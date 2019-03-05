Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Стильные украшения 2019: идеи и тренды аксессуаров

Самые модные украшения 2019-2020

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:08
Ювелирная мода 2019: какие украшения выбрать в новом сезоне
Ювелирная мода 2019: какие украшения выбрать в новом сезоне
Фото: Pixabay

Украшения – обязательный элемент стильного женского образа. Серьги, цепочки, чокеры, браслеты и кольца способны довершить образ и стать той самой вишенкой на торте, которой не хватало вашему образу.

Какие же украшения будут трендовыми в 2019 году и как их выбрать – поговорим в этой статье. 

Читайте также
Модные очки весна-лето 2019: тренды и новинки

Удачно выбранные аксессуары подчеркивают индивидуальность женщины, делая look вкусным и завершенным. Украшения уместны не только на вечеринках, но и в офисном дресс-коде. 

Максимальный объем – тренд сезона

Даже на вид хрупкие и миниатюрные женщины смогут дополнять образ цепями или массивной бижутерией. 

Объемное ожерелье: идеи модных украшений
Объемное ожерелье: идеи модных украшений
Фото: Pinterest

Массивные украшения весна/лето 2019
Массивные украшения весна/лето 2019
Фото: Pinterest

Стразы и металлик

Да, не удивляйтесь. Но именно модный дом Dior показал миру, что стразы на пике популярности. Так что не обходите стороной украшения с россыпью кристаллов с отчетливой ноткой гламура. 

Стразы и кристаллы в украшениях: мода 2019
Стразы и кристаллы в украшениях: мода 2019
Фото: Pinterest

Металлическое кольцо и круглые серьги на весну 2019
Металлическое кольцо и круглые серьги на весну 2019
Фото: Pinterest

Футуристические формы украшений

Отголоски 80-х годов дали фундамент развитию моды 2019 года. Яркие браслеты формата barbie уместны теперь в повседневном и вечернем стиле. 

Футуристические формы украшений в стиле 80-х годов
Футуристические формы украшений в стиле 80-х годов
Фото: Pinterest

Лого-украшения

Такой тренд нельзя назвать новинкой, скорее, повторением из прошлогодних коллекций. Но если в 2018 году такие аксессуары были совсем простыми и без излишеств, то в этом сезоне громкие названия модных брендов украшены драгоценными камнями и стразами.

Лого-украшения Chanel 2019
Лого-украшения Chanel 2019
Фото: Pinterest

Тонкие цепочки на шею

Если вам не по душе навязанные дизайнерами массивные украшения, лаконичные и тонкие цепочки остались в моде. Они подчеркивают нежный образ и навевают легкость весеннего настроения. 

Нежные украшения в виде длинной цепочке на шее
Нежные украшения в виде длинной цепочке на шее
Фото: Pinterest

Асимметричные украшения
Асимметричные украшения
Фото: Pinterest

Ювелирные наборы – это прошлый век, поэтому не стоит носить колье, кольца и серьги в едином стиле. Мода диктует – украшения должны быть максимально асимметричные и не похожие по стилю. 

Больше о трендах в одежде весна/лето 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, какие сапоги носить весной и как правильно носить джинсы разных фасонов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Быстрые прически на 8 Марта: красивые идеи на разную длину волос Лучшие идеи маникюра на 8 Марта с фото Что надеть на 8 Марта: самые стильные платья Тренды весна-лето 2019: какие свитера будут в моде
наряды украшения идеи тренды 2019 весна 2019
Реклама

Новости партнеров

"Я задыхаюсь от боли": актриса о страшной болезни
Беременность не щадит? Каменских показала свою фигуру
Беременность не щадит? Каменских показала свою фигуру
Как красиво! Вера Брежнева впервые показала свой дом
Как красиво! Вера Брежнева впервые показала свой дом
Похожи? На
Похожи? На "Голос країни" пришла девушка-двойник Тины Кароль

Популярные статьи

Сегодня, 09:33Шоу-бизнес

Умер Люк Перри: реакция соцсетей на смерть актера

Сегодня, 08:25Техно

Почему Samsung Galaxy S10 стоит дорого : названа причина

Вчера, 17:17Fun

4 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Вчера, 16:33Шоу-бизнес

Настя Каменских прокомментировала отношения с Потапом

Вчера, 13:49Fun

Когда начинается Великий пост в 2019 году: правила питания

Вчера, 12:09Fun

Илон Маск неожиданно обратился к россиянке по-русски

Вчера, 11:25Техно

Xiaomi опубликовала список смартфонов на обновление MIUI 11

Вчера, 10:25Техно

"Убийца яблока": Nokia 9 поборола iPhone XS в битве фотокамер

Вчера, 10:02Travel

От пяти евро: появились доступные авиабилеты из Киева в разные города Европы

Вчера, 09:35Техно

Биткоин не нужен: майнеры обвалили рынок видеокарт

Вчера, 09:15Fun

Сегодня Масленица 2019: история и традиции праздника

3 мартаПсихология

Гороскоп на неделю: Ракам нужно избегать конфликтов, а Водолеям – уделить время здоровью

3 мартаТехно

MacBook Air рухнут в цене

3 мартаШоу-бизнес

"Прости, мам": дочь Веры Брежневой удивила сеть неожиданным поступком

3 мартаТехно

Ракета Илона Маска отправила в космос манекен: видео

3 мартаFood

На кастинг "МастерШеф. Профессионалы" пришел двойник Олега Винника

Новости партнеров

Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко
Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко
5 модных вещей, которые убивали своих владельцев
5 модных вещей, которые убивали своих владельцев
Капустник заливной. Вкусно и просто готовить
Капустник заливной. Вкусно и просто готовить
Попа как у Ким! Настя Каменских взорвала сеть эпатажным клипом
Попа как у Ким! Настя Каменских взорвала сеть эпатажным клипом
Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе
Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе
«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад
«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад
5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь
5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь
5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой
5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой