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Модный хит – сапоги-казаки: с чем носить трендовую обувь в сезоне 2019/20

Осень – время, когда кардинально меняется окружающий пейзаж и появляется желание примерить к себе новый имидж

Для этого не обязательно полностью обновлять сезонные гардероб, достаточно купить несколько трендовых новинок. Казаки – простая возможность создать оригинальный ансамбль в холода. Модная обувь – то, что создает настроение, дарит комфорт и задает стиль fashion look.

Ботинки казаки открывают список главных трендов сезона. Сапоги в стиле вестерн стали популяризироваться еще в первой половине прошлого века, а в нынешнем их актуальность растет с каждым годом. Модная обувь, позаимствованная у североамериканских ковбоев, 20–30 лет назад считалась атрибутом богемного образа жизни, а сейчас стала привычной в street casual европейских fashion girls.

В 2019 году следящие за ТОПом актуальных тенденций модницы носят казаки на вечеринки и в офис, на свидания и бизнес-переговоры. Модная обувь – простой способ создать уникальный образ и проявить индивидуальность.

Готовы к экспериментам – для вас открываются неограниченные возможности оживить повседневные look'и. Если еще не обзавелись трендовой парой – задумайтесь, чтобы это исправить.

Какие тенденции появились в новом сезоне FW' 2019/20

В моде остается привычная классика с узким носком и скошенным каблуком средней высоты, но есть эффектные новинки, претендующие на звание произведений искусства.

5 оригинальных трендов FW' 2019/20:

сапоги с фантазийными каблуками;

пары с широким голенищем на шпильке;

фасон "челси" на скошенном каблуке;

фактура и рисунок под кожу рептилий;

металлические носки, хольнитены и бахрома.

Правильно подобранная пара ботинок станет гармоничным дополнением к образам в богемном и офисном стиле, grunge и glamour.

С чем носят казаки fashion girls осенью и зимой

Сезон осень-зима 2019/20 – время поиска нестандартных решений и ярких преображений.

Челси и ботинки на толстом каблуке – хорошее решение для офисных ансамблей. Модная обувь дополнит офисный костюм и платье футляр.

Стиль кэжуал. Сапоги носят с узкими джинсами и с широкими брюками, заправленными в голенище, трикотажными платьями и юбками миди.

Ковбойский стиль – куртки и жилеты с бахромой, джинсы, клетчатые рубахи, легкие платья с цветочным рисунком и длинные юбки с широким подолом.

Ансамбль выходного дня – модная обувь с нарядным декором в сочетании с коктейльным или маленьким черным платьем в стиле Шанель.

Сапоги-казаки – беспроигрышный вариант для тех, кто любит эффектные наряды, но боится экспериментов. Ковбойские ботинки станут ключевым элементом ансамбля и настоящим украшением образа.

Быть в тренде, прослыть style icon очень легко, если добавить в свой гардероб хит сезона – казаки. Нет времени на поиск трендовой пары – обратите внимание на модную обувь в интернет-магазине "Миратон". Здесь собраны лучшие новинки европейских брендов, среди которых однозначно есть то, что вам подойдет.

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