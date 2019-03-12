Модные заколки для волос: главный тренд весны/лета 2019
Главные hair-трендов 2019 года
В этом году мода возвращается к 90-м годам, когда акценты расставлялись на деталях. Тренд весны/лета 2019 – акцентные украшения для волос: резинки, заколки и разнообразные обручи.
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Необычная и даже эксцентричная заколка легко заменит любые другие аксессуары - серьги, браслеты и даже очки, а яркий бандажный ободок и вовсе может держать на себе весь образ, даже если вы решили надеть джинсы и обычную футболку.
Самый простой способ украсить волосы - купить крупную металлическую заколку, украшенную камнями, блестками или стразами. Также в моду и вошли крупные повязки, которые не только удобны в носке, но и способны преобразить женский образ. Мелкие металлические заколки без декора также имеют место быть. Главное правило – выбирать заметные аксессуары, резко контрастирующие с цветом волос.
Больше о трендах весны/лета 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, какие сапоги носить весной и как правильно носить джинсы разных фасонов.
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