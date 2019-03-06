Модные кроссовки 2019: какие модели в тренде весной

Самые модные женские кроссовки 2019

Модные женские кроссовки: тренды 2019 Фото: pexels.com

Туфли и сапоги на каблуках, безусловно, – красивая и женственная обувь. Но, кроме красоты, хочется чувствовать комфорт и легкость в ногах. Для пеших прогулок лучший вариант обуви – кроссовки.

Тем более, что в моде сейчас коллаборация классической одежды со спортивной обувью. Такое гардеробное соседство – тренды весны и лета 2019 года, а кроссовки давно перестали быть просто спортивным атрибутом.

Дизайнеры предлагают разные модели, формы, расцветки и фасоны в этом году. Среди них яркие и однотонные, блестящие и матовые изделия.

Какие кроссовки в моде на весну/лето 2019?

В моде остаются традиционные кроссовки, также в тренде довольно грубые модели. Кроссовки-носки – это прошлогодний тренд, но не спешите от них избавляться, они еще актуальны в этом году. Модным декором далеко уже не спортивной обуви могут быть крупные стразы, лого бренда, цветочные принты, а также блестки и шиммер. Высокая подошва – это тренд, придуманный для невысоких девушек. Берите на заметку эту практичную альтернативу каблукам.

Что касается палитры цветов, бежевый и белый – безусловные фавориты, но для яркости образа можно подобрать розовые, зеленые, синие или кислотные оттенки с разноцветными шнурками. Кеды пока сдают позиции, и в весенне-летний период лучше от них отказаться.

Стильные варианты женских кроссовок Фото: Pinterest Стильные варианты женских кроссовок Фото: Pinterest Стильные варианты женских кроссовок Фото: Pinterest Стильные варианты женских кроссовок Фото: Pinterest Стильные варианты женских кроссовок Фото: Pinterest Стильные варианты женских кроссовок Фото: Pinterest Стильные варианты женских кроссовок Фото: Pinterest Стильные варианты женских кроссовок Фото: Pinterest Стильные варианты женских кроссовок Фото: Pinterest Стильные варианты женских кроссовок Фото: Pinterest Стильные варианты женских кроссовок Фото: Pinterest Стильные варианты женских кроссовок Фото: Pinterest Стильные варианты женских кроссовок Фото: Pinterest Стильные варианты женских кроссовок Фото: Pinterest Стильные варианты женских кроссовок Фото: Pinterest 1/15

С чем носить кроссовки в 2019 году?

Имея всего две пары модных кроссовок, можно создать несколько образов на весну и лето. Спортивную обувь можно надеть под:

брючной костюм;

пальто oversize или denim;

плиссированную юбку из разных такней;

платья-макси или свободного кроя;

укороченные брюки с удлиненным пиджаком;

классический тренчкот;

вязанный свитер oversize с длинной юбкой.

Больше о трендах весны/лета 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, какие сапоги носить весной и как правильно носить джинсы разных фасонов.

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