Стильные украшения 2019: идеи и тренды аксессуаров
Самые модные украшения 2019-2020
Украшения – обязательный элемент стильного женского образа. Серьги, цепочки, чокеры, браслеты и кольца способны довершить образ и стать той самой вишенкой на торте, которой не хватало вашему образу.
Какие же украшения будут трендовыми в 2019 году и как их выбрать – поговорим в этой статье.
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Удачно выбранные аксессуары подчеркивают индивидуальность женщины, делая look вкусным и завершенным. Украшения уместны не только на вечеринках, но и в офисном дресс-коде.
Максимальный объем – тренд сезона
Даже на вид хрупкие и миниатюрные женщины смогут дополнять образ цепями или массивной бижутерией.
Стразы и металлик
Да, не удивляйтесь. Но именно модный дом Dior показал миру, что стразы на пике популярности. Так что не обходите стороной украшения с россыпью кристаллов с отчетливой ноткой гламура.
Футуристические формы украшений
Отголоски 80-х годов дали фундамент развитию моды 2019 года. Яркие браслеты формата barbie уместны теперь в повседневном и вечернем стиле.
Лого-украшения
Такой тренд нельзя назвать новинкой, скорее, повторением из прошлогодних коллекций. Но если в 2018 году такие аксессуары были совсем простыми и без излишеств, то в этом сезоне громкие названия модных брендов украшены драгоценными камнями и стразами.
Тонкие цепочки на шею
Если вам не по душе навязанные дизайнерами массивные украшения, лаконичные и тонкие цепочки остались в моде. Они подчеркивают нежный образ и навевают легкость весеннего настроения.
Ювелирные наборы – это прошлый век, поэтому не стоит носить колье, кольца и серьги в едином стиле. Мода диктует – украшения должны быть максимально асимметричные и не похожие по стилю.
Больше о трендах в одежде весна/лето 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, какие сапоги носить весной и как правильно носить джинсы разных фасонов.
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