Стильные украшения 2019: идеи и тренды аксессуаров

Самые модные украшения 2019-2020

Ювелирная мода 2019: какие украшения выбрать в новом сезоне Фото: Pixabay

Украшения – обязательный элемент стильного женского образа. Серьги, цепочки, чокеры, браслеты и кольца способны довершить образ и стать той самой вишенкой на торте, которой не хватало вашему образу.

Какие же украшения будут трендовыми в 2019 году и как их выбрать – поговорим в этой статье.

Удачно выбранные аксессуары подчеркивают индивидуальность женщины, делая look вкусным и завершенным. Украшения уместны не только на вечеринках, но и в офисном дресс-коде.

Максимальный объем – тренд сезона

Даже на вид хрупкие и миниатюрные женщины смогут дополнять образ цепями или массивной бижутерией.

Объемное ожерелье: идеи модных украшений Фото: Pinterest

Массивные украшения весна/лето 2019 Фото: Pinterest

Стразы и металлик

Да, не удивляйтесь. Но именно модный дом Dior показал миру, что стразы на пике популярности. Так что не обходите стороной украшения с россыпью кристаллов с отчетливой ноткой гламура.

Стразы и кристаллы в украшениях: мода 2019 Фото: Pinterest

Металлическое кольцо и круглые серьги на весну 2019 Фото: Pinterest

Футуристические формы украшений

Отголоски 80-х годов дали фундамент развитию моды 2019 года. Яркие браслеты формата barbie уместны теперь в повседневном и вечернем стиле.

Футуристические формы украшений в стиле 80-х годов Фото: Pinterest

Лого-украшения

Такой тренд нельзя назвать новинкой, скорее, повторением из прошлогодних коллекций. Но если в 2018 году такие аксессуары были совсем простыми и без излишеств, то в этом сезоне громкие названия модных брендов украшены драгоценными камнями и стразами.

Лого-украшения Chanel 2019 Фото: Pinterest

Тонкие цепочки на шею

Если вам не по душе навязанные дизайнерами массивные украшения, лаконичные и тонкие цепочки остались в моде. Они подчеркивают нежный образ и навевают легкость весеннего настроения.

Нежные украшения в виде длинной цепочке на шее Фото: Pinterest

Асимметричные украшения Фото: Pinterest

Ювелирные наборы – это прошлый век, поэтому не стоит носить колье, кольца и серьги в едином стиле. Мода диктует – украшения должны быть максимально асимметричные и не похожие по стилю.

Больше о трендах в одежде весна/лето 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, какие сапоги носить весной и как правильно носить джинсы разных фасонов.

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