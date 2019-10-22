Модный хит – сапоги-казаки: с чем носить трендовую обувь в сезоне 2019/20
Осень – время, когда кардинально меняется окружающий пейзаж и появляется желание примерить к себе новый имидж
Для этого не обязательно полностью обновлять сезонные гардероб, достаточно купить несколько трендовых новинок. Казаки – простая возможность создать оригинальный ансамбль в холода. Модная обувь – то, что создает настроение, дарит комфорт и задает стиль fashion look.
Ботинки казаки открывают список главных трендов сезона. Сапоги в стиле вестерн стали популяризироваться еще в первой половине прошлого века, а в нынешнем их актуальность растет с каждым годом. Модная обувь, позаимствованная у североамериканских ковбоев, 20–30 лет назад считалась атрибутом богемного образа жизни, а сейчас стала привычной в street casual европейских fashion girls.
В 2019 году следящие за ТОПом актуальных тенденций модницы носят казаки на вечеринки и в офис, на свидания и бизнес-переговоры. Модная обувь – простой способ создать уникальный образ и проявить индивидуальность.
Готовы к экспериментам – для вас открываются неограниченные возможности оживить повседневные look'и. Если еще не обзавелись трендовой парой – задумайтесь, чтобы это исправить.
В моде остается привычная классика с узким носком и скошенным каблуком средней высоты, но есть эффектные новинки, претендующие на звание произведений искусства.
5 оригинальных трендов FW' 2019/20:
- сапоги с фантазийными каблуками;
- пары с широким голенищем на шпильке;
- фасон "челси" на скошенном каблуке;
- фактура и рисунок под кожу рептилий;
- металлические носки, хольнитены и бахрома.
Правильно подобранная пара ботинок станет гармоничным дополнением к образам в богемном и офисном стиле, grunge и glamour.
Сезон осень-зима 2019/20 – время поиска нестандартных решений и ярких преображений.
- Челси и ботинки на толстом каблуке – хорошее решение для офисных ансамблей. Модная обувь дополнит офисный костюм и платье футляр.
- Стиль кэжуал. Сапоги носят с узкими джинсами и с широкими брюками, заправленными в голенище, трикотажными платьями и юбками миди.
- Ковбойский стиль – куртки и жилеты с бахромой, джинсы, клетчатые рубахи, легкие платья с цветочным рисунком и длинные юбки с широким подолом.
- Ансамбль выходного дня – модная обувь с нарядным декором в сочетании с коктейльным или маленьким черным платьем в стиле Шанель.
Сапоги-казаки – беспроигрышный вариант для тех, кто любит эффектные наряды, но боится экспериментов. Ковбойские ботинки станут ключевым элементом ансамбля и настоящим украшением образа.
Быть в тренде, прослыть style icon очень легко, если добавить в свой гардероб хит сезона – казаки. Нет времени на поиск трендовой пары – обратите внимание на модную обувь в интернет-магазине "Миратон". Здесь собраны лучшие новинки европейских брендов, среди которых однозначно есть то, что вам подойдет.
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