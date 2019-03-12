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Модные заколки для волос: главный тренд весны/лета 2019

Главные hair-трендов 2019 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:30
Модные украшения для волос на 2019 год
Модные украшения для волос на 2019 год
Фото: Pinterest

В этом году мода возвращается к 90-м годам, когда акценты расставлялись на деталях. Тренд весны/лета 2019 – акцентные украшения для волос: резинки, заколки и разнообразные обручи.

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Необычная и даже эксцентричная заколка легко заменит любые другие аксессуары - серьги, браслеты и даже очки, а яркий бандажный ободок и вовсе может держать на себе весь образ, даже если вы решили надеть джинсы и обычную футболку.

Самый простой способ украсить волосы - купить крупную металлическую заколку, украшенную камнями, блестками или стразами. Также в моду и вошли крупные повязки, которые не только удобны в носке, но и способны преобразить женский образ. Мелкие металлические заколки без декора также имеют место быть. Главное правило – выбирать заметные аксессуары, резко контрастирующие с цветом волос.

Модные заколки с жемчугом
Фото: Pinterest
Стильный обруч из ткани: тренды 2019
Фото: Pinterest
Красные заколки для волос: аксессуары для волос
Фото: Pinterest
Золотистые заколки для волос: женский стиль
Фото: Pinterest
Украшения для волос на весну/лето 2019
Фото: Pinterest
Заколки-лого для волос
Фото: Pinterest
Бархатный обруч на длинные волосы
Фото: Pinterest
Самые модные заколки для волос 2019
Фото: Pinterest
Яркая повязка для летнего образа
Фото: Pinterest
Заколка бантик на светлые волосы: модные идеи
Фото: Pinterest
Трендовые украшения для волос
Фото: Pinterest
Стильный бархатный обруч с жемчугом
Фото: Pinterest
Повязка для волос с принтом: летние идеи украшений
Фото: Pinterest
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Больше о трендах весны/лета 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, какие сапоги носить весной и как правильно носить джинсы разных фасонов.

Также узнайте в нашем сюжете, как правильно сочетать последние тренды моды:

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