Модные очки весна-лето 2019: тренды и новинки

Варианты стильных очков от солнца

Модные солнцезащитные очки 2019-2020 года: лучшие модели Фото: Pixabay

С приходом весны солнце все чаще появляется на голубом небе, и модницам пора уже задуматься о покупке модного аксессуара – солнцезащитных очков.

О новинках и трендах весна/лета 2019 поговорим в этой статье.

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Самые модные оттенки в этом году - коралловый и бежевый. Они относятся и к очкам, привычный черный цвет остается актуальным, но почему бы не поэкспериментировать?

Стильные очки этими весной и летом не только подчеркнут образ модницы, но и защитят глаза от влияния ультрафиолетовых лучей.

Кошачий глаз или очки-киски

Кошачий глаз на весну/лето 2019 Фото: Pinterest

Очки-киски незаменимы, если вы хотите создать образ в стиле ретро. При условии, что ретрообраз вам подходит как таковой.

Очки киски – тренд 2019 Фото: Pinterest

Очки авиаторы: стильные идеи на весну/лето 2019

Очки авиаторы женские 2019 Фото: Pinterest

Форма и стиль очков авиаторов – вечная американская ценность, неподвластная ни времени, ни влиянию моды. Ничто не мешает дизайнерам модных домов придумывать новые интерпретации своего бестселлера.

Солнцезащитные очки в круглой оправе - тишейды или ленноны

Модные солнечные очки тишейды Фото: Pinterest

Очки тишейды – одна из фишек нового весеннего сезона. Изделия круглой формы в разной оправе помогают по-новому обыграть образ. Модные солнцезащитные очки смотрятся экстравагантно, и их не стоит сочетать со всеми стилями одежды.

Тишейды подходят не всем девушкам, поэтому прислушивайтесь к советам стилистов.

Солнцезащитные очки в треугольной оправе

Очки от солнца с треугольной оправой Фото: Pinterest

Треугольные очки уже несколько лет не выходят из моды. Для повседневных образов подойдут классические черные оправы и матовые стекла. Главная фишка очков такой формы – они визуально сужают скулы и делают лицо более худым.

Больше о трендах весны/лета 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, какие сапоги носить весной и как правильно носить джинсы разных фасонов.

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