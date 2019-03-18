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Вкус и простота: самые модные французские прически сезона весна-лето 2019

Мы раскроем секреты красоты француженок, их методы окрашивания, стрижки и укладки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:00
В моде натуральность и небрежность
В моде натуральность и небрежность
Фото: jld.com.ua

Французы любят простоту и изысканность во всем. Их стрижки всегда несложные в укладке, а волосы, если и окрашены, то с акцентом на натуральность. 

Арт-директор сети Jean Louis David (Украина) Анна Шалинская рассказала Сегодня.Lifestyle, какие стрижки и прически родом из Франции будут на пике популярности в весенне-летнем сезоне 2019 года. Хорошая новость: есть длина и окрашивания на любой вкус.

Анна Шалинская
Анна Шалинская

Модные окрашивания и укладки сезона весна-лето 2019

У француженок в крови выглядеть максимально эффектно и тратить на это минимум времени. Совершенно нормально, проходя мимо салона, зайти на стайл-бар и за 15 минут сделать прическу, освежить оттенок, совершить легкий брашинг и отправиться дальше по своим делам.

Двойной боб – это четкое каре с прямой челкой
Двойной боб – это четкое каре с прямой челкой
Фото: jld.com.ua

Что сейчас модно? Это свобода в создании форм стрижек, стрижки с подвижной текстурой, мягкими линиями, не исключая плотных контуров. Кроме этого, актуальны челки во всех своих проявлениях – от графичных коротких до легких и удлиненных, являющимся частью стрижки.

Чтобы создать небрежный образ, зачешите волосы назад
Чтобы создать небрежный образ, зачешите волосы назад
Фото: jld.com.ua

Вернулись тенденции 80-х и 90-х: очень объемные кудри, образы унисекс с заложенными за уши и зачесанными назад волосами. Важно, чтобы в образе была легкость и непринужденность.

Трендовые окрашивания сезона весна-лето 2019

Что касается окрашиваний, то в этом сезоне вдохновение пришло из более темных оттенков. В тренде – легкое осветление, едва заметное глазу, придающее свет. Оттенки – мягкие и натуральные. И, конечно же, солнечный блонд, с более глубоким цветом на корнях.

Француженки выбирают ровный срез и легкое удлинение прядей возле лица в сочетании с бежевым блондом
Француженки выбирают ровный срез и легкое удлинение прядей возле лица в сочетании с бежевым блондом
Фото: jld.com.ua

Существует много различных техник создания цвета: от легких солнечных бликов, рельефности цвета до более ярких и контрастных окрашиваний. Блондинка или брюнетка – решать вам! 

Сделайте акцент на контрастные, осветленные пряди возле лица
Сделайте акцент на контрастные, осветленные пряди возле лица
Фото: jld.com.ua

Благодаря современным техникам окрашиваний на открытом воздухе качество волос сохраняется максимально. Процесс осветления происходит очень бережно, за счет естественного тепла, которое создается накрытием прядей легкой пленкой.

"Прическа серфингиста" – модный тренд 2019
"Прическа серфингиста" – модный тренд 2019

Для мужчин в этом сезоне актуальна средняя длина волос. Эта стрижка "серфингиста" идеальна для летних каникул – даже если волосы отрастут, прическа не потеряет форму и привлекательность. 

Напомним, ранее мы делились лучшими идеями плетений. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, что нужно знать о кератиновом выпрямлении волос.

Больше идей модных образов смотрите в галерее:

Модные стрижки и окрашивания сезона весна-лето 2019
Фото: jld.com.ua
Модные стрижки и окрашивания сезона весна-лето 2019
Фото: jld.com.ua
Модные стрижки и окрашивания сезона весна-лето 2019
Фото: jld.com.ua
Модные стрижки и окрашивания сезона весна-лето 2019
Фото: jld.com.ua
Модные стрижки и окрашивания сезона весна-лето 2019
Фото: jld.com.ua
Модные стрижки и окрашивания сезона весна-лето 2019
Фото: jld.com.ua
Модные стрижки и окрашивания сезона весна-лето 2019
Фото: jld.com.ua
Модные стрижки и окрашивания сезона весна-лето 2019
Фото: jld.com.ua
Модные стрижки и окрашивания сезона весна-лето 2019
Фото: jld.com.ua
Модные стрижки и окрашивания сезона весна-лето 2019
Фото: jld.com.ua
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Источник: Сегодня
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