы, расцветки и фасоны в этом году. Среди них яркие и однотонные, блестящие и матовые изделия.
Какие кроссовки в моде на весну/лето 2019?
В моде остаются традиционные кроссовки, также в тренде довольно грубые модели. Кроссовки-носки – это прошлогодний тренд, но не спешите от них избавляться, они еще актуальны в этом году. Модным декором далеко уже не спортивной обуви могут быть крупные стразы, лого бренда, цветочные принты, а также блестки и шиммер. Высокая подошва – это тренд, придуманный для невысоких девушек. Берите на заметку эту практичную альтернативу каблукам.
Что касается палитры цветов, бежевый и белый – безусловные фавориты, но для яркости образа можно подобрать розовые, зеленые, синие или кислотные оттенки с разноцветными шнурками. Кеды пока сдают позиции, и в весенне-летний период лучше от них отказаться.
С чем носить кроссовки в 2019 году?
Имея всего две пары модных кроссовок, можно создать несколько образов на весну и лето. Спортивную обувь можно надеть под:
- брючной костюм;
- пальто oversize или denim;
- плиссированную юбку из разных такней;
- платья-макси или свободного кроя;
- укороченные брюки с удлиненным пиджаком;
- классический тренчкот;
- вязанный свитер oversize с длинной юбкой.
Больше о трендах весны/лета 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, какие сапоги носить весной и как правильно носить джинсы разных фасонов.
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